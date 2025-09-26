Грузинские власти продолжают демарш в отношении европейских столиц. На этой неделе в МИД страны были вызваны послы Германии и Великобритании Петер Фишер и Гаррет Уорд в связи с «попытками поощрения радикальной повестки в стране». В ответ последовала острая реакция со стороны Берлина. С совместным заявлением выступили представительство ЕС и стран-членов Евросоюза в Тбилиси, в котором назвали безосновательной дезинформацией обвинения в поддержке насилия в стране. Важным барометром все большей изоляции действующего правительства Грузии от ведущих западных партнеров стали и встречи, точнее их отсутствие на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В США на этой неделе побывали и грузинский президент Михаил Кавелашвили, и глава МИД страны Мака Бочоришвили. О внешнеполитическом фронте «Мечты» говорим с бывшим послом страны в Дании и Исландии, а также бывшим временным поверенным в делах при посольстве Грузии в Германии, кадровым дипломатом Гиги Гигиадзе.

— Батоно Гиги, не стану перечислять многочисленные недипломатические выпады и нападки на послов стран ЕС со стороны первых лиц правящей команды. Давно не стесняется в выражениях премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Почему в этот раз грузинские власти перешли от слов к делу и вызвали послов Германии и Великобритании в МИД страны?

Грузия теряет сейчас уникальный шанс сближения с Евросоюзом, с Западом

— Я думаю, что это целенаправленная политика так называемых властей Грузии, то есть политической партии «Грузинская мечта». Они хотят максимально дистанцировать Грузию от Европы, от западного мира. Они уже осознают, что их признания не будет со стороны Запада, то есть они как правительство Грузии не будут признаны Западом и этими нападками они стараются создать впечатление, что у них все под контролем. Если вы следили за последней неделей, было очень много заявлений с их стороны, где они подчеркивают, что грузинский народ этого не потерпит, как будто они говорят от лица грузинского народа. Конечно же, это очень большая ложь, потому что они уже давно не представляют абсолютное большинство населения Грузии. Они говорят от самих себя, потому что абсолютное большинство этой страны поддерживает европейский и евроатлантический курс Грузии и это происходит с самого начала нашей независимости, то есть с начала 90-х годов прошлого столетия.

Ситуация усугубляется, Грузия теряет сейчас уникальный шанс сближения с Евросоюзом, с Западом. Эти люди на самом деле отнимают сейчас у нашей страны, нашего населения тот самый уникальный момент, который все еще существует. Мы сейчас находимся в очень трудном положении, потому что они стараются любыми способами легализовать самих себя в глазах грузинского населения, в глазах Запада, в глазах Евросоюза, но это у них никаким образом не получается. Это уже прямая агрессия, это уже движение к авторитарному направлению, это уже не может быть принято Западом ни в коем случае как нормальное положение. «Грузинская мечта», так называемая «Грузинская мечта» — на самом деле все понимают, что эти люди ничего не имеют общего с мечтой Грузии. Эти люди уже настолько дистанцировались от своего народа, что они готовы пойти на все, чтобы остаться у власти.

— Вы это как-то связываете с предстоящими выборами в Грузии, на которые не идет значительная часть оппозиции?

За последние 13 лет эта российская сила сделала все для того, чтобы Грузия потеряла своих западных партнеров

— Я думаю, что они преследуют несколько целей. Я думаю, что они сейчас шантажируют Запад, они хотят от Евросоюза признания этих местных выборов, так называемых выборов, которые они собираются провести 4 октября этого года. Они шантажируют Запад тем, что ситуация может еще больше усугубиться — это один момент. Второе — они создают такое пропагандистское поле для своих избирателей. Они хотят показать силу, они хотят показаться гораздо влиятельнее, чем есть на самом деле, и они, конечно, создают впечатление, что даже послы Евросоюза, европейские страны им не указ, то есть мы как бы сами отвечаем за все в нашей стране. Очень интересно, что они даже одним словом не касаются ситуации на наших оккупированных территориях, того, что происходит с Россией, они не упоминают Россию даже одним словом. Я уже не говорю о том, что эти люди, верхушка, никогда за все эти 13 лет даже не побывали на оккупационной линии.

