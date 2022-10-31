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Индия и Турция нарастили импорт из России на фоне санкций
Объём импорта из России резко упал после введения против неё санкций, но ряд стран, среди которых Индия, Турция и Бразилия, с конца февраля значительно нарастили поставки. Об этом пишет The New York Times.
Индия увеличила импорт товаров из России на 430%, Турция – на 213%, Бразилия – на 166%. Среди европейских стран лидерами российского импорта стали Бельгия, которая увеличила импорт на 130%, Испания – на 112% и Нидерланды – на 74%, отмечает издание.
Вместе с тем почти все из изученных The New York Times стран сократили поставки товаров в Россию. Исключение составили Турция, увеличившая свой экспорт на 113%, и Китай с показателем 24%.
На днях агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз обеспокоен ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана.
По данным Европейского статистического агентства, за первые восемь месяцев этого года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года в совокупности.
Казахстан, как утверждает Евростат, импортировал из Евросоюза холодильников на сумму почти 21,5 миллион долларов – в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, и Армения, и Казахстан резко увеличили закупки электрических молокоотсосов при снижении в странах уровня рождаемости.
Источники Bloomberg допускают, что некоторые компоненты и микросхемы из бытовой техники могут быть использованы в военных целях. Это вызывает беспокойство Брюсселя.
По данным Минэкономразвития, в сентябре в рамках параллельного импорта в Россию завезли более миллиона тонн различных товаров на сумму более девяти миллиардов долларов.
- После нападения России на Украину США, Великобритания и ЕС ввели в отношении Москвы санкции. С конца февраля они неоднократно ужесточались. Ограничения среди прочего затрагивают российские энергоресурсы и сырье, ювелирные изделия, косметику, сигареты.
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Другие новости дня
Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов госпитализирован в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Он находится в нейрореанимации, сообщает сообщает издание Mash со ссылкой на его дочь Софью.
71-летний гроссмейстер упал на улице у здания Госдумы в субботу, 29 октября. Mash и "База", и специализирующийся на криминальной хронике телеграм-канал 112 утверждают, без указания источников, что депутат был пьян.
Карпов стал чемпионом мира по шахматам в 1975 году, после того как защищать свой титул отказался американец Роберт Фишер. Карпов дважды защищал титул против советского невозвращенца Виктора Корчного в 1978 и 1981 годах, из-за политической подоплёки противостояние стало известно далеко за пределами шахматного мира.
Позже гроссмейстер сначала защитил, а потом уступил свой титул в 1985 году Гарри Каспарову. Матчи стали самой известной серией игр в истории шахмат.
Каспаров известен резкой критикой советских, а затем российских властей, он в эмиграции и известен поддержкой и организацией оппозиционных инициатив. Карпов трижды избирался депутатом Госдумы от "Единой России" и внесён в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза после вторжения России в Украину.
Сборная по футболу Боснии и Герцеговины отказалась играть с РФ
Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России. Игру планировали провести 19 ноября в Санкт-Петербурге.
Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко. Игроки сказали, что играть с россиянами невозможно, пока Россия воюет с Украиной.
Ранее Украинская ассоциация футбола призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между командами.
Вице-президент боснийского футбольного союза Ирфана Дурич сообщал, что УЕФА не запрещают проведение товарищеских матчей. При этом сам Дурич выступал против проведения игры.
- Все российские команды после нападения России на Украину были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. Единственный матч в 2022 году команда провела в сентябре на выезде против киргизской сборной. Это был первый матч российских футболистов за 314 дней.
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Путин, Алиев и Пашинян сегодня могут подписать новое трехстороннее заявление
В Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Сегодня же состоится трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. По её итогам может быть принято совместное заявление, сообщил глава армянского правительства.
Пашинян предложил внести в текст документа тезис о том, что армянская сторона поддерживает российский подход по проблеме Нагорного Карабаха.
«Хочу еще раз подчеркнуть – по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи», – сказал Пашинян.
Путин на встрече сказал, что Армения – стратегический партнёр России «с древнейших времён, что называется, и по сей день».
