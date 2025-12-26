Абхазский лидер Бадра Гунба выступил перед парламентом с ежегодным посланием о положении дел в самопровозглашенной республике и «основных направлениях внутренней и внешней политики».

В зале присутствовали депутаты, члены правительства, главы администраций, представители судебной власти, общественные деятели и СМИ.

Гунба отметил, что политический кризис 2024 года, приведший к досрочным президентским выборам, «выявил как уязвимость системы государственного управления, так и зрелость общества, его стремление к сохранению мира и стабильности».

По его словам, сохранение языка, культуры и национальной идентичности возможно «только в рамках собственного независимого государства». Он подчеркнул, что нестабильность последних лет вызвала усталость в обществе и привела к попыткам решать личные и политические вопросы незаконными методами. При этом Гунба заявил, что политическая конкуренция неизбежна, однако выход из кризисных ситуаций возможен лишь через уважение закона и объединение усилий власти, оппозиции и гражданского общества ради будущих поколений.

Говоря о внешних вызовах, Гунба отметил, что нестабильная международная военно-политическая обстановка требует от Абхазии оперативных и выверенных решений, напрямую влияющих на будущее государственности. Основой устойчивости он назвал сильные государственные институты и развитое гражданское общество, сделав акцент на повышении качества управления, модернизации вооружённых сил и судебной системы, а также поддержке социальной сферы.

Отношения с Россией и внешняя политика

Стратегическое партнёрство с Россией, по словам Бадры Гунба, остаётся главным внешнеполитическим вектором Абхазии. Союзнические отношения с РФ рассматриваются как гарантия безопасности и фактор экономического и продвижения на международной арене.

Он заявил, что лично координирует выполнение двусторонних соглашений и намерен развивать новые форматы взаимодействия. По словам Гунба, регулярные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным позволили оперативно решить ряд социально значимых вопросов — от двойного гражданства до получения российских пенсий и запуска совместных проектов в сфере медицины.

Параллельно Абхазия изучает возможности расширения контактов со странами Африки и Ближнего Востока, говорит Гунба. Приоритетным направлением остаётся сотрудничество с Сирией, а также взаимодействие с абхазской диаспорой, в том числе в Турции, отметил он.

Гунба также заявил, что работа в формате Женевских дискуссий остаётся «важным инструментом продвижения внешнеполитических интересов».

«Абхазская сторона последовательно выступает за заключение с Грузией юридически обязывающего соглашения о невозобновлении военных действий, рассматривая его как основной гарант долгосрочной стабильности», – сказал он, добавив, что на встречах обсуждаются вопросы возобновления работы в гальском формате и свободы передвижения граждан.

Оборона и образование

Гунба сообщил о комплексе мер по «укреплению оборонного потенциала»: в 2025 году были обновлены схемы применения Вооружённых сил в мирное и военное время, а интенсивность подготовки органов военного управления выросла в четыре раза.

Отдельный блок послания был посвящён образованию. Абхазский лидер заявил о необходимости издания школьных учебников нового поколения и внедрения единых образовательных стандартов. Он предложил пересмотреть методику преподавания абхазского языка в неабхазских школах, сделав её более доступной и практико-ориентированной.

Также разработана концепция новой воспитательной программы для школ, основанной на «культурно-исторических ценностях» Абхазии, гражданской ответственности и патриотизме.

Экономика и энергетика

Бадра Гунба сообщил, что ВВП Абхазии в 2024 году превысил 90 млрд рублей, что на 30% больше показателя 2023 года. Внешнеторговый оборот за 11 месяцев 2025 года составил 54 млрд рублей, увеличившись на 6,8%.

Одним из ключевых вызовов он назвал состояние энергетической отрасли. Аудит отрасли, проведённый в 2025 году, выявил необходимость инвестиций на сумму около 12 млрд рублей, отметил Гунба. Он также сообщил, что с августа по декабрь 2025 года компания «Черноморэнерго» организовала коммерческий переток электроэнергии из России.

«Этот переток мы добросовестно оплатили, его стоимость составила порядка 670 млн рублей. И что ещё более важно — впервые он оплачивался не из бюджета, а за счёт средств, поступивших от абонентской платы за потреблённую электроэнергию», — подчеркнул он.

Абхазия вернулась «на карту пунктов воздушных маршрутов», сказал Гунба. По его словам, с мая в сухумский аэропорт выполнено более 550 рейсов, а пассажиропоток превысил 120 тысяч человек. Реализация проекта стала возможной при «личной активной позиции и глубокой вовлеченности» Сергея Кириенко, сказал он.