Я думаю, что это абсолютно пророссийская сила, что они исполняют желание России. За последние 13 лет эта российская сила сделала все для того, чтобы Грузия потеряла своих западных партнеров, она сделала все для того, чтобы Грузия стала политически и экономически зависимой от России, она сделала все для того, чтобы перспектива нашего сближения с Евросоюзом и с НАТО потерялась на очень долгое время.

То есть даже для тех людей, которые не знают внешнюю и внутреннюю политику Грузии, для наблюдателей это совершенно ясно. Мы слышим в последнее время, что они пользуются поддержкой российских пропагандистов, и Россия чувствует себя счастливее всех в регионе вот этой пророссийской, антиевропейской, антизападной политикой так называемой «Грузинской мечты» и так называемого правительства Грузии. То есть это целенаправленная политика этой партии, этих людей, чтобы дистанцировать Грузию от Запада и подчинить все, что происходит в Грузии, влиянию России.

— Батоно Гиги, перенесемся ненадолго в Нью-Йорк, где на этой неделе проходила 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там были и Михаил Кавелашвили, и Мака Бочоришвили. Позже грузинский президент рассказал, что он побывал на ужине, организованным президентом США, и тот даже обещал с ним связаться. Вместе с тем известно, что Марко Рубио, например, не пригласил Маку Бочоришвили, главу МИД Грузии, на ужин, организованный госсекретарем США. При этом там были главы МИД Армении, Азербайджана, Украины. О чем это вам говорит? Одно не противоречит другому?

— Я думаю, что они очень много лгут, они привыкли лгать своему населению. Они очень давно уже занимаются этой дезинформацией, пропагандой. Если бы это было на самом деле так, конечно же, один из них сделал бы хотя бы одну фотографию, которая подтвердила бы их слова — или вместе с президентом Америки, или с другими высокопоставленными лицами. Я, честно говоря, очень сомневаюсь в правдивости этих слов, которые они сейчас тиражируют. Я не думаю, что был какой-либо контакт с правительством Америки. Я думаю, что это очень логическое продолжение той политики, которую проводит Америка. Наши западные партнеры — Америка, Евросоюз не признавали официально результаты выборов прошлого года, то есть 26 октября 2024 года. Для них эти люди не являются легитимным правительством. Я не знаю, почему это вызывает удивление, но почему должна была Америка приглашать людей, которых они не признавали официально как правительство Грузии? То же самое я хочу повторить и в отношении Евросоюза, потому что абсолютное большинство стран Евросоюза официально не признавали результатов так называемых выборов прошлого года 26 октября, тем самым эти люди для них не являются официальными представителями грузинского народа. То есть это фарс, который они сейчас создают. Они это делают, конечно же, для внутреннего потребления, для своих избирателей. Очень было любопытно, если вы слушали выступление так называемого президента Кавелашвили.

— Как раз хотела у вас спросить про это. Кавелашвили говорил о многополярном мире, не упоминал Россию, сказал, что Грузия готова вести прагматичный диалог со всеми. Каким образом вы это интерпретируете? Как они видят этот мир, как он выглядит в их глазах? Как они пытаются приспособиться к нему или в какую игру играют, чтобы быть частью этого мира?

Они уже побоялись повторить риторику про глобальный фронт или Deep State. Кавелашвили в своем выступлении даже ни разу не упомянул эти слова

— Они, как я уже сказал, стараются всеми возможными способами как-нибудь легитимировать себя в глазах Америки, в глазах Запада. У них это никак не получается. Они обещали своему избирателю, что после новой администрации в Соединенных Штатах они сразу же наладят контакты и все будет, как было, по-прежнему. Но, конечно же, так не произошло. Все уверены в том, что новая администрация Америки не реагирует никак на те запросы, которые посылает сейчас «Грузинская мечта» в разных формах — письменном, устном.

