Четыре дня прошло с момента загадочного происшествия в Сагареджо, но до сих пор неясно, при каких обстоятельствах получил огнестрельное ранение бывший влиятельный представитель «Грузинской мечты» в Аджарии. Официальные и неофициальные версии событий и вопросы, на которые предстоит ответить следствию.

Официальная версия и ход событий

7 июля 2025 года бывший глава правительства Аджарии, 35-летний Торнике Рижвадзе, был госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь. Инцидент произошел в Сагареджо, в доме Алекси Ахвледиани — главы Агентства морского транспорта и близкого друга Рижвадзе. По официальной версии, представленной прокуратурой, это была попытка самоубийства. МВД ведет расследование по статье 115 УК Грузии — доведение до самоубийства.

Согласно заявлению прокуратуры, в ночь с 6 на 7 июля Рижвадзе посетил дом Ахвледиани в Сагареджо. Там, с 01:00 до 01:30, он тайно взял огнестрельное оружие, которое принадлежало хозяину дома.

«[Ахвледиани] по небрежности оставил оружие в застекленной беседке возле своего дома. Рижвадзе тайно перенес оружие в гостевую спальню и, оставшись наедине, выстрелил себе в грудь с целью самоубийства, что привело к тяжкому вреду здоровья», — говорится в заявлении прокуратуры.

Ранение было тяжелым: Рижвадзе доставили сначала в клинику Geo Hospitals в Сагареджо, затем в первую университетскую клинику Тбилиси, где он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У него было повреждено легкое. Через два дня семья Рижвадзе перевезла политика в Турцию для продолжения лечения, несмотря на то, что состояние пациента уже было стабильным и улучшилось.

«Перевод был осуществлен по просьбе семьи. <...>. Мы не имеем права возражать против решения семьи. Лечение должно осуществляться так, как желает семья — это их право», — отметила клинический директор первой университетской клиники Лали Турдзеладзе.

Участники события

По информации оппозиционного телеканала «ТВ Пирвели», в доме Ахвледиани перед инцидентом проходило застолье, в котором, кроме Рижвадзе и Ахвледиани, участвовали как минимум еще пять человек, личности которых идентифицированы, но неизвестны общественности. Факт застолья не подтверждает адвокат хозяина дома Лали Апциаури, которая посетила место происшествия.

Алекси Ахвледиани предъявлено обвинение в небрежном хранении оружия, что согласно статье предусматривает штраф или до трех лет лишения свободы. Тбилисский городской суд назначил ему залог в размере 30 000 лари, после чего он был освобожден до начала основного разбирательства. Главу агентства морского транспорта Грузии уволили после инцидента с оружием.

Сам Ахвледиани вину отрицает и утверждает, что оружие хранилось согласно правилам в закрытом кейсе в изолированном помещении. Адвокат Лела Апциаури заявила, что на видеозаписях видно, как Рижвадзе входит в застекленное помещение и выносит оружие.

«Ахвледиани хранил оружие в специальном кейсе. Кейc был оставлен в закрытом помещении. Он не считает, что оставил его без надзора, потому что это был его собственный дом, запертое пространство. <...>. Да, на кадрах видно, как Торнике Рижвадзе идет туда и выносит оружие», — говорит адвокат.

Раненого Рижвадзе в больницу привез лично Ахвледиани.

«Когда он увидел его состояние, а вызов 112 задерживался, он принял важное решение и отвез его в клинику на своей собственной машине. Инцидент произошел в жилом доме, в той спальне, где отдыхал господин Рижвадзе. Они друзья и часто навещали друг друга», — подчеркнула Апциаури.

До сих пор Алекси Ахвледиани не был допрошен. Адвокат заявила, что ее подзащитный чувствует себя настолько плохо, что не удалось провести полноценный допрос и задать вопросы. Но в зале суда он заявил:

«Я никогда не совершал преступлений. Готов сотрудничать со следствием».

Письмо перед выстрелом

Вскоре после инцидента в провластных СМИ появилось письмо, якобы написанное перед самоубийством самим Рижвадзе, найденное в его одежде. В письме он подчеркивает, что вся ответственность за содеянное лежит только на нем. В письме также говорится о том, что причина попытки самоубийства — обвинения в коррупции и покровительстве наркоторговцам.

«Алекси ни при чем, я тихо взял [оружие]. Этот человек — пример братства. Причина одна — меня обвиняют в том (в коррупции и покровительстве барыг), с чем всю жизнь боролся и я, и мой отец. Я устал — видел как большие победы, так и неудачи. Прошу прощения у семьи, у Патриарха. Отец, ты для меня всегда будешь самым достойным человеком.

