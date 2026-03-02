Иран атаковал британскую авиабазу на Кипре и НПЗ в Саудовской Аравии

Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg cо ссылкой на источники.

Комплекс в Рас-Тануре включает в себя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью 550 тысяч баррелей в сутки и служит важным экспортным терминалом для саудовской нефти. По данным Bloomberg, Иран запустил два беспилотника по заводу, при перехвате дронов их обломки упали на территорию. Случился пожар. Завод приостановил работу.

Иран атаковал британскую авиабазу на Кипре

В ночь на 2 марта Иран также атаковал дронами британскую авиабазу Акротири на Кипре. Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил удар, в результате которого, по его словам, был нанесен незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет.

«Я хочу четко заявить: наша страна никоим образом не участвует и не намерена принимать участие в каких-либо военных операциях», –цитирует заявление Христодулидиса Русская служба Би-би-си.

В Минобороны Великобритании сообщили, что на авиабазе, где проживают около двух тысяч военнослужащих и членов их семей, зафиксирован минимальный ущерб. Деятельность базы продолжается в обычном режиме. Daily Mail отмечает, что атака Ирана произошла примерно через час после того, как британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США использовать британские базы для «оборонительных целей».

Стармер также заявил, что 28 февраля Иран «нанес удар по военной базе в Бахрейне, едва не задев британский персонал». «Мы не участвовали в первоначальных ударах по Ирану и не будем присоединяться к наступательным действиям сейчас. Но Иран проводит стратегию выжженной земли — поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и наших народов в регионе. Потому что это наш долг перед британским народом», — говорится в заявлении британского премьер-министра.

В ОАЭ под ударом оказалось подразделение Amazon

Компания Amazon Web Services заявила о перебоях в работе своих сервисов после того, как «неопознанные объекты» попали в один из ее дата-центров в ОАЭ 1 марта. В результате инцидента произошло возгорание. Во время тушения пожара, как сообщает Bloomberg, пожарные отключили электропитание объекта. В отдельном сообщении компания заявила, что расследует проблемы с подключением и электроснабжением в Бахрейне.

Агентство отмечает, что пока неясно, связан ли пожар в дата-центре в ОАЭ с конфликтом между США, Израилем и Ираном, но он произошел, когда Иран наносил удары.

Крушение американских военных самолётов в Кувейте

Минобороны Кувейта заявило о крушении нескольких американских самолётов. По данным ведомства, экипажи спасены и доставлены в больницу. Соответствующие органы продолжают расследование для установления причин крушения, сказано в заявлении официального представителя министерства.

CNN геолоцировало видео горящего самолёта и пришло к выводу, что самолет упал примерно в 10 километрах от базы США Аль-Салем в Кувейте. По данным телеканала, речь идет об истребителе F-15E.