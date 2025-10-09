В Тбилиси, на улице Узнадзе 111, находится двухэтажный кирпичный дом с аркой, исписанной лозунгами в поддержку Украины и против России. За аркой — типичный тбилисский «итальянский дворик».

В глубине двора, на стене соседней школы, пристроены сараи, переделанные под жильё. Всё выглядит обычно, за исключением одного: по этому адресу с 2013 по 2023 год в трёх квартирах было зарегистрировано около 700 иранских компаний.

Однако на месте нет ни офисов, ни признаков реальной деятельности. Эти компании числятся в сфере логистики, туризма, торговли продуктами, ювелирными изделиями, зерном, подержанными автомобилями, некоторые выращивают коз и овец или производят кирпич из обожженной глины. Есть даже ИТ-компании и консультанты.

Это не единственный подозрительный адрес, которые вы найдете в бизнес-реестре, если будете искать иранских бизнесменов в Грузии. В селе Дунта Сачхерского района (по одному и тому же адресу — ул. Первая, д. 24 — зарегистрированы около 100 иранских компаний, многие из которых занимаются грузоперевозками. По этому адресу иранские бизнесмены начали регистрироваться с 2022 года и регистрируются по сей день. Около двадцати из них занимаются международными перевозками. Некоторые из них в нынешнем году получили от Агентства сухопутного транспорта трехгодичные лицензии на международные перевозки.

Дом в селе Дунта, который с одной стороны выходит на дорогу, а с другой – граничит с лесным массивом, принадлежит трем гражданам Грузии: Асмат и Теимуразу Тодадзе, а также Маргарите Тодадзе. Последняя имеет интересные связи не только с иранскими, но и с сирийскими и арабскими бизнесменами. Она выступает как директор коммерческой группы ООО, которое под именем «АфганДжорджиа» зарегистрировали два гражданина ОФЭ. Она также является руководителем компании «Санрайз», зарегистрированной в 2017 году. Владельцем 100% доли компании является гражданин Сирии Айман Раххалия.



Всего, согласно публичному реестру, в деревне Дунта, где проживает около сотни человек, зарегистрировано около 800 иранских компаний. Хотя некоторые из них не указали точный адрес при регистрации, документы показывают, что они также используют жилой дом Маргалиты Тодадзе в качестве своего официального юридического адреса.

Помимо регистрации иностранных предпринимателей в собственных домах и ведения с ними деловых операций, Маргалита Тодадзе фигурирует в базах данных публичного реестра и в другой роли – как доверенное лицо третьих лиц, чьи дома она использует в качестве адреса для регистрации предприятий, например, компания «Салар Энтезар», зарегистрированная в марте 2023 года по адресу – Пятый дом на 12-й улице в селе Озаани Дедоплисцкаройского района, и которая, как и ряд компаний, зарегистрированных в селе Дунта, занимается грузоперевозками. Она была открыта при содействии Маргалиты Тодадзе в доме, принадлежащем Дмитрию и Гиге Озашвили. Документы этой и ряда других компаний, зарегистрированных по этому адресу, включают доверенность от владельца дома, выданную Маргалите Тодадзе.

Схожая ситуация и в селе Унца Адигенского района, где при населении в 300 человек зарегистрированы более 800 иранских компаний. Здесь иранские бизнесмены указывают в качестве места регистрации земельные участки Симона Акопашвили, которому принадлежат два участка в Унце. Симон Акопашвили передал право заключать деловые сделки от своего имени другому лицу. Именно доверенное лицо подписывает договоры с иностранными инвесторами. Помимо иранских бизнесменов, земельные участки Акопашвили с 2023 года используют в качестве места регистрации и мигранты из России, привлеченные льготными налоговыми условиями в Грузии и зарегистрированные здесь в качестве предпринимателей. Более сотни таких граждан России указывают в качестве места регистрации Унцу.

Всего в Грузии зарегистрировано около 13 000 иранских компаний. Их интерес к Грузии начал проявляться с 2009 года – именно тогда появились первые иранские компании, хотя в 2012–2019 годах этот процесс ускорился, и теперь ежегодно регистрируются сотни новых компаний. Это период, когда Иран находится под жёсткими международными санкциями.

