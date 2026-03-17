Католикос-патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован

Католикос-патриарх всея Грузии госпитализирован в тбилисский Кавказский медицинский центр из-за проблем со здоровьем. 93-летний Илия II находится под наблюдением врачей, сообщил телеканал «Имеди».
Состояние патриарха ухудшилось накануне ночью. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе сообщил, что пациенту проведены все необходимые обследования и медицинские процедуры.
В настоящее время состояние Илии II оценивается как стабильное, однако остается требующим повышенного внимания. Он находится в отделении интенсивной терапии.
По словам врачей, патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Ему оказана соответствующая медицинская помощь, однако состояние остается серьезным: гемодинамика нестабильна.
«Из-за внезапного ухудшения состояния здоровья Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние проблемное, однако стабильное. Просим всех о молитвенной поддержке», – говорится в сообщении Патриархии Грузии.
- Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1960-м - Московскую духовную академию. В 1977 году был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии.
- Митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири был установлен патриаршим местоблюстителем в 2017 году.
