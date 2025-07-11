Попытка суицида или доведение до самоубийства бывшего главы Аджарии Торнике Рижвадзе сместило общественный фокус на происходящее в правящей партии Грузии. Экс-премьер страны, а ныне оппозиционер Георгий Гахария на своей странице в Фейсбуке назвал случившиеся «кровавыми разборками из-за распределения украденных у народа денег». Задержания и отставки высокопоставленных чиновников «Грузинской мечты» заставили наблюдателей заговорить о противостоянии разных групп влияния в окружении неформального правителя Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. Что происходит в правящей вертикали и вокруг нее — спросим у грузинских политологов Гии Хухашвили и Давида Дарчиашвили.

— Батоно Гия, произошедшее с Рижвадзе — что человеческая трагедия, политическая история или криминальные разборки? Как вы это оцениваете?

Гия Хухашвили: К сожалению, надо констатировать, что наша власть полностью криминализирована. Если даже считать, что письмо, которое власть нам показала — предсмертное от Рижвадзе — само по себе это письмо является неким подтверждением этой мысли. Почему? Потому что власть в нормальной стране, когда человек коррумпирован, так действует: предъявляются обвинения, идет расследование, потом суд и т. д. А здесь из этого письма следует, что к нему претензии были абсолютно неформальные, без всякого официального следствия. И на него происходил так называемый наезд.

С высокой долей вероятности можно говорить, и из этого письма это следует, что с него требовали деньги. Вот это чисто криминальная воровская разборка и инициатором этой разборки являлась та же самая власть. Почему? Потому что нет других сторон просто в Грузии на сегодняшний день (кому это под силу). К нему, конечно же, и оппозиция, и оппозиционные медиа предъявляли претензии, но на эти претензии Рижвадзе всегда отвечала хамством. А в этом случае его довели минимум до самоубийства. Это сделала власть и его письмо это подтверждает.

Если смотреть на большую картину, у нас несколько случаев в последнее время. Есть Ромео Микаутадзе, по-моему, точно фамилию не помню, задержанный.

— Вы имеете в виду бывшего замминистра экономики?

Гия Хухашвили: Да. Это вечная история любви Ромео и денег. Потом очень странная история с Рамишвили, который случайно в аэропорт приходит с оружием…

— Мы вернемся к этим историям. С вашего позволения перейду к батони Давиду. Батоно Давид, Ираклий Кобахидзе сегодня заявил: «Мы его ни в чем не обвиняли. Я с полной ответственностью могу сказать, что ни у кого никаких претензий к Торнике Рижвадзе нет». Почему ему пришлось, во-первых, сделать это заявление, во-вторых, верите ли вы в это?

Давид Дарчиашвили: Конечно, я не верю, и никто не верит в это. Потому что просто так чиновники такого уровня, а Рижвадзе представлял высший уровень чиновничества Грузии и этой правящей верхушки, с ними такое просто так не происходит. Так кто же еще мог шантажировать, доводить его до такого шага? Что бы там на самом деле ни было — то ли это он попытался покончить с собой или что-то еще, в любом случае, то, что в апреле его снимают неожиданно, показывает, что есть какие-то проблемы внутриклановые, внутри этой правящей верхушки. И дело доходит до этого. Это только лишь на одно указывает, что, если власть становится на путь диктатуры, она обязательно криминализируется. А в процессе криминализации происходит усугубление. Это как бы закон жанра.

А то, что сейчас Ираклий Кобахидзе делает какие-то заявления — а что ему еще остается делать? В такой ситуации он что-то должен говорить, и, конечно, он отказывается от всего. Может, он лично и ни при чем, я не знаю, какая система и иерархия внутривидовая, но в любом случае он, конечно, знает, что на самом деле происходит. Он это не может сказать. Дело очень резонансное. Оно действует и на сторонников «Грузинской мечты». Опять же говорю, что он прижат в угол. Ему нечего больше делать, кроме как абсолютно неадекватные заявления делать.

— Батоно Гия, многие обратили внимание на то, кто посетил Рижвадзе в больнице — одним из первых туда пришел экс-премьер Ираклий Гарибашвили, а также теперь уже экс-глава СГБ Лилуашвили. Сильно позже туда явился и сам Кобахидзе. Эта публичная хронология и личности навестивших имеют какое-то значение?

Гия Хухашвили: Понимаете, о чем дело? Может, имеют, может, не имеют. Я не хочу, чтобы сейчас наш разговор превратился в…

— Как вы это читаете как аналитик?

