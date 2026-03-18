Патриарх Кирилл: Илия II «поддерживал традиционно добрые отношения» с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Соболезнование направлено местоблюстителю патриаршего престола — митрополиту Сенакскому и Чкороцкуйскому Шио (Муджири), а также Священному Синоду Грузинской православной церкви.

«Почти пятьдесят лет Патриаршества Святейшего и Блаженнейшего Илии стали целой эпохой в жизни Грузинской Церкви и всего Православия. Своим ревностным служением и особым даром рассудительности почивший стяжал исключительный авторитет и глубокое уважение не только в церковной, но и в общественной жизни единоверной Грузии», — сказано, в частности, в обращении.

Кирилл отмечает, что грузинский патриарх «поддерживал традиционно добрые отношения» с Русской православной церковью:

«Получив образование в Московских духовных школах, он до конца своих дней сохранял любовь к преподобному Сергию и его обители, полагал необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов. Неоднократно посещая пределы Русской Церкви, он неизменно встречал самое сердечное отношение и почитание архипастырей, духовенства и множества верующих».

Кирилл также отмечает, что с Илией II его связывали «очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе».

«Эти доверительные отношения очень сплотили нас и помогали совместно работать, чтобы облегчить бремя давления со стороны безбожных властей и чтобы к лучшему изменилось положение православных церквей в нашей в то время единой стране», — отметил российский патриарх.