«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо всё-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны, конечно, сейчас – а потом в трёхстороннем формате – найти ключевые моменты, которые позволят нам сдвинуться вперёд.
Я позволю себе вспомнить о том, как была достигнута договорённость в ходе прекращения вооружённого конфликта, и тогда мы все исходили из того, что самое главное – это обеспечить мир и создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении, потому разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов, все вопросы, связанные с развитием экономики, социальной сферы, – в конечном итоге это то, ради чего мы работаем, всё это планируется в интересах людей. Поэтому мы должны сегодня поговорить по всем этим вопросам, и очень надеюсь, что продвинемся», – сказал Путин.
- По итогам боевых действий осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.
- Напряжённость в регионе сохраняется до сих пор. В ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли бои, в результате которых погибли несколько сотен военных с обеих сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В середине октября при посредничестве Евросоюза стороны согласовали работу европейской наблюдательной миссии вдоль границы Армении и Азербайджана.
- Лидеры Армении и Азербайджана – Никол Пашинян и Ильхам Алиев – заявляли о планах заключить мирное соглашение до конца 2022 года.
В Грузии за наркопреступления задержали граждан РФ, Казахстана и Украины
В результате спецопераций, проведенных сегодня в Тбилиси, Батуми и других городах по всей стране, МВД Грузии задержало более десяти человек за наркопреступления. Об этом сообщил глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе. Он отчитался о проведенной спецоперации, передает агентство «Новости-Грузия».
По словам Купатадзе, среди задержанных есть граждане России, Казахстана и Украины. Во время обыска были изъяты наркотические средства, в том числе героин и кокаин, а также деньги, полученные в результате продажи наркотиков.
«Эти люди разными путями ввозили наркотики в страну. Задержания произошли на основании решения судьи. Также есть скрытые видеозаписи и все доказательства и улики, которые стали основанием для их задержания», – сказал Купатадзе.
Сбитая украинской ПВО российская ракета упала в Молдове
Одна из ракет, выпущенных Россией по Украине утром в понедельник, упала в районе населенного пункта Наславча в Молдове.
«Сегодня утром ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в районе северной оконечности населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной», – сообщает молдавское министерство внутренних дел.
В результате в нескольких домах были выбиты окна, пострадавших нет. Место падения ракеты оцеплено, работает следственная группа, пишет Би-би-си.
По данным украинских властей, россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, которая находится на расстоянии 10 км от Наславчанской ГЭС.
Сегодня по всей Украине, кроме аннексированных Россией территорий, была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других украинских городах. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры.
Миллиардер Николай Сторонский отказался от гражданства России
Генеральный директор британской финансовой технологической компании Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства "некоторое время назад". Об этом The Telegraph сообщил представитель Revolt. У Сторонского также есть британский паспорт.
Позиция Сторонского в отношении войны общеизвестна: "война вызывает полное отвращение, и он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий",— сказали в Revolut.
Отказ от российского гражданства Сторонский объяснил тем, что его отец — генеральный директор АО "Газпром промгаз" — с октября находится под санкциями Украины.
Однако, по данным Forbes, Сторонский отказался от российского гражданства ещё до введения санкций против его отца.
Финтех-стартап Revolut был основан в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В июле 2021 года стоимость компании оценивалась в 33 миллиарда долларов. Сторонский занимает 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров.
Николай Сторонский — четвертый бизнесмен из топа Forbes, который отказался от гражданства России после начала российского вторжения в Украину. Ранее в октябре от российского паспорта отказался основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Летом такой шаг совершил основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов: он получил паспорт Казахстана, в котором проживает уже много лет. В сентябре о выходе из российского гражданства сообщил бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян: он объяснил это решением вернуться в родную Армению, гражданином которой он является.
Рост ВВП Грузии в январе-сентябре составил 10.2%
Экономический рост Грузии в сентябре 2022-го, по сравнению с сентябрем прошлого года, составил 8,8%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).
По информации ведомства, в сентябре значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: транспорт и складирование, информация и коммуникация, строительство, гостиницы и рестораны, перерабатывающая и горнодобывающая промышленность. При этом в деятельности, связанной с недвижимостью, наблюдался спад.