Настало время некой жатвы у Бидзины Иванишвили, который себя почувствовал ущемленным тем, что все вокруг него зарабатывают деньги

Гия Хухашвили: Как аналитик я вам скажу, что, конечно же, кто-то боится, что разделит участь Рижвадзе. В принципе, кто-то приходил туда не потому, что за Рижвадзе болеет, а болеет за себя. И я видел очень испуганные глаза в том числе. Так что всякое может быть. Понимаете, сейчас вот настало время некой жатвы у Бидзины Иванишвили, который себя почувствовал ущемленным тем, что все вокруг него зарабатывают деньги, а он, исходя из всех проблем, которые возникли на Западе, теряет деньги. И он сейчас захотел состричь все это.

— Компенсировать ущерб?

Гия Хухашвили: Это классика жара. Он собрал вокруг себя людей жадных, которым создал иллюзию, что им можно. И когда человек сам для себя зарабатывает, он особо эффективен в этом деле. Эти люди заработали очень большие деньги. Сейчас настало время собрать урожай Бидзине Иванишвили. Как бы Бидзина сам не коррумпирован, коррумпированы эти люди. Он является бенефициаром. А вор, который крадет у вора, сам же вором не считается, да? Если бытовую аналогию привести, это, как стадо баранов. Надо сначала пустить, чтобы они хорошо покушали, а потом настает время их постричь. Бидзина этим и занимается. А эти люди его собственные бараны — он так считает. Он является их хозяином. Здесь все происходит закономерно, здесь ничего странного нет.

— Вы вспомнили одного из богатейших людей Грузии, бизнесмена Георгия Рамишвили, которого на этой неделе внезапно задержали в аэропорту за ношение оружия. Многие отметили, что за два дня до этого его не было на встрече Кобахидзе с крупным бизнесом. Это действительно сигнал бизнесу или он по неосторожности взял, как говорят, не ту сумку в аэропорт, в которой оказалось оружие?

Гия Хухашвили: Я думаю, никакого оружия там не было. Конечно, никто в это не верит. Сейчас идут переговоры. Я думаю, его просто не выпустили из страны под предлогом какого-то оружия. И подвесили такое дело, через которое он просто не может оставить страну. А какие к нему претензии, что от него требуют — мы этого не знаем.

Конечно, Рамишвили никогда не признается, что ему это оружие подложили и просто объявили. Почему? Потому что он сам играет по этим криминальным правилам, которые сейчас утверждены в Грузии. Он ведет переговоры.

Я не знаю, это его личная проблема или проблема человека с ним аффилированного. Я вам скажу, что где-то две недели назад у нас такое странное законодательство появилось, что долги людей, которые преследуются по каким-то экономическим делам, можно изымать у их партнеров, каких-то людей, аффилированных с ним, у членов семьи. Я допускаю, что это проблема кого-то, кого сейчас власть не может поймать. И с Рамишвили, являющемся человеком, аффилированным с ним, могут сейчас состричь что-то или ведут какие-то переговоры. Ну, если переговоры закончатся договором, тогда про это оружие все забудут. А если нет, тогда его могут и посадить. Всякое может быть.

Так что это опять криминальная история, часть большой криминальной истории. Ничего здесь особо скандального нет. Вся эта власть и ее система ценностей сами по себе являются целиком скандальными — вот в чем проблема.

— Батоно Давид, недавно был задержан и бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе по обвинению в отмывании сотен миллионов лари незаконных доходов. Интересен в этой связи не только факт задержания и предъявленные статьи, но и комментарий нынешнего главы Службы госбезопасности Анри Оханашвили. 24 июня во время отчета в парламенте он отметил, что непонятно, как такое преступление СГБ могло не заметить. Это сигнал его предшественнику Григолу Лилуашвили? Как вы понимаете эту реплику?

Давид Дарчиашвили: Именно так и понимаю эту реплику. Это дает нам пищу думать, что нажим на ту часть правящей элиты, которая до сих пор годами была в первом ряду, а сейчас как-то стушевалась и ушла в отставку, что на них будет нажим. Что бы они ни делали в бытность свою во власти, а этот Ромео Микаутадзе, по-моему, до последнего момента был на своем посту, в любом случае они этим занимались не без ведома тех, кто сейчас на них гонения и устраивает. В чем тут дело, почему вдруг против них ополчились — вот в этом вопрос. Это просто стиль Иванишвили — натравить разные группировки против друг друга? Но натравить — это одно, а гонения такие, это уже не очень-то показывает стабильность. Показ стабильности этой власти нужен, конечно. Или это значит, что Иванишвили хочет отыграться на бывших сподвижниках, потому что теряет какие-то деньги из-за разных санкций и в будущем ситуация обещает ухудшиться для него? Или это значит, что для страны и для бюджета каких-то средств может уже не хватать и они решают таким способом заполнить бюджет? Или все вместе это может быть. В любом случае, ситуация ненормальная, экстраординарная и она обещает продолжение, как видно.

