Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию – «Ъ»

По итогам января–мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Об этом пишет российское издание «Коммерсантъ».

В апреле сообщалось, что Грузия потеснила Испанию, став вторым поставщиком вин в Россию. Теперь же Грузия опередила и Италию.

Согласно таможенным данным, за пять месяцев текущего года из Грузии в Россию было ввезено 24,15 миллиона литров вин, из Италии — 23,36 миллиона литров. За год импорт из Грузии вырос на 63%, из Италии – на 31%. В результате доля Грузии по объему достигла 19,1%, а Италии – 18,5%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой. По его словам, в основном рост доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контракты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке, указывает гендиректор АСТ Леонид Рафаилов.

Отметим, что ранее данные по экспорту вин в Россию опубликовала Национальная служба статистики Грузии. В январе-мае текущего года, согласно данным ведомства, экспорт в Россию составил 69.1 млн долларов, что выше показателя за пять месяцев прошлого года на 50%. В 2022 году доля России в экспорте грузинского вина составляла 64%.