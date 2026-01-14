Грузинский премьер обсудил с президентом ОАЭ «возможности для расширения сотрудничества»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Объединённых Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщает Администрация правительства Грузии. Участники обсудили «позитивную динамику двусторонних отношений между Грузией и ОАЭ».

«Стороны обсудили существующие возможности для расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Было подчеркнуто значение исторической инвестиции компании Eagle Hills в Грузии объёмом 6,6 млрд долларов США, а также отмечена роль проекта сухого порта Тбилиси, реализованного при инвестициях ОАЭ, и успешная деятельность других крупных инвестиционных компаний в Грузии», – сообщают в администрации.

Ранее Кобахидзе встретился с основателем девелоперской компании Eagle Hills Мохаммедом Алаббаром. Во время встречи было отмечено:

«На этапе строительства проект создаст более 24 тысяч рабочих мест, а после завершения строительства – более 8 тысяч рабочих мест. В соответствии с политикой компании, непосредственное выполнение проекта обеспечат грузинские строительные компании, что будет способствовать развитию бизнес-сектора в стране. Прямой эффект проекта для экономики Грузии составит 11 млрд лари».

Ираклий Кобахидзе находится в Абу-Даби для участия в Неделе устойчивого развития. В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр юстиции Паата Салия и глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.