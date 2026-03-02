Грузинские власти выразили соболезнования Ирану и Израилю, солидарность — странам Персидского залива

Правительство Грузии «с глубокой обеспокоенностью следит за продолжающимися на Ближнем Востоке военными действиями, которые угрожают безопасности и благополучию всех без исключения стран региона». Об этом говорится в официальном заявлении правительства «Грузинской мечты».
Власти Грузии выразили:
- соболезнования «иранскому народу и Исламской Республике Иран, где текущие военные действия унесли жизни наибольшего числа людей, в том числе верховного лидера, других политических лидеров, многих невинных людей и десятков детей»;
- соболезнования «дружественному еврейскому народу и Израилю в связи с гибелью мирных граждан в результате военных действий»;
- полную солидарность «арабским странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство»;
- надежду на то, «что в ближайшем будущем на Ближнем Востоке будет восстановлен мир, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом».
В заявлении также указано, что правительство Грузии «примет все необходимые меры» для обеспечения безопасности граждан Грузии, находящихся в регионе, и «защиты их интересов».
28 февраля Министерство иностранных дел Грузии заявило, что внимательно и с «глубокой обеспокоенностью» отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта между Ираном, Соединёнными Штатами и Израилем.
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X выразила поддержку народу Ирана и обвинила иранское руководство в отказе от переговоров и жестоком обращении с собственным населением.
- Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран начал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Тегеран заявил, что считает законными военными целями израильские объекты и американские военные базы. В результате операции, по сообщениям сторон, были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных чиновников, в том числе советник Хаменеи Али Шамхани и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.
