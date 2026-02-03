Ираклий Кобахидзе: «Средний коридор – необходимое условие для глобальной торговли»

Средний коридор, который соединяет Восточную Азию с Европой, сегодня предлагает миру «стабильный, надёжный транзитный маршрут, способный преодолевать геополитические разногласия», заявил грузинский премьер. Во время выступления на Всемирном саммите правительств 2026 года в Дубае Ираклий Кобахидзе отметил, что «в мире, где традиционные маршруты ненадёжны, альтернативные коридоры становятся необходимостью».

«Северные коридоры, которые когда-то эффективно обеспечивали перевозку товаров между Европой и Азией, сильно пострадали из-за войны в Украине; цепочки поставок, на создание которых уходили десятилетия, рухнули за один день; компании, планировавшие повышать эффективность, внезапно оказались в режиме борьбы за выживание. Если посмотреть на восток, мы увидим, что торговые маршруты в Тихом океане становятся всё более политизированными из-за напряжённости между крупными государствами. Тарифы, санкции и стратегические разделения превратили когда-то самые динамичные коммерческие отношения в сложное геополитическое противостояние», - заявил Кобахидзе.

«Миру нужна более устойчивая торговля. Ему не нужна изоляция, ему нужна интеллектуальная диверсификация. Ему не нужно выбирать сторону — ему нужны надёжные соединительные мосты. Эта ситуация приводит нас к Среднему коридору, который уже не просто вариант, а необходимое условие для глобальной торговли», - заявил премьер.

Ираклий Кобахидзе 2 февраля отправился с визитом в Объединённые Арабские Эмираты. За последние 13 месяцев это уже его четвёртая поездка в эту страну.

На этот раз он прибыл в Дубай – спустя год после подписания в Абу-Даби меморандума о реализации многофункционального девелоперского проекта стоимостью 6 млрд долларов США.