По информации Грузстата, средний темп роста ВВП Грузии в январе-сентябре текущего года составляет 10.2%.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня вновь заявил, что у страны – «беспрецедентный экономический рост».
«Хочу напомнить, что на фоне текущих геополитических вызовов и напряженности мы сохраняем высокие темпы экономического роста в стране. За 9 месяцев экономический рост в Грузии составляет 10,2%. Это беспрецедентно в масштабах всей Европы. И по итогам года мы ожидаем двузначный экономический рост», – заявил Гарибашвили на заседании правительства.
Отметим, что двузначный экономический рост ожидается в текущем году и в Армении. Об этом заявил председатель Центрального банка страны Мартин Галстян. Он, в частности, рассказал, что рост человеческого капитала в ИТ-сфере составил 25%. «Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», – рассказал он.
Сбежавшие в Грузию сестры из Дагестана опасаются преследования родственников
Дагестанские сестры, бежавшие в Грузию из-за домашнего насилия, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако, как сообщает кризисный центр SOS, оказывающий помощь девушкам, опасность все же существует, так как родные и близкие в Дагестане говорят, что найдут и вернут их.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», четверо девушек, проживавшие в селе Хаджалмахи в Дагестане, записали видеообращение, в котором выражают благодарность за помощь.
В Грузии находятся 20-летняя Хадижат Хизриева, ее 18-летняя родная сестра Патимат Хизриева, а также их двоюродная и троюродная сестры Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет).
По словам правозащитников, родственники регулярно прибегали к насилию в отношении сестер, в детстве они делали женское обрезание, а родители требовали, чтобы одна из них вышла замуж за двоюродного брата.
«Мы хотели бы поблагодарить всех, юристов, правозащитников, СМИ, которые обнародовали информацию о нас. В результате обнародования этой новости мы сейчас в Грузии, у нас все хорошо, в относительной безопасности, хотя, конечно же, опасность существует. Нас до сих пор ищут наши родственники, они обещали, что найдут нас и в Грузии, но я надеюсь, что все будет хорошо», – сказала Аминат Газимагомедова.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киеве и Харькове – взрывы
По всей Украине, кроме аннексированных Россией территорий, объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Кривом Роге и других украинских городах.
Корреспондент Би-би-си передаёт, что в Киеве было слышно "много взрывов". По его словам, после взрывов отключилось электричество, пропала связь. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в "результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения".
Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме о двух взрывах в городе. По его данным, обстрелам подвергся объект критической инфраструктуры. Харьковский метрополитен остановил работу. В городе также остановились троллейбусы и трамваи.
Обстрел, по предварительной информации, российские войска вели из комплекса С-300. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, ракеты запустили из Белгорода.
Сообщают о взрывах в Запорожской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.
В городе Запорожье начались отключения электричества из-за утреннего обстрела. По информации местных властей, российские войска атаковали объект критической инфраструктуры.
Ночью российские войска обстреляли Днепропетровскую область из ракетных систем залпового огня и артиллерии, а также атаковали регион с помощью дронов-камикадзе, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
В городе Марганец в результате обстрела из "Градов" погибла женщина. Повреждено около 30 многоэтажных и частных домов, линии электропередач, сообщил Резниченко. В Каменском районе дроны-камикадзе повредили объект энергетической инфраструктуры.
Минобороны России пока не комментирует ракетные удары по украинской территории, до этого на протяжении недель Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуре Украины.
Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате российских обстрелов было повреждено от 30 до 40% энергетической инфраструктуры страны. Нанесённый украинской энергетике ущерб составляет миллиарды долларов.
В Абхазии в ДТП погибли два человека
На трассе Псоу–Ингури накануне произошла авария со смертельным исходом. По информации МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, автомобиль Nissan врезался в дерево на обочине.
Сигнал о ДТП поступил в МЧС в 20 часов 18 минут. На место происшествия выехали сотрудники спасательного и пожарного отделений, а также автомобиль скорой медицинской помощи.
К моменту приезда спасателей автомобиль был полностью объят пламенем. В результате аварии погибли два человека. Их тела доставили в морг сухумской республиканской больницы.
