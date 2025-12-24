Скандал вокруг российских политтехнологов получил уголовное продолжение. Сухумская прокуратура через почти два месяца после происшествия возбудила уголовные дела по фактам угроз убийством и незаконного финансирования выборов. Однако история с вмешательством в муниципальные выборы вышла за рамки закона и превратилась для некоторых в тест на политическую зрелость Абхазии.

Коротко

5 ноября 2025 перед муниципальными выборами в самопровозглашенной республике Абхазия депутат Кан Кварчия и оппозиционные активисты обнаружили в Сухуми офис, где работали трое россиян — Иван Рева, Павел Тимофеев и Дмитрий Будыкин. Там выходила пропрезидентская газета «Абхазский вестник» и велась агитация.

Одного из политтехнологов застали за работой в избирательной комиссии, что нарушает местное законодательство. На видео с места событий Рева признавался, что нанимал людей для срыва предвыборных плакатов конкурентов.

На следующий день россияне, покинув пределы Абхазии, сообщили, что их избивали и угрожали оружием.

24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск трех абхазских оппозиционеров — Кана Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов. Москва заявила, что инициирует их международный розыск.

Бадра Гунба заявил, что абхазские депутаты не будут выданы России.

Прокуратура Абхазии возбудила административные дела в отношении гражданина России Ивана Ревы и учредителя газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр. По итогам рассмотрения дел судьи признали их виновными и назначили штрафы.

Проверка с опозданием

22 декабря 2025 года сухумская прокуратура объявила о возбуждении уголовных дел по ряду тяжелых статей: угроза убийством, нарушение тайны переписки, хищение денежных средств, а также незаконное финансирование избирательной кампании. Речь идет о событиях 5 ноября, произошедших в офисе редакции газеты «Абхазский вестник» на улице Абазинской. По данным прокуратуры, были допрошены все участники событий — от кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления и сотрудников милиции до представителей оппозиции и сотрудников службы госбезопасности.

«В процессе проверки были собраны материалы в отношении гражданина РФ Ревы Ивана Евгеньевича и направлены в суд города Сухум для дачи правовой оценки», — заявил генпрокурор Адгур Агрба.

Иван Рева был признан городским судом виновным по трем административным статьям, связанным с нарушением правил предвыборной агитации и уничтожением предвыборных материалов. Итог — штрафы по 1800 рублей за каждое правонарушение. О судьбе двух других российских специалистов, Павла Тимофеева и Дмитрия Будыкина, официальной информации по-прежнему нет. Проверка, по данным надзорных органов, продолжается.

В рамках того же дела Арбитражный суд признал виновным заместителя председателя партии «Единая Абхазия», учредителя газеты «Абхазский вестник» и советника президента Ахру Смыр. Суд назначил штраф в размере 48 тысяч рублей.

«С учетом того, что доследственная проверка в органах прокуратуры длилась более месяца и собран исчерпывающий материал, однако для дачи окончательной оценки сегодня необходимо провести ряд оперативных и следственных мероприятий, которые представляются возможным только в рамках возбужденного уголовного дела», — добавил генпрокурор.

Иван Рева —один из трех политтехнологов, которых, по имеющейся информации, СГБ Абхазии вывезла за пределы республики после того, как группа активистов под предводительством депутата Кана Кварчия обнаружила их штаб. Рева рассказал, что в их офис ворвалась группа до сорока человек под предвадительством Кварчия, угрожала пытками и нанесла травмы.

Проверка длилась более месяца. Ее продолжительность стала одним из главных предметов общественной критики. Оппозиционные телеграм-каналы задают вопрос: если все обстоятельства были известны еще в начале ноября, почему уголовное дело появилось только к концу декабря и какие «оперативные следственные действия» возможны спустя почти два месяца?

