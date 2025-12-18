Михаил Кавелашвили поговорил с Александром Вучичем об образовании и Евросоюзе

Михаил Кавелашвили, избранный шестым президентом Грузии партией «Грузинская мечта», встретился со своим сербским коллегой. По завершении встречи Александр Вучич во время совместной пресс-конференции отметил, что это первый визит представителя Грузии такого ранга в Сербию.

«Для меня большая честь принимать президента Грузии Михаила Кавелашвили. Я хотел бы сказать, что как гражданин и президент Сербии я очень рад, потому что впервые в нашей истории у нас есть возможность принять президента Грузии», – сказал Александр Вучич.

Он отметил, что вскоре начнутся переговоры о подписании соглашения о свободной торговле и в Тбилиси откроется посольство Сербии, что способствует углублению отношений двух стран:

«Мы, из Сербии, сделаем все возможное для дальнейшего улучшения и углубления наших отношений».

Михаил Кавелашвили поблагодарил коллегу за приглашение в «дорогую для грузин страну».

«Я рад находиться в Белграде, в Сербии, и очень счастлив, что вы оказали мне такое тёплое гостеприимство, господин Александр… Надеюсь, что те отношения, о которых вы говорили, мы сделаем ещё более тесными», – сказал Михаил Кавелашвили.

Он также отметил, что на встрече обсуждалось «сотрудничество в системе образования» и торговые вопросы. На брифинге, состоявшемся вместе с Вучичем, Кавелашвили затронул и тему отношений с Евросоюзом:

«Об этом знает и наше общество, и международное сообщество: нынешние отношения между Грузией и Европейским союзом сегодня далеко не благоприятны, потому что мы считаем, что то отношение, которое европейская бюрократия проявляет к нашей стране, несправедливо и часто является двойным стандартом. Это не новость и для нашей дружественной страны – Сербии».

Михаил Кавелашвили прибыл в Сербию вечером 17 декабря. В состав делегации входят: министр иностранных дел Мака Бочоришвили, депутаты парламента Ираклий Мезурнишвили, Ирма Заврадашвили, Гурам Мачарашвили, а также посол Грузии в Республике Сербия Леван Беридзе и представители администрации президента Грузии.

Сербия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз, однако власти продолжают поддерживать тесные связи с Россией.

Аналогично Грузии, власти Сербии также заявляют, что эта страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года.