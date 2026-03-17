Израиль заявил об убийстве «фактического лидера Ирана» Али Лариджани

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «фактический лидер Ирана» Али Лариджани убит в результате удара израильской армии в ночь на 17 марта.

По данным источника 12-го израильского телеканала в службах безопасности Израиля, днём 16 марта поступила информация, что Лариджани должен прибыть в одну из своих конспиративных квартир в Тегеране. Он находился там со своим сыном, когда была нанесен удар Израиля.

«У него не было шансов выжить после такого удара», - сказал собеседник телеканала.

ЦАХАЛ также объявил, что в результате удара по Тегерану убит командир добровольческого военизированного формирования «Басидж» Голамрезу Сулеймани.

«Басидж» – массовое добровольческое полувоенное формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), созданное после исламской революции как инструмент защиты режима.

«Басидж» действует через разветвленную сеть ячеек по всей стране — от городов до университетов и госучреждений — и выполняет функции внутренней безопасности, идеологического контроля и мобилизационного резерва. Среди прочего занимается подавлением в Иране антиправительственных протестов.

Официально сообщения израильской стороны иранские власти пока не комментировали.

Reuters в свою очередь передаёт, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложение о прекращении огня с США.

По данным агентства, предложение США о прекращении огня было передано Тегерану через две страны-посредника. Хаменеи, как увтерждается, заявил, что сейчас «не время для мира, пока США и Израиль не признают поражение и не выплатят компенсации».

Хаменеи, вступивший в должность после смерти в результате американо-израильской атаки его отца Али Хаменеи, на публике не появлялся. Его первую речь зачитали дикторы государственных телеканалов.