«В Москве — тюрьма, в Сухуми — штраф»

В абхазских оппозиционных медиа заявление прокуратуры называют «крайне странным»: в отношении собственных граждан возбуждаются уголовные дела, тогда как тем, кто напрямую, по мнению критиков, угрожает конституционному строю, назначают лишь административный штраф в размере 1800 рублей. Такая разность подхода, считают они, свидетельствует только об одном — отсутствии у власти самостоятельности.

«Разговоры о «союзнических отношениях» здесь неуместны. У союзников так не бывает». А теперь представим простую ситуацию. Группа граждан России приезжает в Беларусь и начинает проводить опросы: «Хотите ли вы вступить в состав России?» Как думаете, что с ними будет? Вопрос даже не что, а в каком именно подвале КГБ РБ они окажутся через очень короткое время. Вот и весь ответ», — пишет «RESPUBLICA».

Другой оппозиционный телеграм-канал «Абхазский аналитический центр» предложил еще одно сравнение. Что было бы, риторически спрашивают авторы, если бы иностранные политтехнологи приехали в любой регион России, открыли офис, выпускали газету, финансировали кандидатов и задавали вопросы о выходе территории из состава государства?!

«В другой реальности (созданной для Абхазии) суверенитет — это переменная величина, предмет торга и административных манипуляций. Деятельность, которая в Москве карается десятилетиями тюрьмы, в Сухуме оборачивается смехотворным штрафом, на сумму, эквивалентную среднему счету в кафе и вывозом фигурантов в безопасное место», — пишет информационный ресурс.

По словам авторов канала, работа российских политтехнологов «была настолько грубой и очевидной», что в итоге от них дистанцировались даже те, кого считали заказчиками. А их деятельность была остановлена не правоохранительными органами, а абхазскими активистами.

«Это показывает не силу, а слабость и уязвимость абхазской государственности, которую наш народ, как и во время войны, вынужден защищать собственными силами, потому что формальные институты слишком часто работают на иные интересы», — пишет «Абхазский аналитический центр».

«Кто будет отвечать?»

23 декабря в Сухуми состоялась встреча лидеров ряда общественно-политических организаций с представителями абхазской общественности. Повод — новая волна возмущения, вызванная сообщениями о возможном уголовном преследовании абхазских активистов, которые, по их словам, фактически «выполнили работу государства».

Во время встречи депутаты и общественные деятели адресовали свои вопросы не прокуратуре, а президенту Бадре Гунба. Почему иностранцы, вмешивавшиеся в выборы, отделались штрафами, а граждане Абхазии рискуют получить тяжелые статьи? Кто дал разрешение на работу политтехнологам и кто за это отвечает?

«Можно с уверенностью сказать, что продолжение дела Бжания существует. <...> Речь сегодня идет о выживании нашего государства, о выживании государствообразующего этноса. <...> Эти иностранцы проводили опрос об изменении государственного устройства страны. С чьего согласия они это делали? Кто за ними стоит?», — спросил председатель партии «Форум народного единства» Аслан Барциц.

На встрече также выступил член оппозиционного движения «Аидгылара», бывший заместитель генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия. 24 ноября российские следственные органы объявили в федеральный розыск его и двух других оппозиционеров — Кана Кварчия и Хыну Думаа. Их подозревают в разбойном нападении на российских специалистов, а Москва заявила о намерении добиваться их международного розыска. В случае подтверждения обвинений им грозит до 15 лет лишения свободы.

Какалия отметил, что вместо открытого диалога с обществом власть перешла к контрнаступлению, а возбуждение уголовных дел против собственных граждан он назвал «вопиющим фактом»:

«Подобного в нашей стране еще никто не умудрился делать. Тогда по такой же логике можно возбудить уголовные дела на тех, кто за оружие взялся в 1992 году. Это наша абхазская власть или чья? Власть, которая не защищает интересы своей страны, не защищает интересы своих граждан. <...>. В Абхазию привезли иностранцев, чтобы они вмешивались в наши выборы. Мы предупреждали об этом власть. <...> Власть сегодня наша берет за основу их показания. Ничего из того, что заявляем и говорим, в расчет не берется. Это что за власть такая, понять не могу? Почему им верят, а нам не верят. Наша власть признает нас независимым государством?» — заявил оппозиционер.

