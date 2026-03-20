Из Абхазии депортировали гражданина Таджикистана

В Службе государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о задержании гражданина Таджикистана Саидова Каримхона Бедилхоновича, 1983 года рождения, подозреваемого в религиозно-экстремистской деятельности.

«По предварительным данным, Саидов использовал социальные сети для поддержки радикальных группировок в Сирии, распространял материалы, оправдывающие экстремизм, и разжигал ненависть на религиозной почве», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Саидов, находившийся в Абхазии с нарушением миграционных правил, был задержан 19 марта, а 20 марта «выдворен и передан по партнерским каналам» на территорию Российской Федерации.

В сообщении не уточняется, предъявлено ли обвинение Саидову в РФ.

Ранее в Сухуме не раз сообщали о передаче Москве иностранцев, подозреваемых в различных преступлениях и разыскиваемых Россией или Интерполом.