Ранее абхазское МВД опубликовало статистику, согласно которой в 2020 году в Абхазии было зафиксировано 282 ДТП, в 2021-м – 246, а за девять месяцев текущего года – 243. При этом в результате ДТП в 2020-м погибли 57 человек, в 2021-м – 42, в январе-сентябре 2022-го – 46.
Будучи кандидатом в президенты, Аслан Бжания обещал, что если за три года ситуация с ДТП не улучшится и смертность не уменьшится в два раза, то он добровольно подаст в отставку.
В Степанакерте прошел многотысячный митинг. Карабахский парламент обратился к РФ
Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики накануне обратился к России с просьбой «продолжить выполнение обязательств по обеспечению безопасности» народа Карабаха.
В заявлении, единогласно принятом на внеочередном заседании, карабахский парламент также предложил Москве ввести для этой цели «дополнительные политические и военные механизмы». В заявлении не уточняется, о каких именно механизмах идет речь.
Заявляя, что Нагорный Карабах никогда не был и никогда не будет в составе независимого Азербайджана, карабахские парламентарии также подчеркнули, что ни одно правительство в Армении не имеет права отказываться от миссии обеспечения безопасности народа Карабаха или рассматривать какой-либо документ, в котором существование суверенного Карабаха будет поставлено под сомнение.
«Республика Арцах [Нагорный Карабах – ред.] выступает за прочный мир и, следовательно, шаги к подписанию мирного договора, но власти Республики Армения должны подходить к признанию территориальной целостности Азербайджанской Республики с оговорками, учитывая тот факт, что азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован», – говорится в тексте заявления.
«Любой документ и предложение, ставящие под сомнение суверенитет Арцаха, право на самоопределение и факт его реализации, неприемлемы, поскольку не отражают исторические и правовые реалии», – заявили члены законодательного органа Нагорного Карабаха.
Параллельно с внеочередным заседанием парламента Карабаха на площади Возрождения в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди) прошел многолюдный митинг с участием действующего и бывших президентов Карабаха.
Ранее в беседе с Радио Азатутюн глава правящей фракции «Свободная Родина – Объединенный гражданский блок» в карабахском парламенте Артур Арутюнян заявил, что предложения, представленные Россией по армяно-азербайджанскому мирному договору, приемлемы для Карабаха.
Отметим, что мероприятия в Нагорном Карабахе прошли накануне трехстороннего саммита лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, запланированного на понедельник, 31 октября.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, позволяющий продлить мандат российских миротворцев «на 10, 15 или 20 лет».
- По итогам боевых действий осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Нагорного Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов.
- Напряжённость в регионе сохраняется до сих пор. В ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе произошли бои, в результате которых погибли несколько сотен военных с обеих сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В середине октября при посредничестве Евросоюза стороны согласовали работу европейской наблюдательной миссии вдоль границы Армении и Азербайджана.
- Лидеры Армении и Азербайджана – Никол Пашинян и Ильхам Алиев – заявляли о планах заключить мирное соглашение до конца 2022 года.
FT отследила партию украинского зерна, проданного Москвой под видом российского
Москва продала партию зерна из занятой российскими войсками Запорожской области под видом российского. Отследить груз удалось журналистам Financial Times. На примере одной поставки издание показывает, как зерно с Украины попадает на мировой рынок.
Партия из 2675 тонн зерна была сформирована Государственной зерновой компанией в оккупированном Мелитополе в августе. Компания была основана летом российскими властями региона, по официальной версии — для развития местного сельского хозяйства. Украинские бизнесмены обвиняют её в захвате принадлежавшего им зерна и скупке урожая по низким ценам под угрозой конфискации.
13 августа оккупационные власти Запорожья разрешили экспорт партии зерна через порт Бердянска. Через два дня зерно было погружено на сухогруз "Павел", ходящий под сирийским флагом. Оно выключило свой транспондер автоматической судоходной идентификационной системы AIS перед проходом через Керченский пролив в сторону Украины и включило его назад там же на пути назад. Это позволяет сделать вид, что сухогруз грузился в расположенном в проливе российском порту Кавказ, а не в Украине, пишет FT.