Глава «Аидгылара», депутат парламента Кан Кварчия, по запросу которого была инициирована проверка в отношении российских граждан, призвал привлечь к ответственности тех, кто привел Абхазию к «провалу государственного масштаба»:

«Мы сколько будем терпеть эти игры? Эти три человека, эти мерзавцы, хотя они не мерзавцы, мерзавцы те, кто привел их в Абхазию, поручил им осуществлять антиконституционную деятельность, они выполняли работу. Кто отвечает за это? Кто несет ответственность? Почему президент страны отмалчивается? Кто создал эту ситуацию и сегодня пытается представить нас как преступников? Я готов верить президенту, что он не знал всех деталей. Если за его спиной такие происходили вещи, тогда должны быть ответственные. Где эти люди?» — заявил депутат.

«Закон един для всех»

Позиция провластных партий строится на ином тезисе: закон должен действовать для всех. В совместном заявлении они подчеркивают, что ответственность понесут все нарушители — независимо от гражданства, а любые самовольные действия подрывают основы правопорядка:

«Мы призываем всех граждан к спокойствию, объективности и уважению решений правоохранительных органов. В правовом государстве любые нарушения должны пресекаться исключительно уполномоченными органами в рамках закона. <...> Мы считаем важным сместить фокус общественного внимания с конфликтной риторики на конструктивное развитие государства, отвечающее запросу граждан на законность и порядок. Любые попытки оправдать противоправные действия, оказать давление на следствие или суд, противоречат Конституции Республики Абхазия, закону и интересам страны», — подчеркивается в тексте заявления.

Провластные телеграм-каналы в свою очередь интерпретируют реакцию оппозиции как панику перед тем, что «наконец, заговорил закон». По их версии, общество устало от решения политических конфликтов силой и требует порядка:

«Пока правоохранительные органы проводят свою работу — тихо, профессионально, по закону, — нам вновь демонстрируют «старую пластинку». Только Генпрокуратура объявила о возбуждении дела по факту нападения 5 ноября, как знакомые лица уже засуетились, забегали и закричали о «справедливости», «конце эпохи» и «угрозе для народа». Интересно, чего они так испугались? Страх перед законом, который наконец-то заговорил в полный голос? Или того, что народ больше не верит в их сказки о «защитниках», которые сами сеют хаос? Наш народ устал. Устал от того, что вопросы решаются кулаками, а не правом. Устал от провокаций, перекрытых дорог и искусственной истерии перед каждыми выборами. Устал от двойных стандартов, когда одни могут все, а другие отвечают за всех», — пишет «Sovmin».

Редакция «Нужной газеты» посчитала, что словами этих партий говорит само руководство Абхазии. Она назвала практику ответа на общественные вопросы через провластные силы и НПО «порочной». По мнению «Нужной», общество ждет объяснений не от них, а от президента — как гаранта Конституции:

«И у президента масса вариантов, чтобы наконец-то обозначить свою позицию в важных для общества вопросах, хоть на пресс-конференции для СМИ или уж совсем в печальном варианте, хотя бы на брифинге для журналистов. И если целая армия помощников, советников, провластных СМИ не может подготовить Бадру Гунба к открытому разговору со своими оппонентами, то наша страна находится в большой опасности».

Последние решения по делу российских политтехнологов, похоже, лишь подтвердили: политический кризис в Абхазии никуда не делся, конфликт оказался глубже юридических формулировок. Он вскрыл главный вопрос, который сегодня задает себе часть абхазского общества: где проходит граница между союзничеством и вмешательством, и кто эту границу определяет.

Подписывайтесь на нас в соцсетях



