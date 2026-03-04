Грузия примет участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр, несмотря на бойкот 11 стран

Грузия не присоединяется к бойкоту 11 стран и примет участие в церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, которая состоится 6 марта в итальянском городе Верона. Об этом в разговоре с грузинской службой Радио Свобода заявил президент Паралимпийского комитета Грузии, депутат Рати Ионатамишвили.

Причиной бойкота, объявленного Паралимпиаде 11 странами, стало решение Международного паралимпийского комитета, согласно которому шести российским и четырём белорусским спортсменам разрешили выступать под национальными флагами России и Беларуси.

Российским спортсменам участие в Олимпиаде с национальной символикой было запрещено с 2018 года из-за допингового скандала. С 2022 года, после начала войны в Украине, спортсменам из России и её союзника Беларуси было запрещено выступать на олимпийских соревнованиях под национальной символикой, они могут участвовать только в нейтральном статусе.

По словам Рати Ионатамишвили, позиция по поводу участия российских и белорусских паралимпийцев под национальной символикой выражалась дважды – перед зимними Паралимпийскими играми в Пекине на международной ассамблее паралимпийских комитетов, а также в сентябре прошлого года на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле. «Мы были против их прямого участия», - отметил он.

Однако что касается самих зимних Паралимпийских игр и участия в церемонии открытия, по его словам, «это почётно».

«Флаг Грузии понесёт раненый военнослужащий, участник миссии ISAF (Международные силы содействия безопасности в Афганистане), параатлет Темо Дадиани. Если не ошибаюсь, из 56 стран только 11 объявили бойкот именно церемонии открытия, а не самим Паралимпийским играм. Среди этих стран нет Соединённых Штатов Америки, Норвегии, Швеции, Франции, то есть страны, которые традиционно выступают сильными сборными на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх. В этом случае мы также примем участие в церемонии открытия, однако в целом наша позиция по поводу участия в спортивных мероприятиях остаётся неизменной», - заявил Рати Ионатамишвили.

От Грузии в Паралимпийских играх выступят два спортсмена: Темо Дадиани — в пара лыжных гонках, а Лука Ломая — в пара сноуборде.

Зимние Паралимпийские игры будут проходить в двух итальянских городах – Милане и Кортина-д’Ампеццо.

К решению Украины объявить бойкот церемонии открытия Паралимпийских игр присоединились 10 стран:

Канада

Эстония

Латвия

Литва

Нидерланды

Польша

Финляндия

Хорватия

Чехия

Германия

В знак протеста церемонию открытия Паралимпийских игр также не посетит еврокомиссар по вопросам культуры и спорта Гленн Микаллеф.

Национальный паралимпийский комитет Украины 19 февраля опубликовал на своём сайте заявление, в котором выразил возмущение «циничным решением» Международного комитета, предоставляющим «стране-убийце» возможность поднять свой флаг.

Украинский национальный комитет подчёркивает, что Россия и Беларусь не проходили квалификационный процесс для получения лицензии на участие в Паралимпийских играх.