— Батоно Гия, уголовные дела, целый ряд отставок в том числе таких всесильных чиновников, какими в свое время были Лилуашвили и Гомелаури — это обновление властной команды? Если да, по какому принципу, под что, под какую конфигурацию и задачу это происходит сегодня?

Гия Хухашвили: Я не думаю, что здесь речь идет о конфигурации. Здесь речь идет о банальной стрижке. Конечно же, здесь есть и политическая составляющая. В том плане, что сейчас грядут выборы, и когда ты не можешь людям дать реальное благополучие, то есть если не можешь дать хлеб, надо какой-то спектакль показать, представление надо предложить. В принципе антикоррупционные какие-то дела людям нравятся. Почему? Потому что они хотят крови этих людей. Это сущность человека. Так что Бидзина сейчас гонится за двумя зайцами. С одной стороны, политически перед выборами он создает иллюзию борьбы с коррупцией и к тому же банально зарабатывает. Другого я здесь, если честно, ничего не вижу.

— А это какой сигнал передает вертикали власти?

Гия Хухашвили: Ну, сигнал, да, тревожный, но куда этим людям деваться? Они же заложники ситуации. Это бараны, которые вынуждены ждать, когда их зарежут. А куда им деваться? Если они от стаи отстанут, волк тогда съест. Так что им некуда деваться. Надо ждать своего конца. И Рижвадзе — самый очевидный пример того, что на самом деле происходит внутри. Надеяться на то, что система из-за этого развалится — не развалится. Почему? Потому что эти люди связаны совместными преступлениями. А это очень сильный фактор, который преодолеть не удается.

Так что судьба баранов предопределена. Надеяться, что бараны сейчас восстанут против пастуха, это смешно, конечно, этого не произойдет.

— Батоно Давид, вы уже вспоминали внешние обстоятельства, которые не менее драматичны. На этой неделе Европарламент принял очень жесткую резолюцию по Грузии. В нем содержится призыв отключить страну от SWIFT — крупнейшей международной платежной системы, ввести секторальные санкции, чтобы перекрыть источники дохода представителей власти. Власть сейчас готовится к худшему или для них этот сингал не настолько серьезен?

Давид Дарчиашвили: Конечно, мыслящие должны готовиться к худшему. Все на то указывает. Кому-то, может, Заркуа или еще какому-нибудь депутату, кажется, что Европарламент это ничто, они его воспринимают как Думу России — ну, говорильня, они не принимают решений. На самом деле Евросоюз так не работает. Это подготовка решения. Окончательные решения будут приниматься главами государств-членов. Но то, что самый представительный орган на уровне всего Союза принимает такую резолюцию, показывает, к чему дело идет. Да, эти шаги могут быть растянуты во времени. Может, не все санкции сразу появятся. Также думают, чтобы для простых людей это не возымело особенно болезненный результат, этот процесс может продолжаться еще долго. Но в целом процесс идет именно в этом направлении и грузинским властям придется худо.

Параллельно, я не знаю, я не экономист, но думаю, что они работают над какими-то альтернативными средствами с помощью России, с помощью реэкспорта. Но этого тоже вряд ли может хватить, чтобы содержать страну, плюс удовлетворять личные запросы властной элиты. С Китаем, с Арабскими Эмиратами и так далее. Но на что все это хватит? В целом, если к санкциям серьезно присоединятся и Соединенные Штаты, а к этому вроде бы идет, исходя из того, насколько ухудшились взаимоотношения между Трампом и Путиным, все это ничего хорошего Иванишвили не сумеет.

