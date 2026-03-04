Иранский фрегат терпит бедствие у Шри-Ланки

В Индийском океане у берегов Шри-Ланки терпит бедствие фрегат ВМС Ирана IRIS Dena, по меньшей мере 101 человек пропал без вести, 78 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ВМС и Минобороны Шри-Ланки. «Синьхуа» со ссылкой на источник в ВМС Шри-Ланки утверждает, что пропавшие без вести моряки погибли.

На борту судна находились 180 человек. Издание Adaderana со ссылкой на главу МИД Шри-Ланки Виджиту Херата пишет, что судно находилось у берегов Галле в южной части Шри-Ланки, около 5:08 утра по местному времени экипаж подал сигнал бедствия, после чего военно-морские силы и военно-воздушные силы были направлены для спасения моряков.

В ВМС Шри-Ланки подтвердили изданию, что спасены по меньшей мере 35 человек. Глава МИД Шри-Ланки говорил, что в больницу города Галле доставлены 30 раненых.

Reuters утверждает, что иранский фрегат атаковала подводная лодка. The Mirror пишет, что подавший сигнал бедствия экипаж сообщил ВМС Шри-Ланки о попадании снаряда в судно.

Iris Dena – фрегат класса Moudge, входящий в состав Южного флота ВМС Ирана. Военно-морской флот Ирана включает в себя несколько десятков подводных лодок, несколько фрегатов и корветов, а также десятки ракетных катеров, десантных и патрульных судов.

Центральное командование Вооруженных сил США, руководящее операциями на Ближнем Востоке, ранее заявило об уничтожении 11 иранских военных кораблей и судов, находившихся к моменту начала операции США и Израиля в Оманском заливе. Впоследствии в ЦЕНТКОМ сообщили об уничтожении 17 иранских кораблей. Об ударе по фрегату Iris Dena командование США не сообщало.