Для груза были подготовлены документы, подтверждающие эту версию. По ним происхождение пшеницы менялось с Запорожской области Украины на российский город Тольятти. Новый комплект документов был выдан в соответствии со всеми процедурами, убедилось FT. C этими документами груз прибыл в турецкий Самсун, оттуда в Синоп, после чего снова отключило транспондер. И включило его вновь через несколько недель, когда уже было разгружено и находилось на востоке Чёрного моря.
Как предполагают журналисты, груз был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза "Павел" у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.
Суда с сирийским флагом часто заходят в находящиеся под российским контролем порты Украины, рассказывает FT. Формальный владелец груза заявил журналистам, что зерно было загружено в России, и прибыло в порт по железной дороге. Сухогруз "Павел" уже обвинялся украинскими СМИ в перевозке украинского зерна. Турция продолжает его принимать, как и другие суда, заподозренные в незаконной торговле.
- В начале октября агентство Associated Press отследило более 50 рейсов с зерном из занятых Россией районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран, которые совершали около 30 судов. По оценке журналистов, Москва после начала войны продала украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов.
- Украина и Россия входят в пятёрку крупнейших экспортеров зерна в мире. В 2021 году Украина экспортировала зерновые на 12,4 миллиарда долларов. Война практически остановила морской вывоз продукции, в июле Москва согласилась разрешить вывоз продовольствия из украинских портов. 29 октября власти заявили об отказе выполнять условия сделки.
На выборах президента Бразилии победил бывший президент Лула да Силва
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре на выборах главы государства действующего президента Жаира Болсонару. Результаты приводятся на сайте Высшего избирательного суда.
На момент публикации новости было подсчитано 99 процентов голосов. Лула да Силва набрал 50,8 процента. Болсонару – 49,2 процента. В абсолютных числах разница составила почти два миллиона голосов при явке около 80 процентов.
До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сократил отставание за счёт голосов, поданных за него в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.
77-летний Лула да Силва – основатель левой Партии трудящихся, он руководил Бразилией с 2003 по 2011 год, дважды победив на выборах президента после трёх неудачных попыток в 1989, 1994 и 1998 годах. В 2018 году он был осуждён за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на третий срок. В марте прошлого года приговор был отменён.
Бразилия – крупнейшая экономика Южной Америки, она, вместе с Россией, Китаем, Индией и ЮАР, состоит в международной экономической организации БРИКС, созданной при президентстве да Силвы. В мае в интервью журналу Time политик заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным виновным в войне в Украине. По его мнению, ответственность за конфликт несут также США, Евросоюз и Киев.
"США и Евросоюз должны были сказать: Украина не присоединится к НАТО, это решило бы проблему, – заявил Лула да Силва. – Иногда я смотрю, как президент Украины [Владимир Зеленский] выступает по телевидению, заслуживает аплодисменты, встречает стоячие овации [европейских] парламентариев. Этот парень ответственен за войну так же, как и Путин", — сказал он.
ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном
Организация Объединённых Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение 31 октября 16 судов по Чёрному морю в рамках соглашения по экспорту украинского зерна. Суда находятся в турецких территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Договоренности достигнуты без участия России, спустя сутки после того, как Москва вышла из так называемой зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.
В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, где работают российские, украинские, турецкие представители, а также сотрудники ООН, говорится, что Турция, Украина и ООН также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В то же время российский источник в СКЦ сообщил РИА "Новости", что принятые Киевом, Анкарой и ООН без участия Москвы решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают.
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По данным ООН, с 1 августа до 28 октября из украинских портов было отгружено более 9 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.
- 29 октября Россия на неопределенный срок приостановила свое участие в "зерновой сделке" после атаки беспилотников на военные корабли в аннексированном Севастополе, о которой Украина официально не сообщила. По версии Минобороны России, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
- МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
- США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН и Турции выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.
Иранские власти провели секретные похороны умершего журналиста Радио Свобода
Иранские власти в обстановке секретности захоронили тело умершего журналиста Радио Свобода Резы Хагигатнеджада. Об этом Корпус стражей исламской революции сообщил его семье. Ранее тело журналиста было похищено в аэропорту Шираза на юге страны.
