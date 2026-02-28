Израильские источники: лидер Ирана Хаменеи, вероятно, мёртв

Вечером 28 февраля ряд СМИ, включая Reuters, сообщили, что их источники в израильском руководстве убеждены: верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильских ударов, нанесённых ранее в субботу.

Reuters пишет об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского руководства.

Журналист Axios Барак Равид пишет, что, по его данным, о том, что тело Хаменеи нашли под завалами, сообщил посол Израиля в США.

Израиль нанёс в субботу удар по резиденции Хаменеи в Иране, здание было уничтожено - опубликованы спутниковые снимки. По ряду сообщений, однако, его не было в здании.

Власти Ирана не подтверждали смерть Хаменеи, однако на прямой вопрос о том, жив ли он, глава МИД Ирана Аббас Арагчи не дал прямой ответ, сказав, что аятолла жив, «насколько ему известно».

Власти Ирана заявили об отмене намеченного на вечер субботы выступления аятоллы. После начала операции США и Израиля он не появлялся на публике.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что всё больше указаний на то, что Хаменеи мёртв, однако официально Израиль о его гибели не сообщал.

Верховный лидер — высший руководитель Ирана, определяющий его политику и руководящий вооружёнными силами. Аятолла Хаменеи во главе Ирана с 1989 года.

Израильские источники сообщали также о гибели других высокопоставленных деятелей иранского режима, официально Тегеран это не подтверждал.



