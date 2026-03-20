Москва впервые за несколько лет не призвала к переносу Женевских дискуссий

18–19 марта 2026 года состоялся 66-й раунд Женевских международных дискуссий. По его итогам стороны вновь сообщили об отсутствии значимых результатов и сохранении прежних позиций, в том числе по заключению соглашения о неприменении силы.

Позиция Тбилиси

Грузинскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

В МИД Грузии отметили, что после длительного перерыва делегации-участницы вновь были представлены на высоком уровне, что является важным шагом к стабилизации формата переговоров.

«В частности, впервые с 2018 года делегацию Соединённых Штатов Америки возглавила заместитель помощника государственного секретаря, Сонат Колтер, а со стороны ООН переговоры сопредседателем был помощник Генерального секретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании Халед Хиари», – заявили в ведомстве.

Грузинская сторона вновь указала на необходимость полного выполнения Россией международных обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутому при посредничестве Евросоюза, а также на необходимость обеспечения безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

Особо был подчёркнут вопрос восстановления Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гали без каких-либо предварительных условий, а также регулярного проведения таких встреч — в Гали и Эргнети — в соответствии с основополагающими принципами формата.

Встречи МПРИ в Гали были прекращены по решению Сухуми в 2012 году и возобновлены в 2016 году после убийства вынужденного переселенца из Абхазии Гиги Отхозория. Однако впоследствии они вновь прекратились. Причиной стал спор о пересечении Ингурского моста: грузинская сторона настаивала на использовании внутренних паспортов, тогда как абхазская — требовала предъявлять загранпаспорта. «Эхо Кавказа» ранее сообщало о предложении абхазской стороны проводить встречи на одном из островов на реке Ингури, в так называемой нейтральной зоне. Грузинская сторона это предложение не комментировала.

На переговорах был остро поставлен вопрос о «тяжёлой ситуации с безопасностью, гуманитарным положением и правами человека на оккупированных территориях, а также о деструктивных действиях оккупационных режимов».

«К сожалению, представители оккупационного режима, как и в ходе предыдущих раундов, покинули стол переговоров сразу после начала обсуждения главного вопроса повестки дня — возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома», — заявили в ведомстве.

Позиция Москвы

В Москве переговоры называют «Международными дискуссиями по безопасности и стабильности в Закавказье». Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

По информации МИД РФ, российская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости заключения юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и «двумя молодыми суверенными республиками».

«Его заключение подтвердило бы серьёзный характер поступающих из Тбилиси примиренческих сигналов в отношении абхазского и югоосетинского народов и в целом придало бы ощутимый импульс переговорному процессу», — говорится в заявлении ведомства.

Москва также выступает за возобновление работы Гальского механизма; призывает к началу «делимитации государственной границы» Грузии с самопровозглашёнными республиками. Российская сторона вновь раскритиковала Тбилиси за продвижение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещённым лицам и беженцам.

Примечательно, что в заявлении впервые за последние годы Москва не упомянула необходимость переноса Женевских дискуссий в иное, более «нейтральное» место. МИД РФ указывал на это начиная с 2022 года — в том числе в пресс-релизах по итогам 61-го, 62-го, 63-го, 64-го и 65-го раундов. На этот раз тема не затронута и в заявлениях Сухуми и Цхинвали.

С 2022 года Москва выступала за перенос дискуссий «в более нейтральное место». Эту позицию разделяли и власти самопровозглашённых республик — Абхазии и Южной Осетии. В числе возможных площадок назывались Минск, Найроби и Астана. ООН, ОБСЕ и ЕС выступали против.

Позиция Сухуми

По информации МИД самопровозглашённой республики Абхазия, встреча «в очередной раз продемонстрировала кардинальные расхождения в подходах сторон к существующему положению дел в регионе». Делегацию возглавлял глава МИД Олег Барциц.

«Мы заявили о новых реалиях, которые наши соседи — Грузия — должны принять, хотят они этого или нет. На политической карте мира появились два суверенных государства — Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. Это не предмет для торга и не вопрос для обсуждения, а состоявшийся факт», — сказал он.

По информации Сухуми, участники дискуссий продолжили работу над совместным документом о неприменении силы, а представители Абхазии и Южной Осетии «настаивают на включении в этот документ механизмов, которые бы учитывали их статус и гарантировали безопасность народов республик».

«Стороны подтвердили намерение продолжать консультации по выработке взаимоприемлемых формулировок, несмотря на сохраняющиеся разногласия», — говорится в заявлении ведомства.

«Альтернативы мирному урегулированию данного вопроса не существует, и сложившийся статус-кво в регионе необходимо учитывать всем участникам переговорного процесса», — добавил Барциц.

Позиция Цхинвали

Делегацию самопровозглашённой республики Южная Осетия возглавлял государственный советник президента Константин Кочиев.

В сообщении МИД указано, что югоосетинская делегация выступила с заявлением в связи с «35-летней годовщиной Ередской трагедии», подчеркнув необходимость сделать «всё возможное, чтобы не допустить угрозы новой агрессии со стороны Грузии».

«На встрече обсуждался ряд гуманитарных вопросов, первоочередное внимание было уделено судьбе без вести пропавших граждан Южной Осетии», — сообщили в ведомстве.

Представители Цхинвали также раскритиковали грузинскую сторону за «нарушения прав осетин, которым грузинские власти на протяжении многих лет отказывают в доступе к их домам и исконным землям» в Трусовском ущелье.

Кроме того, югоосетинские власти заявили, что «возобновление обсуждения тематики беженцев станет возможным после прекращения Грузией попыток неприемлемой политизации данной гуманитарной проблемы».

Позиция сопредседателей

Сопредседатели Женевских дискуссий от ООН, ОБСЕ и ЕС констатировали, что, несмотря на сохраняющиеся расхождения, переговоры «были содержательными и открытыми».

«Участники подчеркнули, что продолжение работы Женевских дискуссий — как уникальной площадки для важного обмена мнениями по вопросам, связанным с конфликтом, — свидетельствует об их приверженности мирному урегулированию всех нерешённых проблем. Они также отметили важную роль Женевских дискуссий в обеспечении стабильности и безопасности. Сопредседатели призвали продвигаться по всем ключевым пунктам повестки дня и не терять из виду интересы населения, пострадавшего от конфликта», – сказано в заявлении.

По информации сопредседателей, в рамках Первой рабочей группы участники рассмотрели ситуацию с безопасностью на местах, и продолжили обмен мнениями — с особым акцентом на пункт повестки дня «Неприменение силы и международные договорённости в сфере безопасности».

В рамках Второй рабочей группы участники обсудили гуманитарные темы, включая пересечение разделительных линий, вопросы без вести пропавших, образования и здравоохранения, а также «продолжили обмен мнениями о свободе передвижения и внешней мобильности».

«Пункт повестки дня о возвращении вынужденных переселенцев и беженцев вновь не удалось рассмотреть из-за того, что часть участников покинула заседание. В этой связи сопредседатели повторно призвали всех участников рассматривать все пункты повестки дня без предварительных условий», — говорится в заявлении.

По информации сопредседателей, следующий раунд запланирован на июнь 2026 года в Женеве.