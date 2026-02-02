Кобахидзе посещает ОАЭ — в четвертый раз за последние 13 месяцев

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе 2 февраля отправился с визитом в Объединённые Арабские Эмираты. За последние 13 месяцев это уже его четвёртая поездка в эту страну.

На этот раз он прибыл в Дубай — спустя год после подписания в Абу-Даби меморандума о реализации многофункционального девелоперского проекта стоимостью 6 млрд долларов США.

«Я выступлю с речью на Всемирном саммите правительств, а также приму участие во встрече в формате круглого стола, основной темой которой станет будущее инвестиций», — написал Кобахидзе в соцсети.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода:

инвестиции компании Eagle Hills пока не отражены в данных Национальной службы статистики Грузии («Грузстат»);

ОАЭ не входят даже в десятку крупнейших стран-инвесторов Грузии по данным за январь–сентябрь 2025 года;

в третьем квартале 2025 года первое место по объёму инвестиций заняли США — 93,5 млн долларов;

в 2024 году из ОАЭ в Грузию поступило 36,1 млн долларов США прямых иностранных инвестиций.

Цель текущего визита — участие во Всемирном саммите правительств, который пройдет в Дубае 3–5 февраля.

Предыдущие визиты

Предыдущие три визита Ираклия Кобахидзе в ОАЭ состоялись:

27 января 2025 года — встреча с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, во время которой был анонсирован девелоперский проект компаний Eagle Hills и Emaar Properties;

11–13 февраля 2025 года — участие во Всемирном саммите правительств в составе делегации; встречи с вице-президентом, премьер-министром и правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, а также с другими мировыми лидерами;

14 января 2026 года — встреча с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном; обсуждались анонсированные инвестиции Eagle Hills на сумму 6,6 млрд долларов и проект «Тбилисский сухой порт».

В 2025 году Кобахидзе трижды встречался с президентом ОАЭ. Сам шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян посетил Грузию в сентябре 2025 года, где также встретился с почётным председателем партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.

Состав делегации

В ходе нынешнего визита Ираклия Кобахидзе сопровождают:

вице-премьер, министр обороны — Ираклий Чиковани;

министр иностранных дел — Мака Бочоришвили;

министр экономики и устойчивого развития — Мариам Квиривишвили;

министр юстиции — Паата Салия;

министр образования, науки и по делам молодёжи — Гиви Миканадзе;

руководитель администрации правительства — Леван Жоржолиани.

«Запланированы двусторонние встречи как с лидерами различных государств, так и с представителями деловых кругов», — заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.