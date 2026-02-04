«Кощунство» – Гунба раскритиковал слова Яганова о Латской трагедии

Лидер самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба раскритиковал черкесского активиста, участника грузино-абхазской войны, Героя Абхазии Ибрагима Яганова. Поводом для критики стало интервью Яганова грузинским и абхазским тиктокерам.

Яганов сказал, что в ходе войны 1992–1993 годов «обе стороны были кавказцами», и «придерживались каких-то правил ведения войны и общечеловеческих правил»., а далее упомянул Латскую трагедию — уничтожение вертолета Ми-8 в 1992 году, в результате которой погибли более 80 человек, многие из которых — женщины и дети.

«Был случай, когда был сбит вертолёт с беженцами, но я должен признать, что этот вертолёт мог быть военной, в общем, целью, потому что гуманитарные вертолёты не могут быть использованы для военнослужащих и для транспортировки оружия. Вы, наверное, видели, есть один ролик Давида Пилия, который тогда командовал партизанской зоной, как он рассказывал, как прилетел вертолёт, и оттуда вышли доблестные кабардинцы, красивые, и многие беженцы, которые хотели улететь на этом вертолёте, развернулись и ушли домой. То есть на этом гуманитарном вертолёте абхазская сторона возила оружие и военнослужащих, чего в период войны допускать нельзя. Гуманитарный вертолёт должен быть только гуманитарным. Я уверен, что тот, который стрелял в этот вертолёт, если бы знал бы, что там находятся дети и женщины, он бы, наверное, не выстрелил бы», — сказал Яганов.

Гунба назвал слова Яганова «кощунством, варварством и бессердечием».

«Не верится, что (эти) слова произносит человек, который носит высокое звание Героя Абхазии. 14 декабря 1992 года — одна из самых трагичных дат в истории Абхазии. Латская трагедия — незаживающая рана нашего народа. В глазах каждого жителя Абхазии всплывают обгоревшие тела детей, беременных женщин и стариков. Считаю, что своими высказываниями Ибрагим Яганов осквернил память невинно убиенных детей, женщин и стариков, ранил душу каждого гражданина Абхазии. Все мы смертны, когда-то всех нас заберет к себе Всевышний. Что скажет Ибрагим Яганов своим боевым друзьям, в том числе и сотням наших братьев-добровольцев, нашим заживо сгоревшим ангелам? Я выражаю поддержку родным и близким жертв Латской трагедии, которым эти слова вновь раскрыли незаживающие раны и причинили невыразимую боль. Народ Абхазии будет вечно хранить память о невинно убиенных детях, женщинах и стариках, ставших жертвами этого варварского преступления», — отметил Гунба.

Ранее в Абхазии уже критиковали Яганова, обвиняя его в прогрузинской позиции. До 2024 года его фотография была размещена в Государственном музее в Сухуми, но была «удалена в архив» вместе с фотографией Шамиля Басаева.