Хаменеи призвал к жёсткости по отношению к «участникам беспорядков»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал начавшиеся в конце декабря массовые протесты в стране, заявив, что против «участников беспорядков» должны быть приняты жёсткие меры.

Выступая в субботу по телевидению, Хаменеи, как и другие представители иранского руководства, назвал обоснованными опасения уличных торговцев в связи с девальвацией национальной валюты — именно экономическими проблемами была вызвана первая волна протестов. Однако, отметил Хаменеи, недовольство нельзя использовать для того, чтобы разжигать «политический протест» в интересах враждебных Ирану внешних сил.

Заявления Хаменеи прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп публично поддержал протестующих. Иранские представители в связи с заявлениями Трампа обратились также к ООН с призывом осудить «незаконные угрозы» и вмешательство во внутренние дела. Они также пригрозили ударами по американским военным базам в регионе.

Протесты начались 28 декабря — после резкой девальвации иранского риала и стремительного роста инфляции. В последующие дни к ним присоединились студенты и представители других слоёв населения. Начала звучать критика в адрес лично Хаменеи. В Тегеране и других городах проходят столкновения демонстрантов с полицией.

За неделю протестов погибли не менее 9 человек, 44 были арестованы, сообщает Радио Фарда. Как правительственные источники, так и международные правозащитные организации подтверждают факты гибели демонстрантов, ещё несколько десятков их были ранены. Власти Ирана возлагают ответственность за насилие на «погромщиков» из числа демонстрантов. Трамп заявил накануне, что если власти Ирана продолжат «убивать протестующих», то США «придут к ним на помощь».

В комментарии Радио Фарда представитель Госдепартамента США заявил, что «протесты отражают понятный гнев иранского народа по поводу неудач и оправданий своего правительства». В заявлении также говорится, что иранский режим «продолжает растрачивать богатства Ирана на спонсирование терроризма по всему миру и угнетение иранского народа, который хочет и заслуживает лучшей жизни». «Мы продолжим оказывать максимальное давление на режим», — подчеркнули в Госдепартаменте.

Нынешние протесты, по словам наблюдателей, стали самым серьёзным вызовом иранским властям со времён движения «Женщины, жизнь, свобода» после смерти Махсы Амини в 2022 году. Она умерла после задержания так называемой полицией нравов из-за неправильного, по мнению властей, ношения хиджаба.