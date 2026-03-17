Талибы заявили о 400 погибших в результате авиаудара Пакистана

По меньшей мере 408 человек погибли и 265 ранены в результате удара по больнице для наркозависимых в Кабуле, сообщает Reuters cо ссылкой на представителя талибов, находящихся у власти в Афганистане.

В атаке на больницу талибы обвинили Пакистан. Заместитель представителя правительства талибов Хамдулла Фитрат заявил, что пакистанские военные нанесли авиаудар по больнице, рассчитанной на две тысячи мест, 16 марта примерно в 21:00 по местному времени. В результате удара, по его словам, часть больницы была разрушена.

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что целью ударов были военные объекты в Кабуле и Нангархаре. По его словам, все удары были «нанесены с высокой точностью» по объектам инфраструктуры, которые используются «талибами для поддержки своих многочисленных террористических группировок».

«Ложные заявления пропагандистов режима талибов не смогут обмануть афганцев и весь мир», – говорится в заявлении Тарара.

Пакистан начал наносить авиаудары по Кабулу и другим населенным пунктам Афганистана во второй половине февраля. Министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Пакистан будет продолжать операцию по защите «пакистанских граждан от терроризма, осуществляемого главными террористами».