Ещё в 2013 году американская газета Wall Street Journal писала, что около 150 компаний в Грузии с участием иранского капитала, были созданы «Корпусом стражей исламской революции». Это государственная структура, подчиняющаяся только Верховному лидеру и, в свою очередь, имеющая влияние на президента и меджлис. Обойдя международные санкции, компании, зарегистрированные в Грузии, облегчили Тегерану доступ не только к российским и китайским, но и к западным рынкам. 28 сентября 2025 года ООН вновь ввела глобальные санкции против Ирана, которые, помимо ее ядерной и ракетной программ, парализуют нефтяную промышленность, транспорт и судоходство, а также финансовый и банковский секторы Тегерана.

В тот период, с одной стороны, увеличивается число иранских компаний в Грузии, в то же время гражданам Ирана становится сложнее получить вид на жительство, а также вводятся банковские ограничения. У иранцев есть несколько способов получить право на долгосрочное проживание в Грузии: владеть недвижимостью, учиться в Грузии, вступить в брак с гражданином Грузии или заключить долгосрочный трудовой договор. В иранском интернете есть ряд блогов, которые рассматривают Грузию, как транзитный узел, как благоприятную страну для открытия бизнеса. На этих сайтах также пишут, что получить экспортную лицензию в Грузии относительно просто. Другие интернет-ресурсы открыто описывают схемы, которые иранский бизнес использует для обхода санкций. В этих блогах указывается, что у Грузии есть соглашения о свободной торговле с несколькими странами, а также с Европейским союзом, и благодаря «общей системе преференций» она также выходит на американский рынок. В Грузии обычно работает следующая схема: иранские бизнесмены сначала импортируют продукцию на грузинский рынок, затем переупаковывают её и экспортируют за границу, в том числе в Европейский союз и Америку, под маркой продукции, произведённой в Грузии.

Иранским бизнесменам в Грузии помогают уже хорошо зарекомендовавшие себя иранские компании, которые уже хорошо знакомы с местным законодательством и торговой динамикой. Одна из них — Geovest Holding, консультант по приобретению недвижимости и инвестициям, который уверяет бизнесменов, что Грузия занимает 18-е место в мире по лёгкости открытия бизнеса и что грузинская экономика считается одной из самых быстрорастущих в Восточной Европе с контролируемой инфляцией и разумными налогами. «Цель правительства Грузии в плане привлечения и поддержки инвесторов — создать будущее, подобное будущему Объединённых Арабских Эмиратов», — пишет другая международная консалтинговая компания, GE2TR. Она рассказывает иранским инвесторам, что Грузия вскоре подпишет «глубокое и всеобъемлющее торговое соглашение» с Соединёнными Штатами, аналогичное действующему с Европейским союзом. «Одной из уникальных особенностей Грузии является её квалифицированная и компетентная рабочая сила – в стране есть талантливая молодёжь, большинство которой свободно говорит на трёх языках: грузинском, русском и английском. Преимущество инвестирования здесь заключается в том, что средняя зарплата составляет менее одной пятой от средней в европейских странах и многих других странах мира, при этом качество работы и возможности рабочей силы очень высоки», – отмечает другая иранская компания, Sisno Group, которая уже седьмой год предоставляет консалтинговые услуги в Грузии. Помимо юридической помощи, компания также помогает клиентам приобретать, ремонтировать и оформлять недвижимость.

Политические и финансовые связи Грузии и Ирана Если, скажем, десять лет назад политика Грузии в отношении Ирана в какой-то мере определяла успех отношений Грузии с Западом, то в июле 2024 года премьер-министр Грузии, инициировавший приостановку процесса евроинтеграции, вместе с лидером ХАМАС уже присутствовал на инаугурации президента Ирана, которая прошла в Меджлисе и где раздавались крики «Смерть Америке, смерть Израилю».

В то время, когда ядерные амбиции Ирана и его союз с Россией и Китаем воспринимаются Америкой и Европой как глобальная угроза, сама Грузия была интересна Ирану своей западной перспективой, которая радикально изменилась за последний год благодаря политике «Грузинской мечты». Основные события в деловых отношениях между Грузией и Ираном можно преподнести в следующей хронологии: Приток прямых иностранных инвестиций из Ирана в Грузию начался в 2006 году, и за последующие 6 лет было получено в общей сложности 8 миллионов долларов иранских инвестиций. В 2013–2024 годах этот показатель увеличился в 5 раз, до 41 миллиона долларов. Из них иранские бизнесмены вложили большую часть средств в сферу торговли, строительства, промышленности и транспорта.

