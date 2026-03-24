Хвича Кварацхелия сменит Гурама Кашия на посту капитана сборной Грузии по футболу

Капитаном сборной Грузии по футболу станет Хвича Кварацхелия, а вице-капитаном – Отар Китеишвили, об в социальных сетях сообщает руководство национальной сборной.

Прежний капитан команды – Гурам Кашия 23 марта объявил о завершении карьеры в сборной в возрасте 38 лет после 17 лет выступлений. Свой последний матч за команду он проведёт в июне, в товарищеской игре против Румынии.

26 марта сборная Грузии в Тбилиси сыграет с Израилем, а 29 марта в Каунасе встретится с Литвой.

В январе 2025 года Кварацхелия перешёл в парижский клуб ПСЖ, с которым успел выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции. До этого он вышел в финал Лиги чемпионов и Кубка Франции, а также стал победителем Лиги 1. Спустя пять месяцев после трансфера Хвича Кварацхелия вышел в финал ЛЧ.