Грузинские СМИ: подозреваемый в отмывании более 600 млн долларов – владелец компании «Фин»

Грузинские СМИ сообщают имя обвиняемого в отмывании 624 миллионов долларов и 35 миллионов евро. Задержанный – 49-летний владелец компании «Фин» Каха Которашвили, утверждают в телекомпании «Пирвели». Его фирма зарегистрирована в Тбилиси по адресу: проспект Царицы Тамар, 32 (у Вокзальной площади).

«Следствие ожидает, что задержанный назовёт фамилии людей, которые приносили ему миллионы для отмывания. Выяснилось, что он и его компания использовались в этой схеме, а свыше миллиарда лари принадлежали другим лицам», – отмечает телекомпания.

Люди, работающие по соседству с офисом «Фин», подтверждают журналистам, что в компании проводился обыск.

Ситуацию прокомментировали в Национальном банке Грузии, регулятор заявляет, что своевременно предоставил следствию запрошенную информацию и осуществил соответствующие надзорные меры.

«В случае выявления нарушений Национальный банк применяет соответствующие надзорные меры, включая денежные штрафы, что способствует повышению уровня соответствия сектора и предотвращению подобных случаев в будущем… Также хотим отметить, что уровень соответствия финансового сектора Грузии, а также качество надзора постоянно положительно оцениваются различными международными организациями, в том числе Комитетом экспертов Совета Европы (MONEYVAL)».

Грузинская прокуратура накануне сообщила, что совместно со Службой государственной безопасности выявила схему отмывания незаконных доходов на «беспрецедентную сумму» – 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро.

По данным следствия, обвиняемый использовал принадлежащий ему валютный обменный пункт, действовавший с разрешения Национального банка, для легализации средств сомнительного происхождения. Под видом законной деятельности он создал сеть по сбору и конвертации крупных сумм наличных.

Следствие утверждает, что члены преступной группы, действовавшие по предварительному сговору с задержанным, систематически ввозили в Грузию иностранную валюту из соседних стран, минуя таможенные процедуры и используя специально оборудованные тайники в автомобилях. Эти средства затем доставлялись в обменный пункт.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время прокуратура обратится в суд с ходатайством о его аресте.

После активного обсуждения в соцсетях темы отмывания денег в грузинской прокуратуре заявили, что «задержанное лицо не является публичной персоной».