К 2010 году в Грузии было зарегистрировано 125 иранских компаний.

В 2010 году, когда санкции США и ЕС против Ирана уже действовали, Тбилиси и Тегеран договорились о безвизовом режиме, что должно было способствовать развитию туризма и бизнеса.

В 2011 году произошел резкий всплеск притока иранских компаний в Грузию: если в 2010 году в Грузию пришло всего 83 иранские компании, то в 2011 году это число выросло в 8 раз. В 2012 году этот показатель удвоился, и в Грузии было зарегистрировано около 1500 новых иранских компаний.

Рост иранских инвестиций замедлился летом 2013 года, когда под давлением США правительство Грузии начало ограничивать иранский бизнес и в одностороннем порядке отменило безвизовый режим, заморозило 150 банковских счетов иранских компаний и физических лиц и назначило Национальный банк Грузии органом надзора за Иранским инвестиционным банком. В том же году был введен мораторий на передачу сельскохозяйственных земель иностранцам. Однако, несмотря на эти ограничения, число иранских компаний, зарегистрированных в Грузии в 2013 году, было по-прежнему большим — 1015.

12 февраля 2016 года, участвуя в 52-й Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Через три дня после встречи, 15 февраля, Грузия приняла решение о восстановлении безвизового режима для граждан Ирана. С 2017 года до начала пандемии в Грузии появилось 5000 новых иранских компаний. В 2017 году министр сотрудничества, труда и социальной защиты Ирана Али Рабии заявил, что Грузия является наиболее подходящим маршрутом для экспорта иранских товаров в Европу.

В декабре 2018 года Грузия не допустила в страну иранских бизнесменов, которые должны были принять участие в конференции «Вызовы иранских инвесторов в Грузии».

Под влиянием COVID-19 темпы экономических связей в ближайшие годы замедлились, но в среднем в Грузии ежегодно появлялись до 240 новых иранских компаний. После 2022 года их число увеличится до 450.

Наконец, в 2024 году в Грузии не только работали тысячи иранских компаний, но и внешнеторговый оборот был рекордно высоким — после пандемии товарооборот с Ираном вырос на 23% с 2022 по 2024 год, а уровень внешней торговли в 2024 году по сравнению с 2012 годом утроился.

Рост внешней торговли в основном обусловлен увеличением импорта черных металлов и строительных материалов. В общей сложности Иран в период с 2013 по 2024 год инвестировал в Грузию 41 миллион долларов. Большую часть этих средств иранские бизнесмены вложили в секторы торговли, строительства, промышленности и транспорта.

В 2024 году Грузия импортировала из Ирана продукты питания и сельскохозяйственную продукцию на сумму около 30 миллионов долларов. Это относительно небольшая доля от общего объема импорта, хотя в некоторых категориях доля Ирана на рынке либо доминирует, либо имеет структурное значение. Например, импортируемое из Ирана сливочное масло занимает около 13% от общего объема импорта, импортируемый из Ирана изюм занимает 45% грузинского рынка этой продукции, а финики — 85%. По состоянию на 1 июня 2025 года анализ 12 828 иранских предприятий, зарегистрированных в Грузии, показывает, что: В отличие от зарегистрированного в Грузии российского бизнеса, большинство иранских предприятий (93,2%) являются компаниями, и только 6,6% из них (844 предприятия) зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

91,2% иранских компаний полностью принадлежат иранским гражданам, а в 8,8% случаев иранские предприниматели имеют партнеров из Грузии или других стран. В 808 случаях партнерами были граждане Грузии, в 27 – граждане Азербайджана, в 29 – граждане Канады, в 26 – граждане Турции и в 23 – граждане США. Также встречаются компании, партнерами которых являются граждане Германии, Ирака, Индии, Великобритании, Украины и России.

71,1% иранских компаний зарегистрированы в Тбилиси, 6,9% – в Сачхерском муниципалитете и 6,3% – в Адигени. Иранские предприятия представлены в обоих портовых городах - Батуми и Поти, а также в Гурджаани, Рустави, Тетрицкаро, Марнеули и Дедоплисцкаро.

