Начался обмен четвертой партии заложников, захваченных ХАМАС

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, начала передачу Красному Кресту в Газе 11 израильских заложников, похищенных при нападении 7 октября. Это две женщины и девять детей. Кроме того, как уточняет египетский телеканал Al-Cairo, будут освобождены шесть иностранцев - граждан Таиланда.

Палестинские заключенные из израильских тюрем, которых ХАМАС получит в обмен на заложников, тоже будут сегодня переданы в сектор Газа.

Гуманитарная пауза в войне между Израилем и ХАМАС будет продлена еще на два дня. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара, участвующего в переговорах. Представитель ХАМАС подтвердил агентству Reuters продление сделки. Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало. По предыдущей договоренности пауза должна была окончиться в ночь на вторник.

Продление паузы позволит освободить больше граждан Израиля и иностранцев, взятых ХАМАС в заложники в ходе нападения 7 октября. В дополнительные два дня ХАМАС будет освобождать по 10 израильских заложников ежедневно. Израиль в качестве ответной меры отпускает из тюрем палестинцев, осужденных за причастность к терроризму. Кроме того, пауза позволяет доставить в сектор Газа гуманитарную помощь: еду, воду, медикаменты и топливо.

Израиль не ведет переговоров с ХАМАС напрямую. Посредниками выступают инстанции Катара, Египта и иногда США.