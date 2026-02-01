Хаменеи пригрозил «войной в регионе» в случае ударов США по Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье - на фоне очередного обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном - заявил, что в случае атаки США на Иран начнётся война, которая охватит весь регион.

Хаменеи также заявил, что Иран не является «инициатором войны» и не нападает на другие страны, но готов ответить ударом на удар. Аятолла, как сообщила его пресс-служба, встречался в воскресенье с представителями общественности по случаю 47-й годовщины Исламской революции.

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился нарастить военно-морскую группировку на Ближнем Востоке и не исключил нанесения ударов по Ирану — если не будет достигнут прогресс в переговорах по ядерному вопросу или если власти Ирана продолжат жестоко подавлять протесты.

Накануне Трамп заявил, что Иран сейчас ведёт «серьёзные переговоры» с США, результатом которых, по его словам, «могло бы стать что-то приемлемое». Какие-либо подробности о возможных контактах представителей иранских властей и США не известны.

В конце декабря и январе Иран охватили масштабные протесты. В столкновениях были убиты, по многочисленным сообщениям, тысячи людей. Власти зявляют о 3117 погибших, правозащитная организация HRANA утверждает, что располагает подтверждёнными данными о гибели 6713 человек, главным образом участников протестов. Другие правозащитные организации и СМИ приводят другие данные, все они не подтверждены.

Как сообщала CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме, Трамп рассматривает вариант нанесения масштабного воздушного удара по целям на территории Ирана. Потенциальными объектами для ударов могут стать иранские лидеры, руководители сил безопасности, ответственные за убийства протестующих, а также производства и хранилища материалов, связанных с ядерной программой, и государственные учреждения.

Внимание Дональда Трампа к иранской ядерной программе, возможно, было вновь привлечено после сообщений американской разведки об попытках Ирана восстановить разрушенные в ходе атак прошлым летом производства по обогащению урана. Подозрения также вызывает отказ иранских властей допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил, что иранские вооруженные силы готовы «безотлагательно и мощно» ответить на «любую агрессию» против Ирана. Как говорят американские эксперты, Иран располагает значительным ракетным арсеналом для нанесения ударов по американским военным базам в регионе и по территории региональных союзников США, прежде всего, Израиля.