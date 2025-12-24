Премьер-министр Ираклий Кобахидзе намерен выяснить, чем обусловлены высокие цены на продукты. Глава правительства и правящей партии призвал прокуратуру и парламент заняться этим вопросом вплотную. На фоне разогревшегося коррупционного скандала и уголовного преследования бывших высокопоставленных членов правящей силы, а также репрессивной политики в отношении оппонентов, критики власти прогнозируют усиление давления на малый и средний бизнес.

В таком формате премьер-министр Ираклий Кобахидзе еще не общался с обществом и не давал подобных поручений. С утра распространилось его видеообращение. Он смотрит в камеру, точнее, читает текст с суфлера, а произносимые им слова вкратце, в тезисах, желтыми буквами появляются в правой части кадра. «Задача — снижение цен на продовольственные продукты», — гласит первая надпись в кадре, а премьер-министр Кобахидзе продолжает:

«Разница между грузинскими и европейскими ценами действительно велика. Если сравнить цены на один и тот же международный бренд в Грузии и Франции, то в Грузии конкретная марка подсолнечного масла стоит на 34% дороже, макаронные изделия — на 97%, рис — на 180%, сливочное масло — на 30%, сыр — на 42%, а шоколад — на 47%. Разница в ценах обусловлена высокой наценкой дистрибьюторских компаний и рынков, которая в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка», — все это у главы правительства вызывает «подозрения в том, что участники рынка могли действовать согласованно, на основе картельного сговора, что, естественно, требует дополнительного анализа».

Кобахидзе поручает парламенту и следственным органам заняться этим вопросом.

Развитие сетевых супермаркетов он не считает признаком экономического роста. Из обращения премьер-министра выяснилось, что его не радует, а напротив — беспокоит, что местные сетевые компании в разы превзошли по масштабу своих немецких и австрийских коллег-бизнесменов.

«За последние пять лет количество сетевых магазинов в стране удвоилось. В результате сегодня в Грузии на 100 000 человек приходится 113 магазинов, в Германии этот показатель составляет 45, а в Австрии — 62. Логично, что затраты, связанные с расширением сети, напрямую отражаются на ценах на продукцию», — поясняет премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В парламенте сразу подхватили просьбу премьер-министра создать следственную комиссию. Глава юридического комитета Арчил Гордуладзе объяснил, почему правительство только сейчас смогло заняться этим вопросом, хотя цены на продовольствие уже давно и беспощадно растут.

«Когда была опасность втягивания страны в войну в виде второго фронта, существовала экзистенциальная угроза. И хотя эта опасность никуда не делась, но относительно утихла. Сейчас государственные институты еще более усилены, у них есть возможность защитить суверенитет и безопасность страны, и теперь уже возможно большее концентрирование на вопросах, которые немаловажны для общества».

— Эта кампания затронет и приближенных к «Грузинской мечте» бизнесменов? — поинтересовались журналисты «ТВ Пирвели» и «Формулы» у генсека партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Тот, вновь окрестив эти каналы СМИ Нацдвижения», сказал:

— Это при вашей власти бизнес был притеснен. У нас бизнес свободен. Мы просто хотим установить, нет ли картельного сговора среди сетевых супермаркетов.

Каладзе не стал отвечать на вопрос, коснется ли проверка сетевых супермаркетов «Ори набиджи» («Два шага»), основателем и совладельцем которого является действующий глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, и «Агрохаба», основателем которого является бизнесмен Акакий Ахвледиани. На открытиях новых филиалов этого маркета часто присутствовал и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе оппоненты власти связали с арестом экс-главы СГБ Григола Лилуашвили. Он обвиняется во взяточничестве по четырем эпизодам.

Пятый президент Саломе Зурабишвили советует Каладзе и другим лидерам правящей силы не слишком резко критиковать своего бывшего соратника. По ее мнению, погрязшие в коррупции власти вскоре начнут «пожирать» и других своих коллег. Обращает внимание Зурабишвили и на другое:

«Мне неизвестна ни одна страна (кроме России), где вопрос контроля цен и регулирования рынка напрямую возложен на Службу государственной безопасности, и я также не слышала о премьер-министре, который бы определял повестку дня парламента и объявлял о создании следственной комиссии вместо спикера парламента (кто из парламентариев будет обсуждать экономику, а не только свои собственные доходы, еще предстоит увидеть)!», — пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети.

В оппозиции напомнили, что они давно критиковали власть за неправильную политику и покрывательство коррупции. Об этом говорит представитель «Коалиции за перемены» Давид Мжаванадзе:

«Кобахидзе пришлось признать то, о чем мы говорим уже давно, — что в стране очень высокие цены на продовольствие, в то время как доходы населения очень низкие. То, о чем говорил Кобахидзе, построено на лжи и содержит в себе угрозу рэкета в адрес бизнеса. Интересно, по какой методологии они изучили этот вопрос. С большой вероятностью причиной роста цен являются существующие высокие налоги, коррупция и картельные сговоры, которые действительно существуют».

В профессиональных кругах напоминают, что контроль цен свойственен автократиям и что такие меры ни к чему хорошему не приведут. Тем более что в Грузии еще помнят, как это «работало» в годы советского правления.

Экономист, глава организации «Общество и банки» Георгий Кепуладзе сожалеет, что глава правительства так и не коснулся вопроса, разрешения которого давно ждет бизнес.

«Цену в целом определяют налоги. В Грузии на конечном продукте НДС составляет 18% — будет это хачапури или производство сыра. В то время как в Европе НДС дифференцирован и в три-четыре раза меньше, чем в Грузии, я имею в виду цены на пищевые продукты. То, что мы услышали, — это смесь популизма и угроз в отношении владельцев супермаркетов. Несмотря на то, что большинство владельцев крупных сетевых супермаркетов являются крупными жертвователями правящей «Грузинской мечты». Хотя мы хорошо понимаем, что когда у автократии возникают проблемы, этот режим может легко пожертвовать своими сторонниками и спонсорами», — говорит Георгий Кепуладзе.

16 декабря Национальная служба статистики опубликовала данные о прожиточном минимуме за январь–ноябрь 2025 года. Прожиточный минимум в стране составляет менее 100 долларов в месяц и равен 255 лари (94 доллара). Прожиточный минимум для трудоспособного мужчины составил 288 лари. Эти показатели в прошлом году были меньше на 10%, или на 26 лари, в чем многие наблюдатели сомневаются учетом резко выросших цен на продукты.

В этом контексте планируемое властями увеличение пенсий с Нового года на 20 лари (для пенсионеров до 70 лет пенсия составит 370 лари) выглядит мизерным, чего нельзя сказать о размерах увеличения зарплат для президента, премьер-министра и спикера парламента. С Нового года Ираклий Кобахидзе будет получать на 1400 лари (20%) больше, и его оклад составит 16 000 лари.

В том, что премьер-министру удастся снизить цены на продукты, многие сомневаются еще и потому, что до Кобахидзе еще Бидзина Иванишвили, будучи премьер-министром, обещал снизить стоимость бензина, поставляемого из Азербайджана. Ираклий Гарибашвили, ныне обвиняемый в сокрытии доходов, подозревал в картельном сговоре сначала производителей хлеба, затем аптечные сети. Однако цены как на бензин, так и на хлеб и медикаменты в Грузии из года в год неуклонно растут.

