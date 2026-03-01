Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Из Грузии отменены рейсы в Тель-Авив, Дубай и другие города

Аэропорт Тбилиси, архивная фотография
Аэропорт Тбилиси, архивная фотография

Из-за ударов Израиля и США по Ирану и ответных шагов часть рейсов из аэропортов Тбилиси и Батуми была отменена — всего более 20 рейсов.

Из аэропорта Тбилиси отменены следующие рейсы:

  • 7 — в Тель-Авив;
  • 2 — в Шарджу;
  • 3 — в Дубай;
  • 1 — в Абу-Даби;
  • 3 — в Доху;
  • 1 — в Кувейт.

Рейс в столицу Ирана — Тегеран — запланирован на завтра, 2 марта. В аэропорту Тбилиси пока не могут говорить о завтрашних рейсах, поскольку «часть из них всё ещё активна и может быть отменена в зависимости от ситуации».

Из аэропорта Батуми выполнялись четыре рейса в направлении Израиля, и все они отменены, передает грузинская служба Радио Свобода.

При этом, по данным сервисов отслеживания авиарейсов, через Грузию и коридор Южного Кавказа продолжают выполняться рейсы между городами Европы и Азии.

Форум

XS
SM
MD
LG