Католикос-патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован

Католикос-патриарх всея Грузии госпитализирован в тбилисский Кавказский медицинский центр из-за проблем со здоровьем. 93-летний Илия II находится под наблюдением врачей, сообщил телеканал «Имеди».

Состояние патриарха ухудшилось накануне ночью. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе сообщил, что пациенту проведены все необходимые обследования и медицинские процедуры.

В настоящее время состояние Илии II оценивается как стабильное, однако остается требующим повышенного внимания. Он находится в отделении интенсивной терапии.

По словам врачей, патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Ему оказана соответствующая медицинская помощь, однако состояние остается серьезным: гемодинамика нестабильна.

«Из-за внезапного ухудшения состояния здоровья Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние проблемное, однако стабильное. Просим всех о молитвенной поддержке», – говорится в сообщении Патриархии Грузии.