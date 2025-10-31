Грузинское правительство отправит генераторы в Украину

Грузинское правительство решило передать Украине генераторы. Распоряжение, подписанное премьером Ираклием Кобахидзе, было утверждено на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно документу, Фонд развития энергетики Грузии приобретёт для передачи Украине различные типы генераторов на сумму 1,5 млн лари (более 500 тысяч долларов).

Грузия периодически оказывает гуманитарную помощь Киеву. При этом политические отношения между странами фактически приостановлены. Их обострение произошло после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда «Грузинская мечта» заявила, что не будет вводить санкции против Москвы. Сейчас власти Украины называют «Грузинскую мечту» пророссийской, а в Тбилиси утверждают, что остаются в режиме «односторонней дружбы».

Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве, часто вводятся аварийные отключения электроэнергии. Особенно остро эти проблемы ощущаются в зимние месяцы.