Дата, вырасти настоящим мужчиной, заботься об Эли. Мама, я тебя люблю. Простите, братья, не оставляю вам миллионов, но люблю вас. Надеюсь на господина Бидзину и премьер-министра, что они защитят мою семью.

Мои друзья, сотрудники, члены семьи — все действовали по моему поручению и указаниям. Все они невиновны. Я отвечаю за все своей жизнью. Прошу, не осуждайте меня и никого не обвиняйте. Написано мной. Пусть Бог хранит мою любимую Аджарию и Грузию», — написано в документе, распространенном телеканалами.

Согласно сообщениям СМИ, письмо было обнаружено медицинским персоналом в одежде Торнике Рижвадзе. Однако обе клиники категорически опровергают передачу найденных в его вещах документов журналистам.

Первоначально фрагмент письма опубликовало издание «Prime Time», а вскоре телеканал «Имеди» заявил об эксклюзивном доступе к полному тексту и полностью опубликовал его. Уже в двухчасовом выпуске новостей они показали фотографию письма.

В официальном заявлении МВД это письмо не упоминалось. Позже «Имеди» сообщило, что в рамках следственных действий, письмо было изъято и назначена его экспертиза.

Подлинность письма пока не подтверждена.

Вопросы и сомнения

Многие вопросы остаются без ответа: является ли версия о попытке самоубийства достоверной, или же речь идет о попытке убийства? Было ли письмо действительно написано самим Торнике Рижвадзе или составлено под давлением или кем-то другим? Кто еще находился в доме и какую роль сыграли эти люди в инциденте? Кто и каким образом мог угрожать Рижвадзе, доведя его до такого состояния?

Оппозиция ставит под сомнение официальную версию событий вокруг Рижвадзе, предполагая, что инцидент связан с внутренними разногласиями в партии «Грузинская мечта» и «финансовым» давлением.

Оппозиционер Зураб Джапаридзе, отбывающий срок за неявку на временную следственную комиссию под руководством Цулукиани, считает, что Рижвадзе действительно пытался покончить с собой, и что семья знала о его тяжелом состоянии. Письмо он считает подлинным.

«В письме написано такое, что в случае фабрикации, этого бы не написали. <...>. В официальных органах против него никаких дел не заведено. То есть угрожали вне официальных структур. Эти люди настолько серьезные, что даже бывший очень высокий чиновник не смог защитить себя через свои широкие контакты, а также не осмелился обратиться за помощью к официальным государственным структурам», — пишет он.

Джапаридзе упоминает ходившие слухи о неких 300 миллионах, которые Рижвадзе должен был выплатить Иванишвили.

«Из-за денег, какого бы размера они ни были, или страха тюрьмы (что пока не видно) человек обычно не кончает с собой. Отказываются от жизни, когда существует угроза потерять что-то более ценное, чем жизнь. В случае с Рижвадзе это не может быть его публичная, безупречная репутация, так как такой у него нет. Уже много лет публично обсуждаются коррупционные дела его и его семьи. Это может быть пытка, настолько длительная и невыносимая, что человеку лучше умереть».

Слухи о масштабных денежных сборах начали распространяться за несколько недель до инцидента. Представитель партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили заявил, что Бидзина Иванишвили организовал так называемое «бюро взысканий». По его словам, в эту схему были вовлечены отдельные преступные группировки, которые собирали средства, полученные коррупционным путем, в пользу самого Иванишвили.

«От Ромео Микаутадзе потребовали 250 миллионов — после отказа он был арестован для показательного устрашения.

От Торнике Рижвадзе потребовали 300 миллионов — он отказался, и через несколько дней он и его «клан» были сняты с должностей. Позже он согласился платить по частям, поэтому пока свободен.

Григола Лилуашвили «оштрафовали» на 100 миллионов, так как он и раньше приносил часть награбленного, но, как утверждается, крал и за спиной у Иванишвили. Если не заплатит — его ждет судьба Ромео», — говорил Хабеишвили.

Недавно политик пополнил список мэром Тбилиси Кахой Каладзе. По его словам, у генсека партии есть долг перед Иванишвили в размере 2 миллиардов лари (80 миллионов долларов).

«Есть послание Каладзе, что если он не принесет 80 миллионов долларов, он пойдет либо по пути Микаутадзе, либо по пути Рижвадзе, либо на смерть, либо в тюрьму», — заявил Хабеишвили.