Корпус стражей - военизированное формирование, обладающее значительной политической властью в Иране. Соединенные Штаты внесли его в список террористических организаций. Представители КСИР передали отцу Хагигатнеджада фотографию, на которой, как утверждается, запечатлена могила журналиста - ее место не раскрывается.
Политический аналитик Реза Хагигатнеджад работал в Иранской службе Радио Свобода с 2019 года. Он не мог вернуться на родину из-за своей работы. 17 октября он скончался в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике «Шарите». Его тело было доставлено в Иран для похорон, но родственники не смогли его получить.
Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай назвал действия иранских властей «позорными и отвратительными». Вернуть тело родным 28 октября призвал иранские власти официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что похищение тела свидетельствует, насколько власти Ирана «боятся журналистов даже после их смерти».
- В Иране полтора месяца продолжаются протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Участники акций протеста обвиняют полицию в ее убийстве. При разгоне протестов, в том числе с использованием огнестрельного оружия, были убиты более 200 человек.
Авиакомпания Fly Arna будет летать из Еревана в Тбилиси три раза в неделю
Авиакомпания Fly Arna с сегодняшнего дня начала осуществление полетов по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первым рейсом из Еревана прилетели 167 человек, из Тбилиси вылетели 110 пассажиров.
Fly Arna, базирующаяся в международном аэропорту Звартноц (EVN) в Ереване, является совместным предприятием Фонда национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group.
Авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Тбилиси-Ереван три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Названо имя грузинского бойца, погибшего в Украине
Названо имя грузинского бойца, погибшего в Украине. Гурген (Гуга) Гагнидзе погиб под Бахмутом, во время контактного боя.
Группа попала в засаду вагнеровцев, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Prime Time.
40-летний Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он стал 23-м грузином, погибшим с февраля во время боев на стороне Украины.
Информацию о гибели его гибели распространили грузинские бойцы в соцсетях.
Больше 100 человек погибли при обрушении моста в Индии
Более 100 человек погибли при обрушении пешеходного моста в городе Морви на западе Индии. Висячий мост через реку Мачху был построен в конце XIX века, на прошлой неделе он был открыт после ремонта. На момент катастрофы на нём находилось, по разным данным, от 150 до 400 человек.
Катастрофа произошла вечером воскресенья, 30 октября. Мост был популярным туристическим аттракционом. На месте работают спасатели, военнослужащие индийской армии, авиации и флота. Пять подразделений спасателей и военных отправлены на место событий авиацией из соседнего города Вадорара, передаёт газета Hindustan Times.
По предварительным данным, мост не выдержал веса находившихся на нём людей. Большинство из погибших — дети, женщины и пожилые люди, передаёт информационное агентство ANI со ссылкой на находящегося на месте событий регионального министра. Число жертв может вырасти — спасатели полагают, что утонуть могли ещё десятки человек.
В Ингушетии убит боровшийся с распространением наркотиков активист
В Нальчике в результате покушения погиб активист Магомед Марзаганов. Об этом сообщает издание «Фортанга» и написал на своей странице в фейсбуке правозащитник Магомед Муцольгов.
Марзаганов был одним из участников организации «Антилирика», которая борется с незаконным оборотом психотропных препаратов, — передает Кавказ.Реалии. В ночь на 17 октября в него несколько раз выстрелили у его дома, он был госпитализирован с тяжелым ранением головы в больницу в Назрани.
Напавших объявили в розыск. 26 октября газета «Ингушетия» со ссылкой на собственный источник сообщила, что подозреваемых задержали. Утверждается, что это два жителя республики 27 и 25 лет. Однако им не предъявлены обвинения в нападении на Марзаганова, сейчас им вменяется только незаконное хранение взрывных устройств.
Грузия выражает соболезнования в связи с трагедией в Сеуле
Представители властей Грузия выразили соболезнования в связи с трагедией в Сеуле, где во время празднования Хеллоуина погибли более 150 человек, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мои мысли обращены к народу Южной Кореи в связи с трагедией, развернувшейся в Сеуле. Грузия солидарна с корейским народом и семьями жертв», – написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
Грузия поддерживает Южную Корею «в это трудное время», - написал в Twitter глава МИД Илья Дарчиашвили.
