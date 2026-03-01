Из Грузии отменены рейсы в Тель-Авив, Дубай и другие города

Из-за ударов Израиля и США по Ирану и ответных шагов часть рейсов из аэропортов Тбилиси и Батуми была отменена — всего более 20 рейсов.
Из аэропорта Тбилиси отменены следующие рейсы:
- 7 — в Тель-Авив;
- 2 — в Шарджу;
- 3 — в Дубай;
- 1 — в Абу-Даби;
- 3 — в Доху;
- 1 — в Кувейт.
Рейс в столицу Ирана — Тегеран — запланирован на завтра, 2 марта. В аэропорту Тбилиси пока не могут говорить о завтрашних рейсах, поскольку «часть из них всё ещё активна и может быть отменена в зависимости от ситуации».
Из аэропорта Батуми выполнялись четыре рейса в направлении Израиля, и все они отменены, передает грузинская служба Радио Свобода.
При этом, по данным сервисов отслеживания авиарейсов, через Грузию и коридор Южного Кавказа продолжают выполняться рейсы между городами Европы и Азии.
