Ираклий Кобахидзе заявил о важности сбалансировать интересы бизнеса и населения

Грузинский премьер встретился с представителями дистрибьюторских компаний, с которыми в рамках работы правительственной координационной комиссии обсудил вопрос снижения цен на различные товары. Ираклий Кобахидзе отметил важность баланса между интересами бизнеса и населения.

«Первичное исследование показывает, что довольно высокая наценка формируется непосредственно на пути от границы Грузии до полки, и средняя наценка составляет 86%, что, по нашему мнению, является высоким показателем. Мы заинтересовались, я лично посмотрел, например, в Германии: там наценка от опта до полки составляет от 20% до 30%, то есть это стандартная наценка. В этих условиях 86% выглядит очень высоким показателем. Из этих 86% одна часть приходится на дистрибуцию, её доля составляет 44%, а доля сетевых маркетов сравнительно меньше. В сумме получается 86%, что и обуславливает то, что в Грузии цены значительно выше по сравнению с европейскими. В некоторых случаях цена выше на 50%, в других – в два-три раза, то есть разница в ценах довольно существенная», - заявил Кобахидзе.

Он отмечает, что бизнес действует по собственному усмотрению, в чем «есть много положительных сторон», однако не менее важен – социальный фактор, заявил премьер:

«Для нас важно максимально сбалансировать эти интересы, и мы хотим, чтобы все вместе заботились об интересах населения и по возможности стремились к снижению цен».

Между тем, глава Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Лаша Рижамадзе, также участвовавший во встрече, заявил журналистам, что помимо транспортировки продукции существуют и другие значительные расходы, существенно влияющие на цену.

«Местный производитель и дистрибьюторская компания, к нашему сожалению, не диктуют условия на рынке. Ни дистрибьютор, ни местный производитель не обладают значительной властью и являются покупателями. Мы также говорили о международной практике. В подобных отношениях во всех развитых странах существует соответствующее законодательство и регулирование, однако ещё раз подчеркнём, что оно по сути не решит тех вопросов, которые могут дополнительно влиять на цены. Тем не менее, безусловно, это сыграет положительную роль. Просто этот процесс в любом случае должен быть выстроен так, чтобы реально не пострадала ни одна из сторон».

Тем временем, грузинский премьер заявил, что подобные встречи продолжатся, чтобы власти напрямую получали от представителей сектора информацию проблемах и ресурсах для снижения цен.

В заседании комиссии приняли участие представители около 15 дистрибьюторских компаний. Аналогичные встречи планируются с производителями продовольственной продукции, а также с представителями компаний, занимающихся продажей фармацевтических товаров и топлива.

Напомним, 22 января Служба государственной безопасности произвела изъятие документов из различных компаний. Перед этим в СМИ начала поступать информация о том, что представители ведомства вошли в различные сети супермаркетов. Директор сети маркетов «Агрохаб» Георгий Джашиашвили в разговоре с телекомпанией «Пирвели» заявил, что действия СГБ «касались цен, которые обсуждаются в этот период».