Иранские предприниматели в Грузии отличаются широким спектром деятельности — от кабаре-клуба до кулинарных курсов. В разное время в Тбилиси издавался еженедельный журнал на персидском языке «Ариана», который распространялся бесплатно. В эфир выходила радиостанция «Радио Теплис» на персидском языке.



Иранские компании в государственных закупках Компания «Кафрина», зарегистрированная в 2018 году и полностью принадлежащая гражданину Исламской Республики Иран Фарзаду Нури, которая последние три года входит в число 50 крупнейших иранских компаний с наибольшим оборотом, в 2020 году была подрядчиком Национального банка Грузии. Банк приобрел у неё камеры видеонаблюдения на сумму 86 146 лари. Иранская компания продала банку 130 камер видеонаблюдения модели TC-C38MS. Технический университет в 2019 году приобрел у той же компании оборудование для мониторинга лабораторных высокотемпературных процессов – систему сетевой записи видеонаблюдения – за 5600 лари. В 2019 году Кутаисский городской суд и Кутаисский апелляционный суд были оснащены камерами, также приобретёнными у иранской компании. Компания «Кафрина» получила из бюджета 29 920 лари на закупку китайского оборудования. Подрядчиком этой компании также является мэрия Тбилиси, которая в 2019 году заплатила более 215 000 лари за закупку систем видеонаблюдения у иранской компании. Компания «Кафрина» позиционируется на грузинском рынке как часть международного холдинга, основным направлением деятельности которого является строительство жилых зданий. В 2024 году компания уже построила два жилых дома и начала строительство третьего.

«Главная миссия холдинга — улучшить жизнь каждого. Все цели сводятся к одному слогану: «Выбери свою жизнь!», — так иранская компания описывает себя в объявлениях о продаже квартир в новостройках.

Ещё одним государственным подрядчиком является ООО «Вердзи», зарегистрированное в Грузии в 2014 году, 100% акций которого принадлежат гражданину Ирана Мохаммаду Резе Аслану; эта компания также вошла в число 50 самых успешных иранских компаний в 2023 году. Этой компании в разное время государство заказало: Строительство водоканала во 2-м переулке Царицы Тамар в Карели в 2020 году — контракт стоимостью 66 235 лари, из которых иранский бизнесмен получил лишь 13%. Муниципалитет в одностороннем порядке расторг с ней договор в связи с тем, что иранская компания выполнила работу с опозданием, некачественно и не учла замечания и рекомендации инспекционной группы.

Работы по обустройству системы питьевого водоснабжения в селе Сакавре Горийского муниципалитета в 2020 году — в рамках данного тендера ООО «Вердзи» получило 40 786 лари из местного бюджета.

Работы стоимостью 23 731 лари по устройству и восстановлению водопроводно-канализационных, дренажных и водоотводящих сетей на территории Крцанисского района Тбилиси в 2020 году.

Работы стоимостью 89 535 лари по устройству/восстановлению магистрального питьевого водопровода и внутренней сети в селе Патара Ирага Тетрицкаройского муниципалитета в 2020 году.

Устройство канализационно-дренажной сети и соответствующего количества скважин на территории административного здания Следственной службы Министерства финансов (Тбилиси, Университетская улица, 2), за что в 2019 году было получено 47 594 лари. Конкурентов в данном тендере не было.

Строительство канализационной сети на улице Чавчавадзе, Ниношвили и Казбеги в муниципалитете Адигени, на которое в том же 2019 году был заключен контракт стоимостью 57 178 лари.

Работы по восстановлению системы водоснабжения в селе Фока муниципалитета Ниноцминда, за которые в 2019 году было получено 35 152 лари. В том же году муниципалитет Ниноцминда заключил ещё один контракт с иранской компанией на строительство канализации на улицах Пушкина и Кутаиси — бюджет оплатил эти работы на сумму 43 551 лари.

Строительство в 2019 году системы водоснабжения в Сабурталинском районе — стоимость работ составляет 169 962 лари.

Ремонт системы водоснабжения и канализации администрация Глданского района в 2018 году, согласно контракту, стоимость составляет 229 176 лари. Компания не участвовала в государственных тендерах последние три года, а её бывшие сотрудники сообщили Радио Свобода, что её руководитель Мохаммад Реза Аслан больше не живёт в Грузии. В государственных закупках участвует компания Geo Tech, зарегистрированная в Грузии в 2018 году четырьмя гражданами Ирана. Эта компания также входит в число 50 крупнейших по обороту компаний. У компании Geo Tech: В 2022 году Дом милосердия в Самтредия закупил санитарно-гигиенические товары, в том числе туалетную бумагу, на сумму 9422 лари.

