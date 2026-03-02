Грузия организует спецрейсы для возвращения граждан из стран Ближнего Востока

В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран и возникшими задержками авиаперевозок, правительство Грузии организует специальные рейсы для граждан, которые не могут своевременно вернуться домой.
Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, будут выполнены следующие рейсы:
- Мускат (Оман) — Тбилиси: 3 и 5 марта 2026 года в 19:00 (местное время).
- Эр-Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 2026 года в 19:00 (местное время).
Желающие воспользоваться спецрейсами могут обращаться в грузинские посольства:
- ОАЭ (Абу-Даби): горячая линия +971 54 2324 335, тел. +971 2 553 36 83, e-mail: abudhabi.con@mfa.gov.ge
- Катар (Доха): горячая линия +974 52 098 071, тел. +974 44 739 499, e-mail: doha.emb@mfa.gov.ge
Грузинская сторона поблагодарила правительства ОАЭ и Катара за «поддержку и заботу о гражданах Грузии».
1-2 марта между странами Ближнего Востока и городами Грузии было отменено около 40 авиарейсов.
- Причиной массовых отмен рейсов стала военная операция Израиля и США против Ирана, начавшаяся 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Тегеран заявил, что считает законными военными целями израильские объекты и американские военные базы.
- В результате операции были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных чиновников, включая советника аятоллы Или Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.
- После ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак Тегерана большинство авиакомпаний приостановили полеты в страны Персидского залива, а местные аэропорты закрылись из соображений безопасности.
