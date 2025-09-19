После начала войны в Украине Грузия стала одним из крупнейших поставщиков березовой фанеры в Европу. С 2022 года в ЕС поставили грузинской фанеры на 30 млн долларов, хотя в самой Грузии береза в таких объемах не растет. Фанеру делают из российской древесины, экспорт которой в Европу запрещен. Четыре месяца грузинское издание iFact расследовало, кто поставляет сырье в Грузию и как оно превращается в продукцию под грузинским брендом.

Сделано в Грузии

За последние четыре года в Грузию было ввезено березового сырья на сумму около 45 млн долларов, и почти все оно поступило из России. Для сравнения: из других стран — лишь на 200 тысяч долларов.

В самой Грузии физически не растет береза, пригодная для фанеры, и ее не хватит даже для внутреннего потребления, говорится в материале.

«Это тонкоствольное и очень низкокачественное дерево. То есть из нее не сможем получить древесину для материала. Та русская береза, которая еще в советское время к нам поступала, вообще отличается от наших местных видов. В сибирских лесах растут огромные березы — очень прямые, словно карандаши, и при этом в огромных количествах, миллионы гектаров. Соответственно, там ее заготовка и переработка были коммерчески выгодны, как для стройматериалов, так и для мебели», — цитирует iFact Илью Акобия, лесовода, изучающего кавказские березовые рощи.

Березовое сырье ввозят из России преимущественно в виде шпона — тонких деревянных листов. Из них на заводах в Грузии производят фанеру, которая уже официально считается грузинским товаром, на нее ставится ярлык «Сделано в Грузии». Затем этот продукт экспортируется в Европу.

Кто стоит за экспортом

Расследование указывает на две компании, играющие ключевую роль в импорте и экспорте российского сырья: «Палати» и «Цитадель». Оба бизнеса принадлежат одним и тем же владельцам.

«Палати» была основана в 2022 году. Уже через месяц после регистрации компания начала закупки сырья у девяти российских поставщиков, включая «Нижегородский лесокомбинат», «Фанпром» и «Фандера». Со временем ее экспортные объемы росли стремительно. На сегодняшний день «Палати» заявляет, что 100% продукции идет на экспорт: 70% — в Европу и 30% — в США.

«Цитадель» функционировала еще до войны. С 2019 по 2021 год она импортировала древесину из России на миллионы долларов, а после 2022 года закупки увеличились вдвое.

Обе компании, как отмечают авторы расследования, связаны с российскими предприятиями, владельцы которых имеют прямые связи с российской властью

«За «Фандерой» стоят представители правящей партии «Единая Россия». Директор компании Сергей Харитонов и владелец 50% доли Сергей Борякин являются депутатами Нижегородской области», - говорится в статье о компании.

«Владельцы «Сыктывкарского Фанерного Завода» и «Смоленского Дока» Михаил Магий и Вадим Косых являются депутатами правящей российской партии «Единая Россия». «Цитадель» также не избегает сотрудничества с окружением Путина. Например, с 2011 года она была эксклюзивным партнером российской компании «Свеза». За «Свеза» стоит российский миллиардер-олигарх Алексей Мордашов. В международных СМИ его называют членом окружения Путина. За поддержку российской власти Мордашов и его компании попали под санкции США, Украины и Великобритании, а в 2022 году итальянская полиция изъяла у него яхту стоимостью 65 млн евро. Мордашов также владел «Банком Россия», который считается личным банком российской политической элиты», – говорится в статье о компаниях, с которыми сотрудничает «Цитадель».

Хотя «Цитадель» утверждает, что импортирует древесину не только из России, но и из одиннадцати других стран (Австрия, Азербайджан, ОАЭ, Беларусь, Китай, Греция, Испания, Турция, Италия, Германия), проверка данных международных баз Volza и Export Genius показывает, что фактически сырье она получает исключительно из России.