— Батоно Гия, большие надежды представители «Грузинской мечты», по крайней мере публично, возлагали на новую администрацию Трампа в Вашингтоне. Но на этой неделе посол США в Грузии Робин Данниган, которая в июле покидает страну, в эксклюзивном интервью грузинской службе Радио Свобода сделала ряд важных заявлений. Например, неофициальное письмо руководства «Грузинской мечты» президенту Трампу она назвала содержавшим угрозы оскорбительным, несерьезным и крайне негативно воспринятым в Вашингтоне. Посол также отметила, что каждый раз, когда она находила партнера во власти, с которыми достигала определенного прогресса, его сменяли, а решения отменялись. В этом интервью Данниган говорит и про Бидзину Иванишвили — что он ставит свои интересы выше интересов страны. То есть, довольна откровенна для дипломата. Это значит, что надежды на новую администрацию канули в лету или их и не было?

Гия Хухашвили: Нет, их и не было, я думаю. Власть всегда пыталась как-то выиграть время, питать какие-то иллюзии и этим как-то придерживать свой электорат. Потому что они понимали и сейчас понимают, что большая часть их электората настроена не пророссийски, мягко говоря. Исходя из этого они всегда как бы подвешивали некую надежду, что все исправится, что там какие-то переговоры и так далее. И, в принципе, они выигрывали время.

А сейчас настал момент, когда им надо признаться, что deep state победил и Трампа. Другого маневра у них уже не остается. И они сейчас будут придерживаться этой линии, что deep state всесилен, он победил всех, кроме Бидзины, который, как Давид, сопротивляется Голиафу. Они будут продвигать сейчас вот эту мифологию.

— А Бидзина Иванишвили для себя какую Грузию строит — ориентированную на Москву, Пекин, авторитарную, изолированную от Запада?

Это же чистая Россия! Все под копирку делается.

Гия Хухашвили: А что ему еще остается? Он давно уже строит. И основной игрок здесь Россия все-таки. Да, Пекин там и так далее — это все понятно, но доминантной линией все-таки является Россия. Я, к сожалению, подозреваю, что Россия уже здесь. И не Бидзина уже делает политику, а Россия делает политику. Раньше они, может быть, нажимали, прессинговали и делали через Бидзину. А сейчас, может быть, уже непосредственно они этим занимаются. Мы этого не знаем, потому что схема и пропаганды, и методы управления, и те законопроекты, которые продвигаются по ограничению общественного сектора, ограничению медиа, ограничению протеста и так далее — это же чистая Россия! Все под копирку делается. Делается по шпаргалкам или инструкциям, или непосредственно люди, десант ФСБ работает в Тбилиси. У меня на это ответа нет, но очень похоже на это.

— Батоно Давид, действительно этот выбор уже сделан, разворот произошел? Если да, какой выбор остается у грузинского общества и у Запада, который поддерживает демократическую Грузию?

Давид Дарчиашвили: Я думаю, сам Иванишвили сделал выбор. И реакции как с европейских столиц, так и из Вашингтона в лице пока что уходящего посла, это показывают. Реакции очень строгие, принципиальные и никак не показывающие, что они на Западе еще надеются, что Иванишвили может возвратиться к цивилизованным взаимоотношениям. Уже, по-моему, они поняли, к чему идет дело, так же, как Трамп понял, что хочет Путин. Все уже понятно для них.

Сейчас единственная надежда на общество, на оппозицию, на простое среднее чиновничество, простых людей, которые в основном и до сих пор на 80% приблизительно ориентированы на интеграцию с Западом.

Сейчас это все повисло. И уже даже не повисло, выбор Иванишвили сделал не в пользу нормальных взаимоотношений с Европой и Соединенными Штатами. Остальное зависит сейчас от реакции общества, хотя также и от развития событий, как в регионе, так и в мире в целом. То есть, с одной стороны, какова будет динамика в Украине. Также очень важно, как будут строить взаимоотношения наши непосредственные соседи с юга, с востока и с запада, то есть Турция, Армения, Азербайджан. Если им удастся свои проблемы решить и, опять же, в этих проблемах будет какое-то участие Запада, значит, с подачи Запада все это будет происходить. Это значит, что Грузия окажется полностью изолированной. Исходя из того, что Запад очень ревностно относится к поползновениям Китая и видит связку между Россией и Китаем, я думаю, что он сделает все возможное, и Турция тоже в этом будет участвовать, чтобы не сдавать абсолютно все позиции в регионе. Исходя из этого, именно Грузия окажется изолированной и в меньшинстве.

Вот это под конец, вместе с внутренними процессами, и здесь свои проблемы, это отдельный разговор… В совокупности все это дает надежду, что не завтра, так послезавтра этот процесс решится на пользу грузинского стратегического выбора, который делали поколения в Грузии.

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