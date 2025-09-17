Грузия погасила ряд «исторических долгов», в том числе перед Россией и Турцией

Грузия в августе текущего года полностью погасила задолженность перед семью странами – Россией, Турцией, Казахстаном, Азербайджаном, Арменией, Ираном и Нидерландами. Информация об этом отражена в статистике, опубликованной на сайте Министерства финансов Грузии.

По состоянию на 31 июля задолженность перед этими странами составляла:

Россия – $3,997 млн

Турция – $1,139 млн

Казахстан – $636 тыс.

Азербайджан – $585 тыс.

Армения – $516 тыс.

Иран – $427 тыс.

Нидерланды – €12 тыс.

Как отмечает издание BMG, в случае с шестью странами региона речь шла о так называемом «историческом долге», сформировавшемся в первые годы независимости и реструктурированном в 2004 году в рамках соглашения с Парижским клубом кредиторов.

По данным Минфина, на конец 2003 года долг составлял: перед Россией – $156,9 млн, Турцией – $54,3 млн, Казахстаном – $27,8 млн, Арменией – $19,6 млн, Азербайджаном – $16,2 млн, Ираном – $12,8 млн.

«Эхо Кавказа» обратилось в Минфин за дополнительной информацией о погашении долга. В случае получения ответа он будет отражён в новости.

На 31 августа 2025 года общий внешний долг Грузии составляет $9,1 млрд. Основные кредиторы страны – международные финансовые институты, включая Азиатский банк развития (ADB), Всемирный банк (WB) и Европейский инвестиционный банк (EIB). Среди двусторонних кредиторов наибольшая задолженность у Грузии перед Францией (€729,3 млн) и Германией (€509,7 млн).