Те заявления, которые мы сейчас слышали от так называемого президента, тоже подчеркнули тот факт, что на самом деле они очень хорошо осознают тот факт, что они не признаются официально Западом. Там были и такие акценты, угрозы, что они не потерпят никакого диктата с третьей стороны. То есть они еще в угрожающем тоне хотели подчеркнуть, как будто у них бы все под контролем. Конечно же, это очень большая ложь и не соответствует реальности, но, если вы заметили, они уже побоялись повторить риторику про глобальный фронт или Deep State. Кавелашвили в своем выступлении даже ни разу не упомянул эти слова. То есть они очень хорошо осознают, что в Америке, на Западе никого таким образом обмануть не удастся и они могут такими вот лживыми заявлениями воздействовать только на население Грузии, то есть на ту часть населения Грузии, которая их еще поддерживает. Они видят этот мир только со своего угла — они хотят сохранить власть, они хотят остаться у власти всеми возможными путями.

И, конечно же, они стараются ублажить Россию. Они стараются максимально помешать нашей европейской и европейской интеграции и тем самым как бы представиться и позиционировать как нейтральная страна. Но я еще раз хочу повторить, эти люди не представляют абсолютное большинство населения Грузии, тем самым у них нет права разговаривать от имени этой страны.

Они стараются уже очень долго, особенно за последние три с половиной года, с начала прямой российской интервенции, военной агрессии против Украины, с этого дня очень активно проводить антиевропейскую и антизападную политику, но несмотря на это поддержка у населения Грузии прозападного видения не спадает. Я думаю, что, напротив, они не могут достичь того, чтобы люди отказались от Евросоюза, от европейского будущего, от европейской стабильности. Думаю, что они никогда этого не сумеют, потому что Грузия это, к счастью, не Россия, это не Белоруссия. Это страна, у которой очень конкретное видение будущего, и это видение грузинский народ поддерживает последние 34 года, то есть с самого начала возобновления нашей независимости. Тем самым, я думаю, они обречены на провал, я думаю, что они очень сейчас боятся так называемых выборов 4 октября, потому что не будет международных наблюдателей. Всем ясно, что невозможно проводить выборы, когда абсолютное большинство лидеров оппозиции просто сидит в тюрьме, невозможно проводить объективные выборы, когда все организации, которые должны наблюдать за выборами в Грузии, сейчас находятся под большим преследованием — их банковские счета закрыты, они конфискованы, им не дается возможности, чтобы они проводили опрос и так далее. И они еще готовятся как-нибудь повлиять на еще оставшиеся медиа, на журналистов, то есть они хотят, чтобы даже оставшиеся две независимые медиакомпании исчезли с медиаполя Грузии. Тем самым никакой легализации, никакого признания этих выборов, конечно же, не будет. Они сейчас делают все для того, чтобы все последствия, которые будут после 4 октября — в этом обвинить Запад, в этом обвинить Евросоюз, всех, кроме самих себя.

Очень целенаправленно они хотят изолировать те страны, которые сыграли самую большую роль в становлении государственности Грузии

И очень интересно, что они нападают на послов тех стран, которые для Грузии сделали больше всего. Роль Германии, роль Великобритании и роль Евросоюза как организации просто неоценимы для Грузии. Тот факт, что Грузия сегодня существует как независимая страна, все еще независимая страна, и здесь все еще есть институты, демократические институты, которые строились последние 30 лет, в этом участие этих стран совершенно неизмеримо, особенно Германии и Великобритании.

То есть очень целенаправленно они хотят изолировать те страны, которые сыграли самую большую роль в становлении государственности Грузии. Конечно же, все очень хорошо видят и всем понятно, откуда идет такая директива. И, конечно, это очень радует Россию, это очень радует ту страну, которая оккупирует больше 20% грузинской территории.

— Но это стратегический и окончательный выбор неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили или это попытка торговаться с разными игроками? Недавно он появился на публике, что не так часто бывает. Все ведущие телеканалы страны передавали, как он лично принимал президента Объединенных Арабских Эмиратов. Демонстрацией чего это было? Почему это не было приватной частной встречей и эти кадры были показаны всей стране?

— Я думаю, он старается сейчас найти альтернативу Европе, он старается найти какую-то альтернативу Западу и, конечно же, ищет тех партнеров, которые будут готовы вложить деньги, капитал в Грузию. Этим он хочет показать всем, в том числе Западу, что у Грузии есть как бы альтернатива. Но даже для этих стран Грузия является интересной только в том случае, если у нее есть европейское будущее, если Грузия является полноправным кандидатом в Евросоюз, если у Грузии есть перспектива стать членом Евросоюза в скорейшем будущем, только в этом случае для стран Ближнего Востока Грузия является интересной страной. А в случае, если Грузия превращается в зависимую страну от России, конечно же, никакого интереса у этих стран к нам не будет и отношение к Грузии не будет таким же, каким было до этого.