Издание iFact отмечает репутационные риски таких связей для Грузии. В апреле 2022 года Европа запретила импорт древесины из России из-за агрессии против Украины. Тогда Казахстан и Турция начали массово экспортировать российскую березовую фанеру в Европу, вывезя в 2022–2025 годах продукции на 210 млн евро. Европейская комиссия выявила эту схему и с мая 2024 года применила антидемпинговые меры и к фанере из Турции и Казахстана. В результате их экспорт в Европу сократился, а Грузия заняла их место, отправив в 2024 году рекордное количество березовой фанеры. В июне 2025 года по объемам экспорта березовой фанеры в Европу Грузия даже превзошла Китай.

В марте 2025 года Европейская комиссия охарактеризовала российскую березу как продукт с особенно высоким риском, отмечая, что компании третьих стран перепаковывают и переклеивают маркировку для продажи фанеры в ЕС.

Сейчас маршрут поставок, согласно авторам расследования, выглядит так: Грузия - Турция - Европа или напрямую в Европу. iFact установил, что «Палати» — единственная грузинская компания, которая продает фанеру из российской березы с грузинской маркировкой. Компания отправляла фанеру из березы в 16 европейских стран, включая Чехию, Словению, Португалию, Грецию и Польшу — туда было отправлено больше всего продукции.

Статус «уполномоченного экспортера»

Грузинские власти, согласно расследованию, предоставили «Палати» государственные преференции. С сентября 2023 года компания «Палати» получила статус «уполномоченного экспортера», который позволяет ей самостоятельно маркировать продукцию как «произведенную в Грузии» без дополнительного контроля со стороны таможенных органов. Кроме того, фирма включена в «золотой список» Службы доходов, что обеспечивает упрощенное прохождение таможни.

В 2022 году государственная программа «Произведено в Грузии» выделила «Палати» более 200 тысяч лари на поддержку производства.

Что говорят правила международной торговли?

По правилам международной торговли, если сырье проходит «достаточную переработку», оно меняет и страну происхождения.

«Страна происхождения является важным фактором при международной перевозке товаров. Определение происхождения товаров особенно важно для установления, может ли продукция претендовать на льготные тарифные ставки, включая ставки в рамках соглашений о свободной торговле. Когда товар не полностью произведен в одной стране, используется международно признанный правовой принцип существенной переработки для определения страны происхождения», – говорится на сайте администрации международной торговли США.

На сайте Евросоюза также отмечается, что продукт может считаться произведенным в ЕС или в стране-партнере, даже если для его производства использовались материалы из других стран или часть процессов проходила за ее пределами. Главное условие — достаточная переработка.

Критерии такой переработки установлены в протоколе о происхождении, который является частью соответствующего торгового соглашения.

Согласно данным ЕС, существуют три основных правила достаточной переработки:

Правило добавленной стоимости. Стоимость импортированных материалов не должна превышать определенную часть итоговой цены

Изменение тарифной классификации. Товар не должен иметь ту же тарифную классификацию, что и любой из использованных импортированных материалов. Иными словами, продукт должен относиться к другому товарному коду, чем исходные материалы. Код определяется после переработки.

Использование определенных материалов. Производитель может использовать определенные материалы из третьих стран, и при этом товар будет считаться происходящим из ЕС или страны-партнера.

Если все эти критерии соблюдены грузинскими компаниями, формально здесь нет нарушений. Но даже в этом случае остаются поводы для вопросов.

iFact под видом клиента обратился к сотрудникам завода «Палати» с просьбой продать березовую древесину российского стандарта и оформить документы так, чтобы не указывать реальное происхождение. Сотрудники подтвердили, что на бумаге происхождение можно скрыть, отметив, что европейские клиенты это обычно не проверяют.

Клиент: Мы не можем написать в документах, что это из России.

«Палати»: «Вообще не укажем, не будет. Если вы потребуете UTR [регуляция, которая запрещает импорт незаконно заготовленной древесины в ЕС], тогда там будет указано, что отправлено из России […], но это не обязательно, в Европе ни один клиент на это не смотрит. Поэтому говорю вам: вам это вовсе не нужно. […] Если считаете, что для вас это риск, можем договориться, и ваша продукция будет изготовлена только из эстонской древесины. Хотя точно не знаю…»

Расследователи ожидают комментариев от Службы доходов, ответственной за проверку, чтобы понять, насколько корректно продукция, заявленная как «грузинская», может считаться таковой без нарушения международных соглашений.

Подписывайтесь на нас в соцсетях