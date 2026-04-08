Израиль прекратил удары по Ирану, но продолжает операцию в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о прекращении ударов по Ирану - после того, как и власти Ирана, и президент США Дональд Трамп объявили о прекращении огня сроком на 14 дней для проведения мирных переговоров.

Как говорится в сообщении ЦАХАЛ, по указанию политического руководства удары по Ирану были приостановлены, армия остаётся в режиме повышенной готовности. В ночь на 8 апреля, когда было объявлено о перемирии, Иран и Израиль ещё обменивались ударами - при попадании иранской баллистической ракеты на севере Израиля пострадали 3 человека, ВВС Израиля наносили удары по местам запуска ракет. Удары, как сообщается, прекратились около 3 часов по местному времени, Иран, как утверждается, выпустил последнюю ракету в 3.30, уже после того, как было объявлено о прекращении огня.

В Израиле подчёркивают, что армия продолжает удары по объектам группировки «Хезболла» (признана террористической в Израиле и США) в Ливане и наземную операцию на юге этой страны. При этом в Пакистане, выступающим в роли посредника на переговорах США и Ирана, ранее заявляли, что перемирие должно распространяться и на Ливан. В Иране прекращение операции Израиля против «Хезболлы» называют одним из условий для заключения мира.

Сама группировка «Хезболла», как сообщает Reuters, заявила о том, что приостановила удары по северу Израиля и по израильским военным. Официально об этом пока не объявлено, о решении группировки заявили источники. При этом не ясно, как группировка поведёт себя, если Израиль продолжит удары по ней.

О 14-дневной паузе в боевых действиях объявили в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп и власти Ирана. Лидеры многих стран мира приветствовали прекращение огня, призывая при этом к достижению долговременного соглашения о мире. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал прекращение огня, отметив, что Украина также предлагает России пойти на подобный шаг, чтобы создать условия для дипломатического разрешения конфликта.

Ожидается, что 10 апреля в Исламабаде пройдут американо-иранские переговоры. Обе стороны заявляют о своей победе в продолжавшейся с конца февраля войне.