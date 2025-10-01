Иванишвили в годовщину прихода к власти «Мечты» рассказал о борьбе с внутренними и внешними врагами

Основатель и почётный председатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили опубликовал заявление, приуроченное к 13-й годовщине победы партии на парламентских выборах. Он называет 1 октября 2012 года переломной датой в истории независимой Грузии, критикует оппозицию и «внутренних предателей», говорит о давлении извне, хвалит достижения своей команды и призывает 4 октября на выборах подтвердить выбор в пользу стабильности и единства страны.

«На предстоящих выборах местного самоуправления внутренние и внешние враги с сорванными масками видят ещё одну возможность сеять хаос, осуществлять государственный переворот и преследовать собственные цели. <...> Сегодня мы имеем возможность окончательно и мирно закрепить победу, одержанную в 2012 году, превратить радикализм и взаимные столкновения в прошлое, а затем бороться за развитие и благосостояние, окончательное преодоление нищеты, укрепление суверенитета и мирное объединение страны!», — отметил Иванишвили.

По его словам, «в критический для страны момент, когда угроза гибели действительно реальна», грузинский народ всегда «выбирает правильную сторону» и становится «на ту сторону, где находятся свобода, справедливость, взаимное уважение, любовь, достоинство и независимость».

«Именно этим идеалам была посвящена победа 1 октября 2012 года, и эта победа стала неизбежным завершением борьбы, которую я лично, «Грузинская мечта» и великий грузинский народ начали с 2011 года против внутренних предателей, покорных внешним силам», — сказал он.

Бизнесмен и политик уверен, что последние 13 лет страна стремится «к большему благополучию, богатству и экономической устойчивости, шаг за шагом продвигаясь к подлинной независимости и прочному суверенитету».

«На этом пути основным барьером становятся силы, порождающие радикализм, взаимные столкновения и искусственную вражду, — сегодня они действуют под знаменем оппозиции, борясь против собственного народа и страны, пытаясь вернуть нас в прошлое, в бездействие и подчинение чужим интересам», — заявил Иванишвили.

Он признал, что «за прошедшие 13 лет были и ошибки, но не такого масштаба, чтобы поставить под угрозу государственность или физическое существование страны».

Иванишвили упомянул и «дерзкую измену, которая поставила «Грузинскую мечту» перед кризисом и создала для народа и страны «реальную угрозу отклонения от траектории развития», вероятно имея в виду отставку Георгия Гахария и его уход в оппозицию.

«Мы разоблачили всех предателей и заставили внутренних врагов признать: их действия продиктованы не национальными, а внешними интересами», — заявил он.

Критикуя оппозицию и НПО, Иванишвили повторил нарратив правящей партии о том, что «на фоне внешних вызовов и разрушительных войн в регионе атаки на суверенитет Грузии участились и стали ещё более острыми».