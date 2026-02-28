Израиль и США наносят удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США начали «крупную военную операцию» в Иране. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла «упреждающий удар» по Ирану.

Израильские военные в субботу заявили, что в различных районах страны были включены сирены воздушной тревоги «для подготовки населения к возможности запуска ракет в направлении Израиля» в ответ на удар. Израильские официальные лица говорят, что готовятся к «нескольким дням» конфликта с Ираном.

Позже американские официальные лица подтвердили, что армия США также участвует в нанесении ударов по Ирану.

Очевидцы в Тегеране публикуют видео взрывов, снятые в правительственном квартале.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth 8-минутное обращение, в котором подтвердил непосредственное участие США в ударах по Ирану.

«Американские военные начали крупную боевую операцию в Иране. Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима», - заявил Трамп.

Он уточнил, что угроза - это продолжение иранской ядерной программы и разработка Ираном ракет большой дальности, представляющих непосредственную опасность для США.

«Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность», - заявил Трамп.

Кроме того, он призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) сложить оружие, взамен предложив полную неприкосновенность сдавшимся.

Иранские государственные информационные агентства также сообщают о взрывах в Исфахане, Куме, Тебризе и провинции Лурестан.

В пятницу Трамп заявил, что его не устраивает позиция Ирана на состоявшихся в Женеве переговорах между представителями этой страны и США, отметив, что Тегеран не согласен формально отказаться от планов получить ядерное оружие и прекратить обогащение урана.

Летом прошлого года США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. В Вашингтоне тогда заявили, что они были полностью уничтожены. Сейчас власти США заявляют, что Иран пытается восстановить свою ядерную программу. В Тегеране при этом заявляют, что её целью не является обладание ядерным оружием.