Пока Грузия постепенно исчезает с маршрутов западных лидеров и дипломатических визитов, в Тбилиси идет процесс, который критики властей называют «расправой над коллективной оппозицией». На одной скамье подсудимых — восемь ее ключевых фигур. Их обвиняют в саботаже, содействии иностранным государствам и подрыве основ грузинской государственности. Сами обвиняемые настаивают: речь идет не о преступлениях, а о новом этапе политического преследования и мести за санкции против олигарха Бидзины Иванишивли.

Восемь обвиняемых — одно дело

Зал Тбилисского городского суда сегодня больше напоминает собрание политической элиты, нежели обычное судебное заседание. Разница лишь в том, что одни участники находятся в наручниках, а другим грозят новые тюремные сроки.

На скамье подсудимых — третий президент Грузии Михаил Саакашвили, а также лидеры крупнейших оппозиционных сил: Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Зураб Джапаридзе и Бадри Джапаридзе. На заседание прибыли почти все фигуранты дела за исключением троих: Мамука Хазарадзе не смог присутствовать по состоянию здоровья, а Ника Мелия и Элене Хоштария демонстративно отказались прийти, назвав процесс «фарсом».

Официально разбирательство проходит в рамках так называемого «дела о саботаже», возбужденного Генеральной прокуратурой в ноябре 2025 года. Оппозиция же считает его очередным этапом политических репрессий и актом личной мести со стороны олигарха Бидзины Иванишвили.

Предъявленные обвинения охватывают широкий спектр действий: от политических заявлений и публикаций в соцсетях до якобы передачи иностранным государствам ложной информации, которая могла привести к введению санкций. Обвинения распределены следующим образом:

Михаил Саакашвили — призывы к свержению власти (до 3 лет лишения свободы).

Ника Гварамия, Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — саботаж (от 2 до 4 лет).

Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе и Элене Хоштария — саботаж и содействие иностранному государству (от 7 до 15 лет).

Прокуратура ходатайствовала о назначении Георгию Вашадзе и Зурабу Джапаридзе залога в размере 30 тысяч лари с дополнительными ограничениями, включая изъятие документов. Ранее Тбилисский городской суд уже назначил лидерам «Лело» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе залог по одному миллиону лари каждому.

«Селфи с акулой»

На предварительное судебное заседание Тбилисского городского суда Михаила Саакашвили впервые доставили из Руставской тюрьмы. До перевода в исправительное учреждение экс-президент участвовал во всех судебных процессах дистанционно — из клиники «Вивамеди».

Новое уголовное дело против Саакашвили, возбужденное прокуратурой в ноябре 2025 года, иронично окрестили «делом о селфи с акулой». Поводом для обвинений стал его пост в Facebook, опубликованный после парламентских выборов 2024 года, результаты которых он и значительная часть грузинского общества считают сфальсифицированными.

В публикации Саакашвили призвал сторонников оппозиции зайти в бизнес-центр миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и сделать селфи на фоне его знаменитого аквариума с акулами.

В своих обращениях экс-президент сравнил это с тем, как сирийцы осматривали дворцы Башара Асада после его свержения. По его словам, свободные выборы в Грузии станут возможны лишь тогда, когда народ «осмотрит аквариум Иванишвили».

Прокуратура расценила эти высказывания как «призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти» (статья 317 УК Грузии).

«Я считаю себя невиновным в оскорблении акулы», — заявил Саакашвили в суде.

За день до заседания он сообщил в Facebook, что к материалам дела были приобщены даже выступления президента Украины Владимира Зеленского и бывшего советника офиса президента Михаила Подоляка.

«То есть вместе со мной судят и Украину», — констатировал экс-президент.

В случае вынесения обвинительного приговора по новому делу в совокупности срок лишения свободы может увеличиться для него до 16 лет. По состоянию на февраль 2026 года общий срок заключения Михаила Саакашвили составляет 12 лет и 6 месяцев.

«42 тома пустых листов»

Защита называет доказательную базу прокуратуры абсурдной. По словам адвокатов и самих фигурантов дела, в многотомных материалах дела нет ни одного прямого доказательства того, что оппозиционные политики призывали к насилию или попытке переворота.

«В сорока томах я пытался найти, где Ника Гварамия совершает преступление, — и так и не нашел. Я обнаружил лишь два предложения, где упоминается мое имя. <…> Где я фигурирую? Где доказано, что я что-то сделал? Я этого не вижу. С тем же успехом я мог принести сорок томов Ленина», — заявил в зале суда лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.

Основатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также утверждает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо конкретные эпизоды, связанные лично с ним. По его словам, ему передали около ста томов, в которых нет ни одного факта, относящегося к его действиям.

«Чтобы защищаться от обвинения, нужно понимать, в чем именно тебя обвиняют. А мое обвинение… Вы читали его? Там в общих чертах описано, что происходит в мире, без каких-либо конкретных формулировок. Разве я не должен знать, за какое именно действие меня судят?», — сказал Вашадзе, выступая в суде.

Политик убежден, что дело сфабриковано с целью подавить протестное движение, остановить политическую борьбу и заставить отказаться от курса на интеграцию Грузии в Европейский союз.

Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе, которому грозит до 15 лет лишения свободы, считает, что истинная причина преследования — международная изоляция руководства «Грузинской мечты».

«На самом деле нас судят за то, что США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. В качестве доказательств используются наши публичные заявления, в которых мы открыто говорим о работе над санкциями», — заявил Джапаридзе журналистам перед началом заседания.

По его словам, материалы дела состоят из старых видеозаписей публичных выступлений и показаний около двадцати полицейских, которые, как он утверждает, «рассказывают сказки» о якобы звучавших призывах к штурму парламента со стороны лидеров оппозиции.

Процесс, который сами обвиняемые называют «расправой над коллективной оппозицией», по словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, наносит серьезный ущерб интересам страны.

«Если что-то и подрывает государственность и наносит вред стране, то это именно такие процессы. Это новое явление — когда политиков объединяют в группы и судят коллективно», — заявил он перед началом слушаний.

Четыре уголовных дела Ники Мелия

Особое место в коллективном процессе занимает судьба лидера «Коалиции за перемены» Ники Мелия. Для него нынешнее обвинение по делу о саботаже стало уже четвертым уголовным делом за последний год.

В настоящее время Мелия отбывает восьмимесячный срок за неявку на заседание временной следственной комиссии под руководством Теи Цулукиани. Однако на этом череда обвинений не закончивается.

В ноябре 2025 года суд приговорил политика еще к одному году и шести месяцам лишения свободы. Поводом стал инцидент в мае того же года: во время заседания по административному делу Мелия плеснул водой в судью Ираклия Швангирадзе, обвинив его в выполнении политического заказа.

Позже прокуратура предъявила ему обвинение в рамках дела о саботаже. А 9 февраля 2026 года стало известно о новом, уже четвертом обвинении — на этот раз в неуважении к суду. Речь идет о якобы имевшем место словесном оскорблении судьи во время заседания в ноябре 2025 года. За это ему грозит еще два года тюрьмы.

Адвокат Ники Мелия Георгий Кондахишвили заявил, что его подзащитный «не воспринимает обвинения всерьез». По словам адвоката, в материалах дела содержатся показания секретаря судебного заседания, судебных приставов и нескольких присутствовавших лиц, однако сам судья допрошен не был.

Кондахишвили также отметил, что лично присутствовал на том заседании, по итогам которого Мелия вменяют в вину оскорбление, и «никакого инцидента не заметил». Более того, судья не делал никаких замечаний во время судебного процесса.

По словам адвоката и членов семьи политика, новое обвинение носит исключительно характер психологического давления.

«За один год это уже четвертое обвинение. Какая разница, что именно и в каком объеме они добавят — все находится в их руках. Это политическое решение. Ника для них — угроза, и они используют все инструменты, чтобы он как можно дольше оставался в заключении», — заявил Кондахишвили журналистам.

В «Коалиции за перемены» считают, что каскад новых, «несправедливых и выдуманных обвинений» против оппозиционных политиков свидетельствует о страхе власти перед их стойкостью и сопротивлением. По их словам, правящая партия использует советские методы давления, стремясь запугать общество и дискредитировать своих оппонентов.

«Находящаяся в панике пророссийская власть советскими методами пытается посеять страх среди членов семей, соратников и единомышленников, в каждом из нас, и ввергнуть нас в отчаяние. <…> Мы верим, мы гордимся и улыбаемся в ответ на новые обвинения», — говорится в заявлении коалиции.

Отметим, что лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после восьми месяцев заключения должен выйти на свободу 12 февраля. Ника Мелия, с учетом всех текущих приговоров и новых обвинений, может оставаться в заключении как минимум до начала 2027 года.

Подписывайтесь на нас в соцсетях