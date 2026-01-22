Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» одержал победу над немецким «Айнтрахтом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 3:2. Благодаря этому результату команда из Азербайджана фактически обеспечила себе выход в плей-офф турнира.

Как отмечают СМИ, игра получилась драматичной и напоминала «качели». «Карабах» открыл счёт уже на 4-й минуте — отличился Камило Дуран. «Айнтрахт» быстро отыгрался: на 10-й минуте Джан Узун восстановил равенство, а на 78-й минуте Фарес Шаиби реализовал пенальти, назначение которого вызвало вопросы у части болельщиков и комментаторов, и вывел гостей вперёд. Однако хозяева проявили характер: на 80-й минуте Дуран оформил дубль, а в добавленное время, на 90+4-й минуте, Бахлул Мустафазаде забил победный мяч, принеся «Карабаху» волевую победу.

В следующем туре, который состоится 28 января, «Карабах» сыграет на выезде с английским «Ливерпулем».

Команда в полушаге от исторического достижения — выхода в плей-офф Лиги чемпионов (стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала). По данным статистических моделей и экспертов, вероятность выхода «Карабаха» в плей-офф оценивается в 98–99 % по версии Opta, однако формально путёвка ещё не гарантирована и будет разыграна в последнем туре.

С победой клуб поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев:

«Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над командой «Айнтрахт» в основном этапе Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем был назначен этот арбитр. Справедливость и несгибаемый дух невозможно победить. Да здравствует «Карабах»!»

Лидирует в таблице общего этапа Лиги Чемпионов английский «Арсенал», на втором месте – «Бавария», на третьем – «Реал».