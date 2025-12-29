Грузия отправила в Украину девять генераторов

Фонд развития энергетики Грузии направил в Украину девять генераторов различного типа и мощности.

«Гуманитарный груз будет передан посольству Грузии в Киеве, а затем безвозмездно передан Украине. Гуманитарная помощь, отправленная из Грузии, достигнет Украины по сухопутному маршруту в течение нескольких дней», — говорится в сообщении Министерства экономики.

Покупка генераторов на сумму 1,5 млн лари была одобрена правительством 31 октября по распоряжению премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву, несмотря на фактически приостановленные политические отношения между странами. Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда партия «Грузинская мечта» заявила, что не будет вводить санкции против Москвы. Сейчас власти Украины называют «Грузинскую мечту» пророссийской, а в Тбилиси утверждают, что сохраняют «одностороннюю дружбу».

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, включая Киев, часто вводятся аварийные отключения электроэнергии. Особенно остро эти проблемы ощущаются зимой.

Ранее в Украину также были доставлены более 300 генераторов, приобретённых на средства, собранные гражданскими активистами.