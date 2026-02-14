Гунба попросит Москву возобновить выдачу паспортов в Абхазии

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба намерен обратиться к властям РФ с просьбой возобновить выдачу внутрироссийских паспортов. Об этом он заявил в интервью Абхазскому телевидению.

Ранее посольство России в Сухуми сообщило о приостановке с 6 февраля работы пунктов выдачи внутренних паспортов РФ и водительских удостоверений на территории Абхазии. Основанием послужило то, что, по заявлению диппредставительства, некоторые абхазские политические деятели, включая депутатов парламента, ставят под сомнение законность функционирования этих пунктов.

«Я обязательно буду обращаться к руководству Российской Федерации за возможностью возобновления приема документов для получения внутренних российских паспортов на территории Абхазии», — сказал Гунба, давший интервью перед визитом в Москву, начавшимся, по информации пресс-службы, 13 февраля.

По его словам, возможность получения внутреннего российского паспорта на территории Абхазии не является неким требованием — это происходит на добровольной основе для тех, кто желает иметь такой документ.

Он также провел параллель между нынешними спорами и процессом массового получения жителями Абхазии российского гражданства в 2002–2008 годах. По его словам, постановка вопроса о «незаконности» текущих процессов ставит под удар и прошлые достижения.

«Давайте вспомним и паспортизацию... когда граждане нашей страны воспользовались такой возможностью и получили заграничные паспорта Российской Федерации. И это не регламентировалось никакими нормативно-правовыми документами на территории Абхазии. Получается, что мы ставим под сомнение выдачу этих [документов], исходя из той логики и постановки вопроса, которые мы сегодня слышим», — заявил политик.

Отметим, что в пятницу, 13 февраля, пункт выдачи внутренних российских паспортов был открыты в Цхинвали.