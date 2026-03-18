Патриарх Кирилл: Илия II «поддерживал традиционно добрые отношения» с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Соболезнование направлено местоблюстителю патриаршего престола — митрополиту Сенакскому и Чкороцкуйскому Шио (Муджири), а также Священному Синоду Грузинской православной церкви.
«Почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия. Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной жизни единоверной Грузии», — сказано, в частности, в обращении.
Кирилл отмечает, что грузинский патриарх «поддерживал традиционно добрые отношения» с Русской православной церковью:
«Получив образование в Московских духовных школах, он до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию и его обители, полагал необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов. Неоднократно посещая пределы Русской Церкви, он неизменно встречал самое сердечное отношение и почитание архипастырей, духовенства и множества верующих».
Кирилл также отмечает, что с Илией II его связывали «очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе».
«Эти доверительные отношения очень сплотили нас и помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране», — отметил российский патриарх.
- Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Он возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года — на протяжении почти полувека. В последние годы его здоровье ухудшалось. Патриарх скончался в тбилисской клинике «Кавказский медицинский центр» на следующий день после госпитализации. В Грузии объявлен траур.
- Несмотря на разрыв дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году, Католикос-Патриарх Илия II и Грузинская православная церковь сохраняли контакты с Московским патриархатом и российскими властями.
- Ряд грузинских политиков и экспертов критиковал ГПЦ за тесные связи с Москвой, усматривая в них политический подтекст и возможное российское влияние. Последний визит патриарха в Москву состоялся в 2016 году.
- Русская православная церковь, официально признавая юрисдикцию Грузинской православной церкви над территориями самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии, как правило, указывала официальный титул Илии II без упоминания Абхазии.
- С 2022 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «за выдающуюся поддержку российской военной агрессии» в Украине находится под санкциями Великобритании, Литвы, Канады и Украины; с 2023 года — Австралии, Новой Зеландии, Чехии и Эстонии.
