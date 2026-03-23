Гурам Кашия завершит карьеру в сборной Грузии по футболу в июне

Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия объявил о завершении карьеры в национальной команде. Свой последний матч за сборную 38-летний защитник проведёт 2 июня — в товарищеской встрече против Румынии на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи.

«В 38 лет пришло время поблагодарить вас и сказать, что я завершаю свою 17-летнюю карьеру в сборной. Это было действительно долгое, интересное и наполненное воспоминаниями футбольное путешествие», — сказал Кашия на пресс-конференции в Тбилиси.

Футболист подчеркнул, что для него было большой честью представлять страну и быть капитаном команды:

«Я счастлив, что на протяжении многих лет служил своей стране и представлял вид спорта, который любят во всём мире. Для меня огромная честь — быть капитаном такой талантливой и гордой команды. Вместе мы достигли не только своих целей, но и большой мечты каждого грузина — сыграли на чемпионате Европы».

Гурам Кашия дебютировал за сборную Грузии в 2009 году в матче против Черногории в Тбилиси. За это время он провёл 128 матчей и забил три гола. Под его капитанством сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы 2024 года, где успешно преодолела групповой этап и вошла в число 16 лучших команд турнира.

На протяжении карьеры Кашия долгие годы играл за нидерландский «Витесс», провёл несколько сезонов в США, а с 2021 года выступает в Словакии за «Слован» (Братислава).