Бывший депутат парламента Гиви Таргамадзе, также отбывающий срок за неявку на комиссию, называет происходящее «объявленной экзекуцией» Рижвадзе. По его словам, давление на семью и окружение Рижвадзе оказывалось уже давно — некоторые родственники начали покидать страну еще до инцидента:

«По достоверной информации, все это время, а, скорее всего, и дольше, отца Рижвадзе держали под неофициальным арестом. Точнее, он был фактически пленен, потому что находился не в официальном силовом или пенитенциарном учреждении. По тем же сведениям, давление было столь беспощадным, что некоторые родственники Рижвадзе уже сбежали из страны. <...>. Рижвадзе не хватило ума понять, что единственный шанс выжить — вынести историю в публичное пространство. Так объявленная хроника расправы дошла до логической развязки. Остальное — детали».

Таргамадзе отмечает, что Рижвадзе изначально был протеже Кахи Каладзе и уверенно продвигался по «традиционным коррупционным схемам», где «ворованные деньги распределялись правильно и грамотно». Однако ситуация кардинально изменилась после того, как его переманил глава Службы госбезопасности Грузии Лилуашвили, передав Рижвадзе контроль над многомиллионными потоками из колл-центров и наркоторговли. По словам Таргамадзе, после увольнения Лилуашвили на Рижвадзе началось беспрецедентное давление:

«Не думаю, что Торнике смотрел «Крестного отца», скорее, «Лицо со шрамом», но его судьба очень похожа на судьбу персонажа «Крестного отца», Пентенджели. Ему объяснили, что, как в Древнем Риме, человеку, уже неприемлемому для императора, дается несколько дней в Сагареджо, чтобы провести время, исполнить последние желания, а затем покинуть этот мир, зато император не только не накажет его семью, но и даст ей возможность нормально жить. Кто взял на себя роль консильери, Тома Хейгена, который все это объяснил? Ахвледиани?! Почему бы и нет, он не раз примерял эту роль. В чем я уверен, так это в том, что ему написали письмо, потому что Рижвадзе не смог бы написать письмо такого содержания, и это все знают. Я также уверен, что ему его прочитали и объяснили, что это будет его прощальное письмо».

Что касается последнего акта, Таргамадзе сомневается, что Рижвадзе сам нажал на курок:

«Возможно, у него дрогнула рука или он специально промахнулся — в надежде выжить. А может, и вовсе кто-то другой все исполнил, что, как мне кажется, и объясняет отсутствие выстрела в голову. Конечно, это важно, но не главное. Так или иначе, дело было сделано. Статья о доведении до самоубийства на данном этапе вполне адекватна. В конце, по крайней мере, он уже не оказывал сопротивления».

Что говорят в «Мечте»?

7 июля, в день, когда стало известно о случившемся, бывшие близкие соратники Торнике Рижвадзе в Батуми отказались давать комментарии СМИ и даже не пожелали ему здоровья. Некоторые удалили со своих страниц в Facebook фотографии, сделанные с ним.

Ираклий Кобахидзе, который фигурирует в «предсмертном письме» подчеркнул, что у него и его друзей никогда не было претензий к Рижвадзе.

«Повторяю: ни у меня, ни у моих друзей не было к нему никаких претензий. У нас были очень хорошие отношения, в том числе и после его ухода с должности. Мы встречались несколько раз — всегда в теплой обстановке. Что касается ротации — это нормальное явление»,— заявил Кобахидзе.

По его словам, если кто-то угрожал Рижвадзе, то это должно стать главным предметом расследования.

Но также Кобахидзе подчеркнул, что политики в Грузии сегодня находятся в очень стрессовых условиях.

События до: отставка Рижвадзе

Рижвадзе был одним из первых высокопоставленных чиновников, которые начали уходить с должностей, когда начались политические перестановки в «Грузинской мечте». Он ушел с поста председателя правительства Аджарии, который занимал с 2018 года, 4 апреля и сообщил об этом в Facebook. На его место 7 апреля был назначен директор Тбилисского департамента полиции Сулхан Тамазашвили, который находится под санкциями Великобритании.

Имя Торнике Рижвадзе и его отца Давида Рижвадзе не раз упоминалось в связи с возможными преступными схемами, включающими финансовые махинации, однако официальных подтверждений не было, не было и выдвинутых обвинений. Давид Рижвадзе, до недавнего времени возглавлявший оперативную службу региональной полиции, ушел в отставку в апреле 2025-го, вскоре после того, как его сын покинул пост главы правительства Аджарии — формально по собственному желанию. Это решение последовало после отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он, кстати, вместе с супругой приехал в больницу, где находится Рижвадзе. Но ситуацию не комментировал.

Торнике Рижвадзе считался одним из наиболее влиятельных региональных лидеров партии. Вскоре после его отставки появились слухи об отстранении «неугодных», которые якобы отказались участвовать в новых схемах «внутреннего перераспределения активов» в «Мечте».

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