В 2022 году Центр дошкольного образования закупил средства гигиены, мыло, салфетки, стиральный порошок, гель для мытья посуды, средство для мытья стёкол, губку для мытья посуды и туалетную бумагу для детских садов Озургети. Иранская компания получила 25 тысяч лари из государственного бюджета.

В 2022 году «Грузинская железная дорога» также закупила туалетную бумагу у этой компании, заплатив 23 664 лари за 30 000 упаковок бумаги. Государственная сельскохозяйственная лаборатория, Тбилисская транспортная компания, Потийский плавательный бассейн, Батумский университет, Учебный центр SUS, Детский сад «Ахмета», Трудовая инспекция, Научно-практический центр СПИДа и клинической иммунологии и Министерство обороны также закупили туалетную бумагу у Geo Tech в 2022 году. Только последняя заплатила иранской компании 158 000 лари за туалетную бумагу и 23 350 лари за салфетки.

Иранская компания получила 47 400 лари в 2022 году от Пенитенциарной службы, которая закупила хозяйственное мыло для тюрем.

А от Почты Грузии Geo Tech получила 10 620 лари в 2022 году, продав ей 2000 литров моющих материалов для транспортных средств.

Фармацевтическая продукция и лабораторные реагенты были закуплены Медицинским университетом и Национальным центром контроля заболеваний в рамках государственных закупок у другой иранской компании, Green Lab. Компания Green Lab была зарегистрирована в феврале 2019 года, и в том же году был объявлен первый государственный тендер, в котором она победила. Благодаря этой покупке Первая университетская клиника приобрела сотни тестов для определения группы крови и резус-принадлежности, а также безопасные системы скрининга крови на сумму 40 000 лари. В феврале 2019 года Центр переливания крови Квемо Картли заключил контракт с иранской компанией на закупку медицинских тестов на сумму 17 500 лари, а в конце года Национальный центр контроля заболеваний приобрел у неё тесты на сумму 240 000 лари для скрининговых исследований в рамках «Государственной программы по борьбе с гепатитом С». У Green Lab два владельца: гражданин Грузии Сулхан Гиоргадзе и гражданин Исламской Республики Иран Моджтаба Вакил Биджар. Гиоргадзе рассказал Радио Свобода, что эта компания не работает уже несколько лет. Он узнал об иранском деловом партнере от общего знакомого, и идея совместного создания компании возникла благодаря тому, что Вакил Биджар обладал эксклюзивным правом на импорт одного из брендов в Грузию. Помимо Green Lab, у Сулхана Гиоргадзе есть и другие компании – его компания Solid Group, зарегистрированная в 2019 году, тоже занимается торговлей фармацевтическими и медицинскими товарами, кроме того, участвует в государственных закупках и выиграла 5 тендеров на общую сумму 268 418 лари в 2020–2023 годах. Среди его клиентов были Национальный центр контроля заболеваний, Военный госпиталь, Медицинский университет и мэрия Тбилиси. По сравнению с Сулханом Гиоргадзе, его деловой партнёр из Green Lab Моджтаба Вакил Биджар владеет гораздо более крупными компаниями, являясь акционером трёх других компаний и директором еще двух. Первая компания, которую он открыл в Грузии в 2013 году, — это строительная компания, занимающаяся возведением многоквартирных домов, а последняя, которую он зарегистрировал в мае 2024 года, — Elite Group Georgia LLC. У грузинской жены Моджтабы Вакили Биджара, Хатии Маршания, также есть своя компания, которая также торгует фармацевтической продукцией. С 2020 года она владеет 100% акций компании Bio Gen. Эту компанию в Грузии в 2017 году основал этнический иранец, гражданин США, и на момент её основания ему принадлежало 100% акций. Иранские нефтепродукты «Предупреждение: закупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть немедленно прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество иранской нефти или нефтехимической продукции, будет подвергнуто немедленным вторичным санкциям», — написал президент США Дональд Трамп на сайте Truth Social 1 мая 2025 года.