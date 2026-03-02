Грузия организует спецрейсы для возвращения граждан из стран Ближнего Востока

В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран и возникшими задержками авиаперевозок, правительство Грузии организует специальные рейсы для граждан, которые не могут своевременно вернуться домой.

Как сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, будут выполнены следующие рейсы:

Мускат (Оман) — Тбилиси : 3 и 5 марта 2026 года в 19:00 (местное время).

: 3 и 5 марта 2026 года в 19:00 (местное время). Эр-Рияд (Саудовская Аравия) — Тбилиси: 4 марта 2026 года в 19:00 (местное время).

Желающие воспользоваться спецрейсами могут обращаться в грузинские посольства:

ОАЭ (Абу-Даби) : горячая линия +971 54 2324 335, тел. +971 2 553 36 83, e-mail: abudhabi.con@mfa.gov.ge

: горячая линия +971 54 2324 335, тел. +971 2 553 36 83, e-mail: abudhabi.con@mfa.gov.ge Катар (Доха): горячая линия +974 52 098 071, тел. +974 44 739 499, e-mail: doha.emb@mfa.gov.ge

Грузинская сторона поблагодарила правительства ОАЭ и Катара за «поддержку и заботу о гражданах Грузии».

1-2 марта между странами Ближнего Востока и городами Грузии было отменено около 40 авиарейсов.