Грузия и Сербия планируют начать переговоры по свободной торговле

Министр экономики и устойчивого развития в правительстве «Грузинской мечты» Мариам Квривишвили находится с визитом в Белграде. В ходе поездки она провела переговоры с министром внутренней и внешней торговли Сербии Ягодой Лазаревич.

По информации грузинского ведомства, стороны обсудили приоритетные направления двусторонних торгово-экономических отношений и перспективы сотрудничества в различных секторах экономики. Особое внимание уделялось началу переговоров о соглашении о свободной торговле между странами.

«Грузия готова предпринять все необходимые подготовительные шаги и продвигать процесс в тесном партнёрстве с сербскими коллегами. Переговоры о свободной торговле начнутся в первой половине 2026 года. Мы договорились, что ускорение этого процесса является приоритетом и внесёт значительный вклад в укрепление двусторонних торговых и инвестиционных связей», – подчеркнула Мариам Квривишвили.

Стороны отметили, что в этом году запуск прямых рейсов между странами значительно усилил взаимосвязь, что способствует развитию туризма и деловых коммуникаций. Министр Квривишвили также рассказала о планах правительства Грузии по развитию транспортной и логистической инфраструктуры, а также по реализации крупных инфраструктурных проектов.

В рамках визита министр экономики Грузии осмотрит масштабный проект компании Eagle Hills в Белграде – Belgrad Waterfront. Аналогичный, спорный проект Eagle Hills планируется реализовать и в Грузии.

Отношения Тбилиси и Белграда укрепились на фоне приостановки евроинтеграции Грузии – обе страны при этом остаются кандидатами на вступление в ЕС. Ранее Белград с официальным визитом посетил Михаил Кавелашвили – президент Грузии, избранный на пост членами «Грузинской мечты» в парламенте.