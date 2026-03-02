Грузинские власти выразили соболезнования Ирану и Израилю, солидарность — странам Персидского залива

Правительство Грузии «с глубокой обеспокоенностью следит за продолжающимися на Ближнем Востоке военными действиями, которые угрожают безопасности и благополучию всех без исключения стран региона». Об этом говорится в официальном заявлении правительства «Грузинской мечты».

Власти Грузии выразили:

соболезнования «иранскому народу и Исламской Республике Иран, где текущие военные действия унесли жизни наибольшего числа людей, в том числе верховного лидера, других политических лидеров, многих невинных людей и десятков детей»;

соболезнования «дружественному еврейскому народу и Израилю в связи с гибелью мирных граждан в результате военных действий»;

полную солидарность «арабским странам Персидского залива, с которыми Грузию связывает особое партнёрство»;

надежду на то, «что в ближайшем будущем на Ближнем Востоке будет восстановлен мир, для чего военные действия должны быть заменены дипломатией и политическим диалогом».

В заявлении также указано, что правительство Грузии «примет все необходимые меры» для обеспечения безопасности граждан Грузии, находящихся в регионе, и «защиты их интересов».

28 февраля Министерство иностранных дел Грузии заявило, что внимательно и с «глубокой обеспокоенностью» отслеживает развитие событий на Ближнем Востоке в связи с эскалацией конфликта между Ираном, Соединёнными Штатами и Израилем.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили на платформе X выразила поддержку народу Ирана и обвинила иранское руководство в отказе от переговоров и жестоком обращении с собственным населением.