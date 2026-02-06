Москва прекращает выдачу внутренних российских паспортов на территории Абхазии

Работа пунктов выдачи внутренних российских паспортов на территории самопровозглашённой республики Абхазия будет приостановлена. Об этом сообщили в российском посольстве в Сухуми.

В заявлении указано, что пункты выдачи внутренних российских паспортов были развернуты в январе 2026 года «с целью создания максимально комфортных условий» для абхазских граждан, в соответствии с Соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанным сторонами в 2022 году и вступившим в силу 25 апреля 2025 года на основании решения президента России Владимира Путина. Кроме того, в 2025 году в Абхазии были открыты кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы. В этой связи деятельность по выдаче гражданам Республики Абхазия указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации», — отметили в диппредставительстве.

Абхазские власти информацию пока не комментировали.

Законность выдачи внутренних российских паспортов на территории Абхазии оспаривали, в частности, ряд депутатов парламента, в том числе Кан Кварчия, которого ранее объявили в розыск в России, а также юрист Ираклий Бжинава, которого, по информации телеграм-каналов, 5 февраля задержали в Ростове-на-Дону.