Соболезнования и солидарность выразил также спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В Южной Корее объявлен национальный траур. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в сеульском районе Итхэвон, где находятся развлекательные заведения и ночные клубы. На празднование Хеллоуина в Итхэвоне собрались десятки тысяч людей. Давка произошла в переулке шириной около четырех метров у отеля Hamilton, рядом с клубом Downhill. Толпа хлынула в переулок и люди, находившиеся впереди, стали падать. На них продолжали наваливаться те, кто двигались сзади.
Две трети погибших - женщины. Большинству погибших было около 20 лет. Около четырех тысяч объявлены пропавшими без вести. Большое число пострадавших еще находятся в критическом состоянии. По подсчетам местных СМИ, количество людей в толпе могло достигать 100 тысяч человек.
Пригожин просит генпрокурора заблокировать Youtube
Бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший свою роль в создании и финансировании активно участвующей в войне в Украине «ЧВК Вагнера», отправил генпрокурору России Игорю Краснову заявление с просьбой заблокировать в стране доступ к видеохостингу Youtube и объявить его владельца, корпорацию Google, нежелательной организацией.
Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину корпорации «Конкорд». Она опубликовала скан письма прокурору.
Как пишет Пригожин, YouTube «наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил». По его мнению, сервис является орудием «информационной войны», которую якобы ведут с Россией США, и проводит «последовательную политику цензуры для русских каналов». Как утверждает Пригожин, на Youtube публикуются «русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы». Google предлагается признать нежелательным, поскольку он, как утверждается, «распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства».
Евгений Пригожин, ранее получивший известность под прозвищем Повар Путина (его компания обеспечивала питание на приемах в Кремле), а впоследствии в связи с деятельностью так называемой фабрики троллей и «ЧВК Вагнера», после начала российского вторжения в Украину все чаще выступает по общественно-политическим вопросам. Вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым он, в частности, критиковал командующего российской группировкой «Центр» в Украине генерала Александра Лапина (накануне со ссылкой на источники сообщалось о том, что он снят с должности).
После начала российского вторжения в Украину в России был заблокирован доступ к ряду соцсетей, в том числе твиттеру, фейсбуку и инстаграму. Владелец двух последних из названных соцсетей, корпорация Meta, была внесена в перечень «террористов и экстремистов» - власти обосновали это тем, что модераторам Meta разрешено не удалять призывы к вооруженной борьбе против российского вторжения и убийствам российских солдат, если речь идет об общем контексте, а не конкретных лицах.
Youtube после начала войны заблокировал ряд российских каналов. Недавно - во исполнение санкций США - был заблокирован аккаунт Совета Федерации. При этом представители российских властей сдержанно говорят о возможности блокировки популярного сервиса. Уже после блокировки аккаунта Совета Федерации в министерстве цифрового развития РФ заявили, что в России нет планов заблокировать доступ к YouTube.
Накануне Пригожин сообщил о создании в Петербурге бизнес-пространства «ЧВК Вагнер Центр». По его словам, это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной», – сообщила пресс-служба компании «Конкорд» со ссылкой на Пригожина.
В городах мира прошла акция «Возвращение имен». В Москве ее запретили
Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Официально он был установлен в 1991 году в память о миллионах жертв государственного террора в советские, прежде всего сталинские, времена.
В нескольких городах России сегодня проходит традиционная акция «Возвращение имен» - ее участники читают имена людей, погибших в годы репрессий. Так, как сообщает Сибирь.Реалии, акция прошла в центре Томска - впервые за два года, в 2020 и в 2021 году она не проводилась из-за ковидных ограничений. Почтить память репрессированных пришли более 200 жителей. Политик Лев Шлосберг сообщил о проведении «Возвращения имен» во Пскове. Акции прошли также, в частности, в Кирове и Ульяновске.