Еще раз, это попытка создать впечатление как для Запада, так и для своего собственного населения, что у Грузии есть альтернатива: если не будет Европы, тогда будет Ближний Восток, будет Китай, будет Индия или что-то другое. Но на самом деле это как нельзя больше далеко от реальности, потому что Грузия в течение последних 34, минимум 27 лет, строила свои отношения в направлении Евросоюза, в направлении Запада. Это европейская страна. Абсолютно большинство людей в этой стране признают себя европейцами, и они видят нашу страну в будущем частью Европы. Сейчас попытка переориентировать внешнюю политику Грузии, я думаю, обречена на провал и у них не будет в этом никакой поддержки населения Грузии. Я еще раз хочу повторить, что эта группа людей не представляет Грузию и у них нет поддержки абсолютного большинства населения этой страны.

— Раздражение в рядах правящей партии вызвал комментарий Владимира Зеленского. Во время выступления на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке он заявил: «Мы уже потеряли Грузию в Европе». Грузия потеряна для Запада?

— Во-первых, я думаю, что в Украине очень хорошо осознают ту ситуацию, которая сложилась сейчас. Я не хочу верить в это, я не хочу думать, что Грузия потеряна. Конечно же, я все еще верю в народ Грузии, я все еще верю, что та ситуация, которая сейчас в Грузии, не может продолжаться долго, это просто физически невозможно. Очень жаль, что такое же настроение не только у президента Украины, но и у большинства восточноевропейских стран. Все наши партнеры, которые в течение десятилетий поддерживали нас, я имею в виду балтийские страны, Польшу, я имею в виду Восточную Европу, Центральную Европу, даже в этих странах уже чувствуется фрустрация, я бы так сказал.

Я все еще надеюсь, что грузинский народ и здравый смысл населения в этой стране в конце концов победят и Грузия вернется в нормальное русло отношений с Евросоюзом и с Западом

Потому что они не верят в то, что реально сейчас происходит в Грузии, они не хотят верить в то, что Грузия, которая являлась передовой страной в течение очень многих лет по реформам в смысле сближения с Евросоюзом, сейчас находится вот в такой ситуации, когда происходит постепенная эрозия всего, чего мы достигли с первого дня нашей независимости. И мы опять же становимся зависимы от России во всех смыслах этого слова — экономически, политически, и мы как бы не делаем максимального для того, чтобы Грузия сблизилась с Европой, то есть мы теряем уникальный шанс, который нам троим открылся — Украине, Молдове и Грузии — 3,5 года тому назад, мы упускаем этот шанс. Они не хотят в это верить, они это воспринимают с особой болью. Но я не хочу верить, что Грузия окончательно потеряна для Запада. Я все еще надеюсь, что грузинский народ и здравый смысл населения в этой стране в конце концов победят и Грузия вернется в нормальное русло отношений с Евросоюзом и с Западом, потому что у Грузии другой альтернативы на самом деле нет и никогда не было, кроме как быть частью Европы и быть частью западной цивилизации.

— Батоно Гиги, я не могу не спросить вас об этом, возможно, символическом, как многие восприняли, жесте. На этой неделе в Тбилиси был открыт памятник царю Ираклию II. Одни считают, что это предвыборный жест, другие — что это символ разворота страны на север, третьи отмечают, что это просто троллинг. Как вы это воспринимаете, и следует ли вообще обращать на это внимание?

— Я думаю, что особого внимания этому факту уделять не стоит, потому что это все надо рассматривать со точки зрения пропаганды, то есть «Грузинская мечта» старается проводить ту пропаганду, что у Грузии сейчас тот же самый выбор, который был 2,5 века тому назад, и хочет представить ситуацию так, как будто у Грузии нет другого выбора. Надо понимать, что они очень сильно стараются повлиять на своих избирателей, и вот этими как будто бы националистическими, символическими шагами продолжают лгать своему собственному народу.

