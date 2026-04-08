Трамп объявил о двухнедельном перемирии в войне против Ирана

Президент США Дональд Трамп менее чем за час до истечения срока ультиматума, данного им Ирану, заявил, что согласился отложить бомбардировки его энергетических объектов на две недели при условии немедленного разблокирования Ираном Ормузского пролива. Иран сообщил о том, что согласен на прекращение огня. Инициативу ранее выдвинул Пакистан, и переговоры проходили при его посредничестве.

Трамп, который ранее заявлял, что «погибнет целая цивилизация», если соглашение с Ираном не будет достигнуто, в последующем сообщении в соцсети Truth Social написал, что получил от Тегерана предложение из 10 пунктов и считает его «рабочей основой для переговоров».

Иранское информационное агентство Tasnim, близкое к влиятельному Корпусу стражей исламской революции (КСИР), подтвердило, что между сторонами «установлено» прекращение огня «с конкретными условиями».

«С учетом согласия Исламской республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели», — написал Трамп.

Трамп добавил, что соглашение зависит от того, разрешит ли Тегеран свободный проход судов через Ормузский пролив, ключевой маршрут транспортировки нефти и газа — около 20 процентов мировых поставок углеводородов проходят через этот водный путь.

Трамп в своем посте упоминал о предложении из 10 пунктов, однако полностью оно известно из сообщения иранского государственного телевидения. В его изложении эти пункты таковы:

Полное прекращение войны в Ираке, Ливане и Йемене.

Полное и постоянное прекращение войны против Ирана без временных ограничений.

Прекращение всех конфликтов во всем регионе.

Открытие Ормузского пролива.

Установление протокола и условий для обеспечения свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Полная выплата компенсации Ирану расходов на восстановление.

Полная приверженность снятию санкций с Ирана.

Разблокирование иранских денежных средств и замороженных активов, удерживаемых Соединенными Штатами.

Иран полностью обязуется не стремиться обладать каким бы то ни было ядерным оружием.

Немедленное прекращение огня начинает действовать на всех фронтах сразу после одобрения этих условий.

Переговоры между США и Ираном будут проходить в столице Пакистана Исламабаде; на них, как сказано в заявлении Совета национальной безопасности Ирана, отводится не более 15 дней.

В заявлении правительства Биньямина Нетаньяху сказано, что Израиль поддерживает решение Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет «проливы» (не поясняется, почему во множественном числе) и прекратит атаковать США, Израиль и страны региона. В конце заявления сказано: «Двухнедельное прекращение огня не включает Ливан».

Цены на нефть на мировом рынке в связи с сообщениями о перемирии упали более чем на 10%.

Аналитики указали, что стабильность прекращения огня зависит от Тегерана.

«Теперь все взгляды прикованы к Ирану, поскольку президент поставил прекращение огня в зависимость от открытия Ираном пролива», — говорит РСЕ/РС Алекс Плитсас, исследователь Atlantic Council и бывший сотрудник Пентагона.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил в сообщении на платформе X, что если атаки против Ирана будут прекращены, вооруженные силы страны «прекратят» ответные удары по целям на Ближнем Востоке.

«В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений», — заявил Аракчи.

Сообщение Трампа последовало за его предупреждениями о том, что Соединенные Штаты будут наносить удары по иранским электростанциям и мостам. Он употреблял метафору «каменного века», в который, по его словам, будет отброшен Иран. За несколько часов до его сообщения о перемирии американские и израильские авиаудары поразили множество объектов по всему Ирану, включая инфраструктуру и стратегически важный остров Харк.

Высокопоставленные официальные лица из администрации Трампа назвали соглашение «победой», тогда как Джейсон Бродски, директор по политике организации United Against Nuclear Iran, охарактеризовал договоренность как «тактическую паузу» со стороны Соединенных Штатов с целью посмотреть, будет ли Иран соблюдать условия сделки.

«Я думаю, что у президента Трампа остается возможность эскалации. Планы нападения подготовлены. Реальная военная угроза сохраняется», — говорит Бродски РСЕ/РС, добавляя, что обе стороны по-прежнему могут нанести удары. — Иранцы способны угрожать Ормузскому проливу. Поэтому стороны могут вернуться к прежним позициям, если это соглашение не будет соблюдаться».

Соглашение было достигнуто практически в последнюю минуту на фоне глобальной обеспокоенности по поводу заявлений Трампа об уничтожении иранской цивилизации. Папа римский Лев, американец по происхождению, назвал эти заявления «совершенно неприемлемыми», а другие предостерегли от нападений на гражданскую инфраструктуру.

Признаков готовности сторон к компромиссу в войне, которая началась с авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, было мало, и предложения Вашингтона и Тегерана практически не совпадали.

«Прекращение огня, если оно будет соблюдаться, может послужить более общим трамплином для будущих военных действий. В этом смысле эскалация — даже угроза ее — возможно, была необходима для ускорения нынешней деэскалации», — заявил РСЕ/РС Кейл Браун, бывший заместитель официального представителя Госдепартамента во время первой каденции Трампа и председатель Polaris National Security.

Сенатор-демократ Джин Шахин, член комитета сената по международным отношениям, заявила, что приветствует временное прекращение огня, призванное остановить боевые действия с Ираном, хотя опасения по поводу последствий войны сохраняются, подчеркнула она, подразумевая резкое повышение цен на бензин, «огромный ущерб» мировой экономике и гибель 13 американских военнослужащих.

«Дипломатия — единственный путь вперед. Теперь необходимо предпринять интенсивные дипломатические усилия совместно с нашими союзниками, чтобы завершить этот конфликт и гарантировать, что Иран не разработает ядерное оружие», — заявила сенатор от Нью-Гэмпшира в своем заявлении, распространенном вечером 7 апреля после объявления о прекращении огня.