Кобахидзе обещает искоренить нелегальную миграцию через несколько лет

По данным за 11 месяцев текущего года, Министерство внутренних дел Грузии выдворило из страны 1 131 нелегального мигранта, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. По его словам, этот показатель сопоставим с суммарным результатом за последние семь лет.

«Эффективность работы МВД значительно возросла, особенно в сферах борьбы с организованной преступностью, коррупцией и наркотиками. То же касается и противодействия нелегальной миграции, где мы уже имеем впечатляющие результаты. Эффективность возросла серьёзно, однако миграционный департамент МВД нуждается в дальнейшем укреплении, над чем активно работает министерство», – отметил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что в следующем году планируется выдворить не менее 3 500 нелегальных мигрантов.

«Согласно представленной МВД программе, через три–четыре года проблема нелегальной миграции будет полностью устранена. Это имеет важное значение, в том числе с точки зрения безопасности», – добавил премьер.

Ранее «Грузинская мечта» упростила законодательство, касающееся выдворения иностранцев из страны. Например, иностранец теперь может быть выдворен за нарушение правил участия в акциях протеста. Также ужесточены условия трудоустройства для иностранцев, находящихся в Грузии: с 1 марта 2026 года для работы потребуется разрешение на ведение трудовой деятельности.