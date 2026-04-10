Из Абхазии из-за фотосъёмки с грузинским флагом выдворили жителей Сочи

В Службе государственной безопасности (СГБ) самопровозглашённой республики Абхазия сообщили о задержании жителей Сочи — Нины Броник (1983 года рождения) и её сына Тимура Угурова (2008 года рождения) — и их выдворении с территории Абхазии.

По данным ведомства, Броник и Угуров 10 апреля прибыли в Сухуми на личном автомобиле.

«По полученной информации, остановившись у въезда в город, гражданка Броник осуществляла фотосъёмку своего сына Угурова с грузинским флагом на фоне въездной стелы», — заявили в СГБ.

Ведомство опубликовало кадры допроса россиян. Броник на видео говорит, что до 1993 года жила в Абхазии.

17-летний Угуров рассказывает, что направлялся в гости к дяде и тёте.

«На подъезде к городу Сухум имел неосторожность сфотографироваться с грузинским флагом на фоне таблички с названием города. Проходящие граждане сообщили об этом в Службу государственной безопасности», — отметил он.

По словам женщины, вскоре их автомобиль остановили представители спецслужбы и «попросили проследовать за ними».

На видео Броник и Угуров просят прощения, заявляя, что «ни в коей мере не хотели оскорбить или обидеть абхазский народ», «задеть его национальные чувства» и «поставить под сомнение суверенитет Республики Абхазия».

В сообщении СГБ указано, что россияне покинули Абхазию «после проведения профилактической беседы» в сопровождении сотрудников ведомства.