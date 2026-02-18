Ираклий Кобахидзе отвечает на вопросы депутатов о нелегальной миграции

На пленарном заседании парламента Грузии в формате интерпелляции заслушивают грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Глава правительства приглашён фракцией «Грузинская мечта» для ответа на вопросы, связанные с миграционной политикой страны. Депутаты обратились к Кобахидзе с требованием предоставить информацию о числе иностранных граждан, проживающих в Грузии, их распределении по странам происхождения, основаниям пребывания и видам деятельности. Депутаты также интересуются оценкой масштабов нелегальной миграции и мерами, которые правительство предпринимает для борьбы с ней.

Свое выступление Кобахидзе начал с перечисления «нескольких важных факторов», определяющих иммиграцию в Грузию в целом:

«Во-первых, Грузия – туристическая страна, и в таких условиях сложно управлять миграционными процессами. Как известно, система образования также открыта для иностранцев, и сегодня в Грузии обучаются 37 000 иностранных студентов. Третий важный фактор – трудовая миграция. Во многих областях в Грузии наблюдается серьезная нехватка рабочей силы, и если бы не иностранная рабочая сила, многие проекты пришлось бы остановить из-за того, что на рынке нет грузинской рабочей силы, которая могла бы быть занята в соответствующей сфере. Конечно, нелегальная миграция является одним из важных факторов, в связи с которым необходимы особые усилия», - заявил премьер.

Он также привел данные Национальной службы статистики: сегодня население Грузии составляет 3 миллиона 914 тысяч человек, из них максимум 257 тысяч – иностранцы. Однако, как отмечает Кобахидзе, точные данные будут опубликованы 25 июня, и ожидается, что эта цифра снизится «из-за некоторой неопределенности».

13 февраля глава правительства «Грузинской мечты» заявил, что миграция является одним из главных вопросов, «особенно волнующих грузинское общество», и объявил об ужесточении миграционной политики.