В Москве власти запретили читать имена погибших у Соловецкого камня на Лубянской площади, сославшись на по-прежнему действующие ограничения на массовые мероприятия. Их ввели в 2020 году и не отменили, несмотря на отмену всех прочих антикоронавирусных мер. «Мемориал» провел акцию в онлайн-формате.
В Казани власти запретили акцию за день до ее проведения, ранее она была согласована. В Перми отменили выставку о репрессиях, которая должна была пройти в библиотеке. В Самаре, как сообщает Idel.Реалии, полицейские задержали активиста Андрея Жвакина, который проводил одиночный пикет, посвященный дню памяти жертв политических репрессий - несмотря на то, что акция была согласована. Полиция посчитала, что баннеры, вывешенные активистом, не соответствуют теме заявленного мероприятия. На баннерах были размещены, например, такие надписи: «Путинские репрессии - продолжение сталинских», «ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ - ФСБ. 1917-2022. Террор. Убийства. Пытки. Репрессии».
Накануне акция «Возвращение имен» прошла в ряде городов за рубежом, в некоторых - впервые. В акциях приняли участие как местные жители, так и люди, уехавшие из России в последние месяцы, после российского вторжения в Украину. Участие принимали и беженцы из Украины. Звучали и антивоенные лозунги, а также имена нынешних политзаключенных.
«Возвращение имен» прошло в частности в Берлине, Стамбуле, Тбилиси, Алматы, Париже, Дюссельдорфе, Вильнюсе.
Одна из наиболее массовых акций прошла в Риге, где она состоялась впервые. Организаторами выступили движение «Русский голос против войны» и общество «Международный Мемориал». В ходе акции любой желающий мог выйти к микрофону и зачитать имена репрессированных, память которых он хочет почтить. Как пишет «Новая газета.Европа», организатор движения «Русский голос против войны» Мартина Левушкана отметил во вступительном слове, что «власти России делают все возможное, чтобы уничтожить историческую память» и «сделать так, чтобы жертвы этих страшных преступлений превратились из живых людей просто в цифры статистики... Сейчас эта политика повторяется в Украине».
В Белграде акция прошла у здания российского посольства в Сербии. По сообщениям очевидцев, в момент чтения имен репрессированных в посольстве громко включили песню «День Победы».
Число погибших во время давки в Сеуле возросло до 151
Число погибших во время Хэллоуинской давки в Сеуле возросло до 151, среди них 19 иностранных граждан. В связи с трагедией в Южной Корее объявлен траур, пишет SOVA.
Трагедия произошла в популярном районе Итхэвон, где расположено много ночных клубов, ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование.
По словам врачей, у многих во время давки остановилось сердце из-за нехватки воздуха и паники. Полиция сообщает, что на празднование Хэллоуина в этом районе собрались 100 000 человек.
При взрывах в столице Сомали погибли как минимум 100 человек
В столице Сомали, городе Могадишо, в субботу произошли два мощных взрыва. Местные власти сообщают, что погибло не менее 100 человек, более 300 получили ранения. В теракте подозревают исламскую религиозную группировку «Аль-Шабааб».
Оба взрыва произошли в одном и том же месте: на оживленном перекрестке в центре столицы, рядом со зданием Министерства образования. Сначала взорвалась одна начиненная взрывчаткой машина, чуть позже, когда на место происшествия уже приехали полиция и бригады скорой помощи - вторая.
На этом же перекрестке пять лет назад, 14 октября 2017 года, произошел другой крупный теракт: тогда от взрывов погибли около 500 человек, 300 были ранены.
Президент Сомали Хассан Шейх Махаммуд назвал произошедшее «жестокой и трусливой террористической атакой». Он обвинил в организации атаки группировку «Аль-Шабааб». Сам «Аль-Шабааб» обычно не берет на себя ответственности за теракты.
- «Аль-Шабааб» - радикальная джихадистская группа, связанная с «Аль-Каедой» и «Боко Харам». Ее боевики контролируют часть сельских регионов Сомали. На ее счету многочисленные террористические акты - например, взрывы в отелях в Могадишо и других сомалийских городах ранее в этом году, многочисленные внесудебные казни мирного населения, атаки на военные базы.
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